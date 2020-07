Auf die Schultüte fertig los!

Geschenke zur Einschulung

Nach den letzten Ferientagen im Sommer ist es endlich soweit: Der erste Schultag steht vor der Tür. Die Einschulung ist ein aufregendes Erlebnis für die neuen Erstklässler. Sie sind jetzt endlich keine kleinen Kindergartenkinder mehr sondern “große Schulkinder”. Kleine Geschenke, ein neuer Lieblings-Pullover mit Tiermotiv und natürlich eine originelle Schultüte machen den ersten Schultag zu einem der schönsten Tage im ganzen Leben!

Ein tolles Geschenk ist zum Beispiel ein süßes Freundebuch. “Was ist deine Lieblingsfarbe? Hast du Haustiere? Welchen Sport machst du?” – Freundebücher sind ideal, um die Klassenkameraden kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Aber auch ein neuer Lieblingspullover weckt Vorfreude auf die Schule. Er gibt ein Gefühl von Geborgenheit – den ganzen Schulvormittag. Natürlich gesunde und nachhaltig in Deutschland hergestellte Kuschelpullover mit Tiermotiv gibt es zum Beispiel unter www.medima.de. Bei Medima steht der Slow-Fashion-Gedanke im Vordergrund: Die Strick-Mode ist keine Saisonware, an der man sich schnell satt gesehen hat. Es sind qualitativ hochwertige Lieblingsstücke mit Herz

Geschenkideen für die Schultüte

Das wichtigste Geschenk zur Einschulung ist jedoch die Schultüte. Sie ist das absolute Highlight an diesem großen Tag. Doch die Schultüte sinnvoll zu füllen ist gar nicht so einfach. Klein und leicht sollten die Geschenke sein: Wer sein Kind nicht nur mit Süßigkeiten überraschen möchte, sollte sich rechtzeitig kreativere Alternativen überlegen.

Passend zum Outfit am ersten Schultag freuen sich Mädchen bestimmt über ein schönes Haarband. Hübsche und coole Accessoires sind Reflektoren, die den Schulweg morgens wenn es noch dämmrig ist, sicherer machen. Als kleine Schultüten-Geschenke eignen sich auch ein besonderes Lineal, ein bunter Flummi, ein wichtiger Stempel oder ein lustiges Kartenspiel. Ein kleines Kuscheltier, das Zuhause heimlich bei den Hausaufgaben “hilft”, bleibt lange etwas Besonderes. In den Pausen zwischen den Unterrichtsstunden verbringen Erstklässler viel Zeit auf dem Schulhof. Besonders beliebt sind dann Spiele, bei denen man sich bewegt wie Gummitwist. Für alle Tierfans sind Magnetlesezeichen in Tierform eine schöne Geschenkidee. Die charmant illustrierten Lesezeichen markieren nicht nur Seiten, sondern schauen auch oben aus dem Buch heraus. Und richtig groß sind alle Schulkinder, die jetzt einen eigenen Bücherei-Ausweis in ihrer Schultüte finden. Damit macht es noch mehr Spaß spannende Erstlesebücher auszuleihen.

Medima ist ein traditionsreicher Hersteller von Wärmewäsche aus Naturmaterialien mit Sitz in Albstadt / Baden-Württemberg. Die Produktion erfolgt zu 100 Prozent in Deutschland.

