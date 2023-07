Auslandsemester und Versicherungsschutz: Worauf Studierende achten sollten

Eine Auslandskrankenversicherung ist für Studierende, die ein Auslandssemester antreten, äußerst wichtig. Innerhalb Europas haben Studierende, die gesetzlich versichert sind, zumindest teilweise Anspruch auf Kostenerstattung von Arztbesuchen durch ihre deutsche Krankenkasse. Für Studierende, die ein Auslandssemester außerhalb der EU planen, ist eine Auslandskrankenversicherung unerlässlich. Ohne eine solche Versicherung müssten sie im Krankheitsfall sämtliche Kosten selbst tragen. Selbst für einfache ärztliche Beratungen können hohe Gebühren anfallen, und ein Krankenhausaufenthalt oder gar eine dringende Operation können die finanziellen Möglichkeiten eines Studierenden schnell überstrapazieren. In Ländern wie den USA ist es daher nicht überraschend, dass eine Auslandskrankenversicherung sogar als Einreisevoraussetzung gilt.

Daher ist es ratsam, dass Studierende, die ein Auslandssemester planen, sich frühzeitig um den Abschluss einer geeigneten Auslandskrankenversicherung kümmern. Viele ausländische Universitäten verlangen zudem den Nachweis einer ausreichenden Versicherung, bevor sie die Immatrikulation oder Einschreibung akzeptieren.

WAS EINE AUSLANDSKRANKENVERSICHERUNG FÜR STUDIERENDE BIETEN SOLLTE

Die Leistungen einer Auslandskrankenversicherung können recht umfangreich sein, was es oft schwierig macht, zu erkennen, welche Leistungen wirklich wichtig sind. Um jedoch den bestmöglichen Versicherungsschutz zu erhalten, sollten Studierende auf bestimmte Aspekte besonders achten. Folgende Leistungen dürfen in einer Auslandskrankenversicherung keinesfalls fehlen:

– Akute Behandlungen: Die Auslandskrankenversicherung sollte ambulante Behandlungen und Krankenhausaufenthalte bei akuten Krankheiten abdecken.

– Zahnbehandlungen: Schmerzlindernde Maßnahmen und Füllungen sind im Bereich der Zahnbehandlungen von Bedeutung. Zahnersatz ist zwar selten, kann jedoch bei Unfällen relevant sein. – Arznei- und Verbandmittel: Nach Unfällen oder Operationen können Arznei- und Verbandmittel wichtig werden. Der Tarif sollte zumindest einen begrenzten Umfang dieser Leistungen abdecken.

– Rücktransport: Der Krankenrücktransport zählt zu den wichtigsten Merkmalen. Die Kosten dafür können sehr hoch sein.

WARUM EINE AUSLANDSKRANKENVERSICHERUNG AUCH IN EUROPA SINNVOLL SEIN KANN

Viele Studierende, die ein Auslandssemester in Europa absolvieren, denken nicht darüber nach, eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung abzuschließen. Denn während des Studiums innerhalb der EU, des EWR und der Schweiz bleiben sie weiterhin durch ihre gesetzliche Krankenversicherung abgesichert. Allerdings müssen sie trotz des erhaltenen Versicherungsschutzes während ihres Auslandssemesters mit bestimmten Einschränkungen rechnen. Die Leistungen der Krankenversicherung richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Ziellandes, wodurch nur das erstattet wird, was die Krankenkassen im Zielland den „heimischen“ Patienten erstatten würden. Daher kann es vorkommen, dass man für Behandlungen selbst zahlen muss, die man in Deutschland kostenfrei erhalten hätte.

Leistungen, die bis zur Rückkehr nach Deutschland aufgeschoben werden können, werden von der Krankenkasse im Ausland nicht übernommen. Zudem müssen gesetzlich Versicherte privatärztliche Behandlungen aus eigener Tasche bezahlen. Medizinisch sinnvolle und vertretbare Krankenrücktransporte aus dem Ausland werden von den Krankenkassen generell nicht abgedeckt. All diese Leistungen können nur von einer privaten Auslandskrankenversicherung übernommen werden.

Darüber hinaus ist eine Auslandskrankenversicherung mittlerweile so preiswert, dass sie immer eine sinnvolle Entscheidung ist, selbst wenn man sich innerhalb Europas aufhält. Die Investition fällt dabei kaum ins Gewicht. Studierende müssen lediglich zwischen 0,82 EUR und 1,39 EUR pro Tag für die Versicherung bezahlen, abhängig von den gewünschten Leistungen. Im Vergleich dazu kostet ein Becher Kaffee dreimal so viel.

WANN DIE AUSLANDSKRANKENVERSICHERUNG NICHT EINSPRINGT

Eine Auslandskrankenversicherung deckt viele Leistungsbereiche ab, es gibt jedoch auch bestimmte Leistungsausschlüsse. Dazu gehören zum Beispiel Heilbehandlungen, bei denen die Notwendigkeit bereits vor Reiseantritt feststand, sowie Behandlungen aufgrund von Vorsatz, Drogen- oder Alkoholkonsum und Suchterkrankungen.

Darüber hinaus greift nicht jede Auslandskrankenversicherung, wenn die versicherte Person sich im Heimatland aufhält. Wenn jedoch während des Studiums der Besuch der Familie geplant ist, ist es ratsam, einen Tarif zu wählen, der einen zusätzlichen zeitlich begrenzten Versicherungsschutz für das Heimatland bereits beinhaltet.

HERKÖMMLICHE AUSLANDSKRANKENVERSICHERUNG ODER SPEZIELLE AUSLANDSKRANKENVERSICHERUNG FÜR STUDENTEN?

Eine Auslandskrankenversicherung für Studenten unterscheidet sich in erster Linie von einer normalen Auslandskrankenversicherung durch ihre flexible Versicherungsdauer und eine tägliche Kündigungsoption.

Damit Studierende ihre Auslandssemester bequem beenden oder bei Bedarf verlängern können, bietet die Auslandskrankenversicherung für Studenten eine besonders lange Laufzeit. Mit dem Tarif TravelSecure Young von TravelSecure gilt der Krankenschutz im Ausland für bis zu 1.095 Tage, was etwa 3 Jahren entspricht. Der Tarif kann jedoch natürlich genau an die Dauer des Auslandsaufenthaltes angepasst werden.

TravelSecure empfiehlt, die Auslandskrankenversicherung immer für den maximalen Zeitraum abzuschließen. Sollte man früher zurückreisen, wird gegen Vorlage eines Nachweises der Betrag für zu viel gezahlte Tage zurückerstattet. Der Vertrag endet dann mit der Rückkehr aus dem Auslandssemester oder spätestens mit dem Ende der vereinbarten Vertragsdauer. Besonders attraktiv für Studierende ist auch die günstige Prämie, die für alle

Versicherungsnehmer bis zum Alter von 35 Jahren gilt. Diese Merkmale machen die spezielle Auslandskrankenversicherung für Studenten zu einer optimalen Wahl, um während des Auslandssemesters umfassenden Versicherungsschutz zu erhalten.

