Aufbruch ins Erfolgsjahr: augeon Campus 2024

augeon Campus Jahresauftakt 2024 im Leonardo Hotel Frankfurt City South: Aufbruch in neue Vertriebswelten mit Roger Rankel

Der Augeon Campus lädt am 13. Januar 2024 zur mit Spannung erwarteten Jahresauftaktveranstaltung ins Leonardo Hotel Frankfurt City South. Ein Tag voller Innovation, Strategien und inspirierender Einblicke in die Welt des erfolgreichen Vertriebsaufbaus durch Expansion und meisterhafter Verkaufspsychologie.

Eine Oase der Ruhe im Stadtdschungel

Im malerischen Herzen des Frankfurter Stadtwaldes gelegen, bietet das Leonardo Hotel Frankfurt City South nicht nur einen Rückzugsort, sondern vereint auch die Vorzüge eines Städteurlaubs mit der Ruhe der Natur. Mit einer zentralen Lage, nur 10 Minuten vom Flughafen, wenige Minuten von der Autobahn A3 und 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt, ist es der perfekte Ort für Geschäftsreisende und Erholungssuchende gleichermaßen. Für Geschäftsreisende stehen 12 komplett ausgestattete Tagungsräume zur Verfügung.

augeon wählt das Leonardo Hotel, weil es durch seinen zeitgenössischen Stil, Klimaanlage und Schallschutzfenster für maximalen Komfort sorgt – das Leonardo Hotel bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Zeit angenehm zu gestalten.

Programmhighlights: Spannung, Innovation und Expertise

Der „Come Together“-Auftakt ab 10 Uhr verspricht nicht nur köstlichen Business Kaffee, sondern auch eine herzliche Begrüßung und einen Überblick über das Tagesprogramm durch Uli Bock. Dominik Knauft wirft einen Rückblick auf das Jahr 2023, während Alexandros Gatzoudis die Chancen und Möglichkeiten des Vertriebsaufbaus durch Expansion beleuchtet.

Ein exklusives Angebot erwartet die Partner der Augeon AG mit dem „VRS – Der professionellen Policen Check“ von Radisa Dudic. Nach dem Mittagessen wird es besonders spannend: Von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr wird Roger Rankel, einer der führenden Vertriebsexperten im deutschsprachigen Raum, die Bühne betreten.

Roger Rankel: Der Experte für Kundenpsychologie und erfolgreiche Kundenakquisition

Mit über 150 Vorträgen und Seminaren vor mehr als 30.000 Zuhörern jährlich hat Roger Rankel seinen festen Platz als einer der führenden Köpfe im Vertriebsbereich eingenommen. Seine mehrfach ausgezeichnete Methode der Kundengewinnung wird erfolgreich von über 500 Unternehmen angewandt, darunter kleinere Vertriebe, Mittelständler und Weltmarktführer.

Rankel, bekannt dafür zu verstehen, „wie Kunden ticken“ und „warum Kunden kaufen“, wird in seinem Vortrag exklusive Einblicke geben. Erfahren Sie, warum Zeitungsanzeigen ins Altpapier gehören und welche praxiserprobten Schritte Sie heute unternehmen können, um Ihren Vertriebserfolg zu steigern.

Innovationen und Zukunftsthemen im Fokus: Topvalue – „THE NEW ONE“ und „Augeon – Shows you the World“

Danach führt Uli Bock durch die Themen Topvalue – „THE NEW ONE“ – und „augeon – shows you the world“. Erfahren Sie, wie Innovation und Zukunftsthemen den Weg für Ihren Erfolg ebnen können.

Die augeon Campus Jahresauftaktveranstaltung verspricht nicht nur eine Fülle von fachlichem Input, sondern auch eine inspirierende Atmosphäre, in der neue Ideen und Geschäftsbeziehungen entstehen können. Freuen Sie sich auf einen Tag voller Erkenntnisse, spannender Impulse und zukunftsweisender Strategien im Leonardo Hotel Frankfurt City South.

Die augeon AG, mit Sitz in der Schweiz, hat sich der Aufklärung und Unterstützung von Menschen bei der Neubewertung und Neuordnung ihrer Vermögensstrategie verschrieben. In Zusammenarbeit mit Branchenexperten haben wir eine umfassende Konzeption entwickelt, die es ermöglicht, hart verdiente und bereits versteuerte Vermögenswerte außerhalb des traditionellen Bankenkreislaufs sicher anzulegen. Dies erlaubt Einzelnen, nach der Bewältigung bevorstehender Herausforderungen auf bewährte Vermögenswerte zurückzugreifen.

