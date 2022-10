Auf Wunsch: fruiton liefert mittwochs den zweiten Obstkorb an den Arbeitsplatz

Wertschätzende Unternehmen versorgen ihre Teams zuverlässig

Köln, im Oktober 2022. Mittwochmorgen: Der Obstkorb am Arbeitsplatz ist fast leer und der Terminplan für die Woche noch voll? Da braucht die Stimmung im Team einen Frischekick. fruiton liefert! Das Kölner Unternehmen für frische Früchte macht auf die Lieferung eines zweiten Obstkorbes an den Arbeitsplatz pro Woche aufmerksam.

Präsenzkultur kehrt zurück

„Unsere Kundinnen und Kunden finden zu einer guten Balance aus Homeoffice und produktiver Präsenz im Unternehmen“, beobachtet Sheila Röbkes. Die Geschäftsführerin von fruiton steht bundesweit im engen Austausch mit kleinen und mittelständischen Unternehmen wie global agierenden Konzernen. „In vielen Unternehmen achtet man zunehmend auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Ein stets appetitlich mit Obst gefüllter Korb steigert die Attraktivität des Arbeitsplatzes vor Ort.“ Wer sein Team wieder in Präsenz zusammenbringen will, sollte neben Fitnessangeboten, Hygiene und ergonomischem Arbeitsplatz auch auf Details wie gesunde Früchte achten.

2. Obstkorb zur Wochenmitte: fruiton passt den Liefer-Rhythmus einfach an

Die Erfahrung zeigt: vier Kilo Obst reichen für bis zu 27 Mitarbeitende pro Woche, sechs Kilo für bis zu 40 Personen. Was steigert den Appetit? „Winterzeit ist Erkältungszeit. Die Mitarbeitenden wollen fit bleiben und nicht ausfallen. Früchte liefern wertvolle Vitamine und Mineralien, die das Immunsystem stärken“, berichtet Mario Dutenstädter. Der Geschäftsleiter von fruiton empfiehlt, für Mittwoch einfach einen zweiten Obstkorb zu ordern. „Das richten wir gerne für bestimmte Zeiträume ein.“ Auch im Sommer, wenn es heiß ist, kommt der zweite Obstkorb gut an. Der Liefer-Rhythmus wird unkompliziert angepasst.

Gesunde Alternative: fruiton-Goodies statt 2. Obstkorb

Die Palette von fruiton bietet attraktive Alternativen. So ergänzt fruiton den Obstkorb auf Wunsch mit einem Vitamin-Boost aus Zitronen und Ingwer. Logofrüchte – zum Beispiel Äpfel mit individueller und essbarer Bedruckung – bereichern den Arbeitstag. Das fruiton-Team berät die Firmen immer persönlich und individuell.

