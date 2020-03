Assisi – ein Ausflug in das schöne Umbrien

Von dem Ort gehört, haben Sie sicherlich bereits. Auch wenn Sie nicht besonders gläubig sind. Die kleine Stadt Assisi der Region Umbrien bringt man häufig mit Franz in Verbindung. Sie beherbergt etwa 30.000 Einwohner und liegt in der Nähe von Perugia. Wer einen Abstecher von Florenz nach Assisi unternimmt, wird nicht enttäuscht sein. Ein Umweg dorthin lohnt sich auf alle Fälle.

Assisi – eine Stadt im Wandel

Auf den Hängen des Monte Subasio gelegen rühmt sich Assisi in seinem römischen Ursprung. Das heutige Stadtbild, das sich jedem präsentiert, entwickelte sich erst im Mittelalter. Während im Jahre 1000 Assisi seine Unabhängigkeit erreichte, durchlebte die Stadt gleichzeitig eine bemerkenswerte Entwicklung. Diese macht sich vor allem durch das Bestehen zahlreicher Klöster bemerkbar.

Assisi – eines der bedeutendsten Kulturstätten in Italien

Heute ist die Stadt des Heiligen Franzes, eines der Kulturstätten des Katholizismus. Abgesehen von der Verehrung des Franz von Assisi, lassen sich in der Stadt auch außergewöhnliche Kunstwerke der Künstler Giotto, Cimabue und Martini bewundern.

Beste Parkmöglichkeiten nahe der Altstadt von Assisi

Wer einen Ausflug nach Assisi unternimmt, dem bieten sich beste Parkmöglichkeiten und zwar am Parkhaus „Saba Italia, Pazza Unita D’Italia in 06081 Assisi. Dieses befindet sich unmittelbar neben der Altstadt. Bequemer geht es wirklich nicht. Vom Parkhaus müssen Sie weniger als fünf Minuten laufen bis Sie die Basilica di San Francesco erreichen.

Basilica di San Francesco d’Assisi – das Wahrzeichen in Umbrien

Was wäre ein Besuch der Stadt Assisi ohne Besichtigung der Basilica? Natürlich gehört sie zu den Sehenswürdigkeiten schlechthin, die man von Assisi gesehen haben muss. Sie ist nicht nur von außen sehr beeindruckend, auch im Inneren bietet Sie Ihnen eine atemberaubende Kulisse. Darüber hinaus ist die Aussicht von oben sehr eindrucksvoll. Beim Eintreten in die Basilica muss man einige Minuten warten, da seitens des Militärs Taschenkontrollen durchgeführt werden. Denn Sicherheit wird in Assisi großgeschrieben.

Überraschende Augenblicke in geschützter Atmosphäre

Im Anschluss an den Rundgang durch die Basilica, ist ein Spaziergang durch die Altstadt von Assisi sehr zu empfehlen. Sie ist geschützt von einer Verteidigungsanlage mit 8 Zugängen und umgeben von einer gut erhaltenen Stadtmauer. Wer durch die Altstadt schlendert wird immerzu überraschende Momente erleben. Mit engen Seitengassen und Treppengässchen erleben Sie immer wieder beeindruckende Ansichten und Ausblicke.

Möchten auch Sie die Kulturstätte Assisi näher kennen lernen? Weitere Informationen zu der Region Umbrien und eine große Auswahl an Ferienhäusern erhalten Sie unter https://de.italicarentals.com/.

