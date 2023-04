AuCom MCS GmbH & Co. KG erhält Top-Arbeitgeber Siegel

Die AuCom MCS GmbH & Co. KG ist als Arbeitgeber mit „sehr gut“ bewertet und mit dem Siegel „TOP Arbeitgeber“ des Deutschen Instituts für Qualitätsstandards und -prüfung (DIQP) ausgezeichnet worden.

Das Arbeitgebersiegel “ TOP Arbeitgeber“ des DIQP wird nach einer umfassenden Bewertung vergeben, welche von der unabhängigen Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert durchgeführt wird.

Grundlage für die Auszeichnung der AuCom MCS GmbH & Co. KG bildet die Auswertung einer anonymen Mitarbeiterbefragung sowie ein HR-Interview. Der Zertifizierungsprozess hat gezeigt, dass es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Belangen der Beschäftigten und den Möglichkeiten im Unternehmen sowie eine klare Weiterempfehlung seitens der Mitarbeiter für die AuCom MCS GmbH & Co. KG als Arbeitgeber gibt. Die vom Unternehmen angebotenen Leistungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten wurden ebenfalls berücksichtigt.

,,Die Bewertung unserer Mitarbeiter ist für uns ein tolles Feedback. Es zeigt, dass unsere Mitarbeiter sich geschätzt fühlen und wir eine faire Balance zwischen ihren Bedürfnissen und unseren Angeboten für sie schaffen. Danke an das gesamte Team“, sagt Thomas Zirk-Gunnemann, Geschäftsführer der AuCom MCS GmbH und Co. KG.

Oliver Scharfenberg, Geschäftsführer der SQC-QualityCert betont: „Eine große Anzahl der Mitarbeiter hat an der anonymen Befragung teilgenommen und eine klare Empfehlung für ihren Arbeitgeber ausgesprochen. Gratulation an die AuCom MCS GmbH und Co. KG zu dem Ergebnis und der Auszeichnung.“

AuCom Global Solutions ist der Weltmarktführer für innovative Sanftanlasser- und Motorsteuerungslösungen. Die Produkte aus dem Nieder- und Mittelspannungsbereich werden in vielfältigen Industriebereichen eingesetzt: vom Bauwesen, Bergbau, Öl und Chemie über Wasser/Abwasser bis Marine und Offshore. Seit der Gründung im Jahr 2014 vertrauen Kunden rund um den Globus auf das technische Know-how und die langjährige Erfahrung von AuCom im Bereich der Motor- und Leistungssteuerung. Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie das ausgeprägte Verständnis für individuelle Kundenanforderungen sind die Basis, auf der AuCom seine Position als führender Systemanbieter für moderne Lösungen im Bereich der elektronischen Antriebstechnik stetig weiter ausbaut.

SQC-QualityCert ist im Bereich Marktforschung tätig und zertifiziert Unternehmen nach Standards des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.

Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als „besonders empfehlenswert“ deklariert.

Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren.

Das Unternehmen engagiert sich gesellschaftlich in den Bereichen Umweltschutz und Bildung und arbeitet als klimaneutrales Unternehmen indem es seine Emissionen ermittelt hat und soweit möglich vermeidet und die restlichen Emissionen kompensiert.

