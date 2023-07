Atlassian Champion STAGIL gehört jetzt zur TIMETOACT GROUP

Mit der Neu-Akquisition stößt das Atlassian-Beratungsportfolio von TIMETOACT GROUP in die Top-Liga im deutschsprachigen Raum auf.

Die TIMETOACT GROUP, ein führender Anbieter von IT-Dienstleistungen für den gehobenen Mittelstand, Konzerne und öffentliche Einrichtungen, erwirbt mit der STAGIL einen der deutschlandweit größten Atlassian Platinum und Enterprise Solution Partner: Mit dieser Akquisition steigt das unter der Marke catworkx geführte Atlassian-Beratungsportfolio von TIMETOACT GROUP in die Top-Liga im deutschsprachigen Raum auf. Der bisherige STAGIL-Geschäftsführer Björn Frauen wird im Zuge des Zusammenschlusses Co-Geschäftsführer von catworkx Deutschland. Zudem beteiligt er sich als Gesellschafter an der TIMETOACT GROUP. Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Die TIMETOACT GROUP mit Hauptsitz in Köln umfasst spezialisierte IT-Unternehmen an 17 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Lettland, Malaysia, Singapur und den USA. Mit über 1.100 Mitarbeitenden und einem umfassenden Portfolio an Software- und Consulting-Dienstleistungen richtet sich der Digitalisierungsexperte vor allem an mittelständische und große Unternehmen aus dem Industrie-, Finanz- und Dienstleistungssektor sowie Einrichtungen der öffentlichen Hand. Als Marke der TIMETOACT GROUP steht catworkx für einen der größten Atlassian Platinum und Enterprise Solution Partner im deutschsprachigen Raum, mit Standorten in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz. catworkx führt alle Atlassian-Spezialisierungen „Agile at Scale“, „Cloud“ und „ITSM“.

Als Atlassian Platinum Enterprise Solution Partner betreut STAGIL Unternehmen und Teams diverser Branchen, Größen und Bereiche rund um die Produkte von Atlassian wie Jira, Confluence und Bitbucket. Neben den Spezialisierungen auf agile Produktentwicklung, Service Management, Projektmanagement und Prozessdigitalisierung verfügt STAGIL über branchenspezifisches Wissen insbesondere in den Bereichen Automotive, Automation, Finance, Insurance, Production, E-Commerce, IT Service & Operations und Software Development. Das Portfolio reicht von der Anforderungsanalyse über Konzept und Design bis hin zur Konfiguration, Implementierung, Integration, Eigen-App-Entwicklung, sowie Schulungen und dem täglichen Support.

Durch den Zusammenschluss der STAGIL mit der catworkx und der Zusammenführung mit den TIMETOACT und brainbits Atlassian Experten entsteht in der catworkx der mit Abstand bedeutendste Atlassian Platinum und Enterprise Solution Partner im deutschsprachigen Raum. Mit seinen rund 170 akkreditierten und zertifizierten Mitarbeitenden zählt catworkx weltweit zu den Atlassian Top Partnern und nimmt weiterhin einen Sitz im Atlassian Partner Advisory Council ein.

Die Übernahme von STAGIL ist für TIMETOACT GROUP bereits die sechste erfolgreich realisierte Akquisition seit der mehrheitlichen Beteiligung der durch Equistone Partners Europe beratenen Fonds im Juni 2021 und markiert für die Gruppe einen weiteren, wichtigen Wachstumsschritt.

„Durch den Schulterschluss mit catworkx und brainbits springen wir auf Platz eins der deutschsprachigen Atlassian-Partner, einschließlich Cloud-, ITSM- und agiler Beratung. Zusammen mit der TIMETOACT GROUP können wir unseren Kunden eine noch bessere Integration in andere Tool-Suites, wie z.B. SAP, Microsoft und Google, anbieten. Zeitgleich bauen wir dadurch auch unseren englischsprachigen Markt aus. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und spannende, neue Atlassian-Projekte“, sagt Björn Frauen, Co-Geschäftsführer bei STAGIL.

„Zusammen mit STAGIL steigt die catworkx in die Top-Liga der bedeutendsten Atlassian-Beratungshäuser auf. Durch exzellentes Know-how, geografische Präsenz in Deutschland und den USA sowie App-Anwendungen für den Atlassian-Marketplace ist STAGIL die ideale Ergänzung für unser Portfolio. Dasselbe gilt für Björn Frauen als neuem catworkx Co-Geschäftsführer – gemeinsam mit Michael Lüer wird er die weitere Unternehmensentwicklung vorantreiben. Ganz besonders freut es uns, das ukrainische Entwicklungs-Team von STAGIL ab sofort an Bord zu haben und die Mitarbeitenden dort zu unterstützen“, sagt Frank Fuchs, Co-Geschäftsführer der TIMETOACT GROUP.

Felix Binsack, Co-Geschäftsführer der TIMETOACT GROUP, fügt hinzu: „Mit der Einführung agiler Organisationsformen und Arbeitsweisen wird bei unseren Kunden der Wechsel in die Cloud beschleunigt und verstärkt. Die STAGIL ist im Atlassian-Ökosystem führend bei der Transformation von Geschäftsprozessen in die Cloud und somit eine erstklassige Verstärkung unseres catworkx-Teams. Darüber hinaus freuen wir uns sehr, zusammen mit der US-Niederlassung von STAGIL die Präsenz unserer Gruppe in Nordamerika auszubauen.“

Michael Lüer, Geschäftsführer der catworkx ergänzt: „Durch den Zusammenschluss gewinnen wir bei catworkx ein höchst dynamisches Team dazu. Die Mitarbeitenden und die Geschäftsführung von STAGIL haben in der Vergangenheit bereits erfolgreich bewiesen, dass sie die Vision von Wachstum, Professionalität und modernem Arbeiten binnen kürzester Zeit umsetzen können. Das unterstützt unseren Anspruch ideal, eine führende Rolle im Atlassian-Markt einzunehmen.“

Verantwortlich für die Transaktion seitens TIMETOACT GROUP sind Frank Fuchs und Christian Koch. TIMETOACT GROUP wurde bei der Transaktion beraten von AC CHRISTES & PARTNER (Financial & Tax), de Angelis Rechtsanwälte (Legal), wdp (Commercial), P+P Pöllath & Partners (Legal), Pinsent Masons (Legal, Kartellrecht) sowie Goodwin Procter (Legal, Debt). Die STAGIL-Gesellschafter wurden bei der Transaktion beraten von Hampleton Partners (M&A) und GvW Graf von Westphalen (Legal).

Über TIMETOACT GROUP

Über STAGIL:

Über catworkx:

catworkx ist einer der größten Atlassian Platinum und Enterprise Solution Partner in der DACH-Region, mit Standorten in Deutschland (Hamburg, Köln, Stuttgart, München), Österreich (Wien) und in der Schweiz (Winterthur, Luzern), der sich zu 100 Prozent auf Atlassian-Lösungen spezialisiert hat. Wir sind Atlassian-Partner und Marketplace-App-Anbieter der ersten Stunde und gehören bereits seit 2002 zu den führenden Dienstleistern im deutschsprachigen Raum.

Unser Leistungsangebot, für die gesamte Atlassian-Produktpalette, ist ganzheitlich und umfasst die Prozessberatung und -Implementierung, App-Entwicklung, Plattformlösungen für den Betrieb, offizielle Atlassian-Trainings sowie umfassende Lizenzierungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist catworkx Hersteller der Enterprise-Produktfamilie „Teamworkx“. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.catworkx.com

