Aurum Interim zum sechsten Mal als Top-Consultant ausgezeichnet

Mit dem TOP CONSULTANT-Siegel werden jährlich die besten Mittelstandsberater geehrt

Führungspersönlichkeiten und Spezialisten auf Zeit rekrutieren und vermitteln: Das ist das Geschäft von Aurum Interim. Zum sechsten Mal in Folge darf der Interim Management Provider aus Düsseldorf sich jetzt TOP CONSULTANT nennen und zählt damit wiederholt zu den besten Mittelstandsberatern Deutschlands. Aurum Interim steht für die interimistische Vermittlung von Fachkräften und Führungspersönlichkeiten – schnell und passgenau. Branchen- und funktionsübergreifend schließt Aurum Interim dabei Linienvakanzen von der Spezialisten- bis zur C-Level-Ebene und findet auch für anspruchsvolle Herausforderungen im Projektmanagement stets die passende Besetzung.

Mit Beratungskompetenz überzeugt: Die Aurum Interim GmbH zählt erneut zu den besten Mittelstandsberatern Deutschlands und ist deshalb mit dem TOP CONSULTANT-Siegel 2023 ausgezeichnet worden. Bundespräsident a. D. und Mentor des Beraterwettbewerbes Christian Wulff überreichte die Trophäe auf der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits am Freitag, 23. Juni, in Augsburg.

Aurum Interim: In der Top-Liga unter Deutschlands Beratern

„Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr zur Liga der Top-Consultants zählen“, sagt Geschäftsführer Maik A. Lange. „Dazu haben wir uns dem Urteil unserer Kunden gestellt und sind den hohen Bewertungsstandards der Erhebung gerecht geworden. Wir sind stolz darauf, das geschafft zu haben.“

Basis für die deutschlandweit anerkannte Auszeichnung ist eine Kundenbefragung, die sich auf wissenschaftlich fundierte Methoden stützt. Als TOP CONSULTANT kommen nur Beratungshäuser in die engere Auswahl, die in den Befragungsergebnissen eine „gute“ oder „sehr gute“ Bewertung erhalten.

Maik A. Lange nahm gemeinsam mit Natascha Puttins, Managing Partner und Head of Recruitment bei Aurum Interim, die begehrte Trophäe entgegen. „Wir freuen uns, gemeinsam mit Kollegen und Kunden auf die Auszeichnung anstoßen zu können. Gerade in den letzten Jahren, die von Krisen und Herausforderungen geprägt waren und sind, konnten sich unsere Interim Manager bei unseren Kunden erfolgreich beweisen. Wir sind stolz, dass wir hier einen Beitrag geleistet haben“, so Lange. „Denn die Krisen gingen an kaum einem Unternehmen spurlos vorbei und stellten viele Firmen auf eine harte Probe, die nicht immer allein zu bestehen war. Die Kundenauszeichnung TOP CONSULTANT ist also ein echtes Vertrauenssiegel für unsere Arbeit – an dem wir uns jetzt und in Zukunft immer wieder messen lassen werden.“

Gut beraten: Die richtigen Köpfe für die Zukunft

Bei der Vermittlung von Interim Managern kommt Aurum Interim die persönliche Linienerfahrung und fundierte Beratungskompetenz der Managing Partner und Geschäftsführer zugute. Ebenso wie der große Pool an erfahrenen Interim Managern.

Das Leistungsportfolio geht weit über die reine Vermittlung von Managern auf Zeit hinaus: „Mit unserem Shadow-Management-Konzept sichern wir den Projekterfolg durch eine laufende Mandatsbetreuung ab. Und wenn unsere Kunden aufgrund einer Sondersituation einmal eine Top-Management-Position besonders schnell fest besetzen müssen, können sie sich ebenfalls auf unsere Rekrutierungskompetenz verlassen“, erklärt Natascha Puttins.

Aurum Interim bietet zudem aus der fachlichen und didaktischen Kompetenz der im Netzwerk verbundenen Interim Manager heraus individuell konzipierte Inhouse-Trainings zu bestimmten Fachbereichen wie Finance & Accounting, Human Resources und IT an. Dies macht es möglich, nachhaltig Interim Management Projekte zu begleiten oder die Personal- und Organisationsentwicklung von Unternehmen mit fachlichen Trainings sinnvoll zu ergänzen.

Das in Düsseldorf ansässige Unternehmen Aurum Interim zählt zu den führenden Interim Management Providern Deutschlands und steht unter der Leitung von Axel Oesterling, Samir Jajjawi und Maik A. Lange. Aurum Interim berät Unternehmen aus den verschiedensten Branchen und löst funktionsübergreifend personelle Kapazitätsprobleme durch die zeitlich befristete Vermittlung von Führungspersönlichkeiten und Spezialisten. Darüber hinaus unterstützt Aurum Interim seine Kunden mit spezifischen Executive Placements und bietet individuell konzipierte Excellence Trainings an. Dabei stehen die Geschwindigkeit der Prozesse und die Passgenauigkeit der Ergebnisse immer im Mittelpunkt. Mit dem TOP CONSULTANT Qualitätssiegel und von FOCUS-Business als Top-Personaldienstleister für Interim Management ausgezeichnet, setzt Aurum Interim bei der Vermittlung seiner Interim Manager auf persönliche Linienerfahrung, fundierte Beratungskompetenz und ein herausragendes Netzwerk.

Firmenkontakt

Aurum Interim GmbH

Eva Ernst

Hafenstraße 1

40213 Düsseldorf

02111597060



http://www.aurum-interim.de

