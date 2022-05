Aufmerksamkeit schaffen fürs Bienen-Wohl

Mit Info-Aktionen leisten die Baumwipfelpfade der Erlebnis Akademie intensive Aufklärungsarbeit zur Bedeutung der für das Ökosystem so wichtigen Insekten

Bad Kötzting, 02.05.2022 (eak) – Kleine Insekten mit großem Nutzen: Anlässlich des Welttags der Bienen am 2O. Mai werfen die Baumwipfelpfade der Erlebnis Akademie (eak) in Deutschland und Österreich im Rahmen von Aktionstagen den Spot auf das brandaktuelle Thema „Schutz von Bienen“. Mit Infotainment-Aktionen für Kinder und Erwachsene möchten die naturnahen Freizeiteinrichtungen die Besucher über die Bedeutung der gefährdeten Insektenart für den Erhalt der Biodiversität und Lebensmittelsicherheit aufklären und für mehr Umweltbewusstsein sensibilisieren. Ob Mitmachaktionen für Kinder wie Basteln, Schminken oder Bienenquiz mit Preisen, Verkauf und Verkostung von Bienen- und Honigprodukten regionaler Partner im Shop oder in der Gastronomie bis hin zur Bereitstellung von Infos rund ums Thema Bienen, Bienenzucht und Imkerei – auf den Baumwipfelpfaden der eak sind die Bienen los.

Mit den Aktionstagen rund um das Bienenwohl unterstreicht die Bad Kötztinger Erlebnis Akademie ihr Engagement im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltbildung. Wichtig ist dem nachhaltig geprägten Unternehmen dabei, nicht mit erhobenem Zeigefinger auf umweltrelevante Themen hinzuweisen, vielmehr sollen die Besucher der naturnahen Freizeiteinrichtungen durch positive Erlebnisse animiert und motiviert werden, nachhaltig zu handeln. Umweltpädagogische Aspekte werden auf lebendige und anschauliche Weise für Besucher jeden Alters vermittelt und durch das Naturerlebnis nachhaltig vertieft.

An folgenden Baumwipfelpfaden finden Aktionstage zum Bienenwohl statt:

In Deutschland: Baumwipfelpfad Bayerischer Wald, Baumwipfelpfad Rügen, Baumwipfelpfad Saarschleife und Baumwipfelpfad Usedom

In Österreich: Baumwipfelpfad Salzkammergut

Ein Tag, in dem die Bienen im Mittelpunkt stehen

Der Weltbienentag findet seit 2018 jährlich am 20. Mai statt. Ziel des Weltbienentages ist es, einer breiten Öffentlichkeit die immense Bedeutung von Bienen aufzuzeigen. Aufgrund ihrer unverzichtbaren Bestäubungsleistung fördern sie die biologische Artenvielfalt und die Nahrungssicherung der Menschen, aber auch der Tiere. Darüber hinaus will der Gedenktag auf den starken Rückgang der Bienenpopulation und den erforderlichen Schutz dieser Insekten aufmerksam machen. Bienen sind bekannt für ihre Rolle bei der Bestäubung und Honigbienen außerdem für die Produktion von Honig und anderen Bienenprodukten. In Deutschland gibt es rund 560 Bienenarten, von denen fast die Hälfte als bedroht gelten.

Nachhaltigkeit gehört zur DNA der eak

Der sensible Umgang mit der Umwelt ist der eak wichtig – großen Wert legt das Unternehmen entsprechend auf das Thema Nachhaltigkeit und dessen Umsetzung. Mit ihren Baumwipfelpfaden und anderen naturnahen Freizeitzeitrichtungen leistet die eak einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Lebenswelt und eines umweltverträglichen Tourismus. Vom ressourcenschonenden Bau, über die Dienstleistungen und die Produktpaletten in Gastronomie und Merchandise: Nachhaltigkeit gehört zur DNA der eak. Seit 2018 wirtschaftet das Unternehmen bereits CO2 neutral. Für 90 Prozent des Hauptbaumaterials Holz können nachhaltigen Lieferketten nachgewiesen werden, wie sie auch die meist ökologischen, nachhaltigen und fairen Quellen ihrer Produkte belegt. Die eak arbeitet im engen Austausch mit Naturschutzbehörden und Umweltgremien und teilt Erfahrungen und Wissen. 2016 unterzeichnete das Unternehmen eine Entsprechungserklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex.

Über die Erlebnis Akademie AG

Die Erlebnis Akademie AG gehört europaweit zu den führenden Anbietern (Bau und Betrieb) von naturnahen Freizeiteinrichtungen mit natur- und umweltpädagogischen Elementen. Sie wurde 2001 in Bad Kötzting / Bayerischer Wald als AG gegründet und notiert seit Dezember 2015 am m:access an der Börse München. In Deutschland betreibt sie aktuell fünf Anlagen: die Baumwipfelpfade im Bayerischen Wald (2009), im Schwarzwald (2014), an der Saarschleife im Saarland (2016) das Naturerbe Zentrum Rügen inkl. Baumwipfelpfad (2013) sowie eine Anlage auf Usedom (2021). In Tschechien und der Slowakei ist sie im Rahmen eines Joint Venture an den Baumwipfelpfaden in Lipno (2012), im Riesengebirge (2017) und in der Hohen Tatra (2017) beteiligt. Seit Sommer 2018 gibt es einen Baumwipfelpfad im österreichischen Salzkammergut in Gmunden auf dem Grünberg.

Eine weitere Anlage Pohorje befindet sich in Slowenien (2019). Der zehnte Baumwipfelpfad der eak wurde 2021 im Elsass eröffnet. Weitere Projekte im In- und Ausland sind in Planung. www.baumwipfelpfade.de

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Erlebnis Akademie AG ist die DoNature gGmbH. Die gemeinnützige Organisation verschreibt sich der nachhaltigen Entwicklung unserer Lebenswelt, indem sie Bildung und Erlebnis in der Natur vereint. Die DoNature gGmbH ist an den deutschen Standorten für Umweltbildung zuständig und führt darüber hinaus Seminare, Events und Teamtraining (s.e.t.) mit nachhaltigen und naturorientierten Aspekten durch. www.eak-ag.de

