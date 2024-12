Ausblick auf Heimtextilien-Trends 2025 von erwinmueller.de

Bunte Streifen, Blumen und grafische Muster für ein farbenfrohes Zuhause

Bettwäsche, Tischwäsche und Kissen mit bunten Streifen, grafischen Dessins und floralen Drucken liegen 2025 im Trend. Die farbenfrohen Heimtextilien bringen frisches Flair in das Zuhause. Unterstrichen wird diese neue Leichtigkeit mit hochwertigen Baumwollstoffen wie Musselin und Seersucker. Ein kleiner Einblick in die neuen Kollektionen von erwinmueller.de.

Bunte Streifen verbreiten fröhliche Stimmung

Ob bei Bettwäsche, Tischwäsche, Kissen oder Geschirrtüchern, bunte Streifen heben sofort die Stimmung und bringen den Raum zum Strahlen. Besonders farbenfroh ist die Kollektion „Streifen“ von REDBEST. Das buntgewebte Streifenmuster mit unterschiedlichem Verlauf ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Elegant und stimmungsvoll wirkt die gestreifte Tischwäsche in der Farbe Jade. Von dieser Serie sind auch eine Biertisch-Tischdecke, Bierbank-Auflagen und Kissen erhältlich. Weitere Farbvarianten sind Rose, Grau und Blau-Gelb. Dazu passende bunte Kissen sind das „Tüpfelchen auf dem i“ und für ein gemütliches Ambiente einfach unentbehrlich.

Bettwäsche mit bunten Streifen und Blumen-Dessins

Bettwäsche mit farbenfrohen Querstreifen verleiht dem Schlafzimmer einen modernen Look. Unterstrichen wird diese sommerliche Leichtigkeit vom hochwertigen Seersucker-Gewebe. Florale Muster sind auch im Jahr 2025 wieder ein großes Thema.

Streifen, Karos und Wellen

Die grafischen Muster mit Streifen, Karos und Wellen gehören auch 2025 zu den beliebtesten Dessins. Bettwäsche in frischen Farben in Kombination mit Weiß macht so richtig Lust, sich ins Bett zu kuscheln.

Für die warme Jahreszeit sind Stoffqualitäten aus Seersucker oder Single-Jersey ideal. Diese leichten Qualitäten schmeicheln der Haut, sind atmungsaktiv und temperaturausgleichend. Sie können viel Feuchtigkeit aufnehmen und tragen so zu einem trockenen Schlafklima bei.

Musselin – Renaissance eines Klassikers

Musselin kennen viele noch aus der Kindheit. Dieser Stoff wurde für Kuscheltücher, Stoffwindeln und Spucktücher verwendet. Heute ist er ein absoluter Trendstoff und wird sehr vielseitig, auch im Wohnbereich, eingesetzt. Typisch für Musselin sind der „Crinkle“-Look und seine weiche, federleichte Struktur. Die Musselin Serie „Arona“ mit Tischläufer, Tischset, Serviette und Kissenhülle ist neu bei erwinmueller.de.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

