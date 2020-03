Hochwertig und langlebig: Das STOPA Parkhaussystem in Jersey City

254 vollautomatische Parkplätze in Jersey City

Als Geschäftsbereich der “STOPA Anlagenbau GmbH” baut “stolzer” automatisierte Parkhaussysteme, die überall auf der Welt zu finden sind. Insbesondere in Ballungszentren, dort wo der bebaubare Platz rar und teuer ist, stellen die Parkhaussysteme eine platzsparende und langlebige Alternative zu konventionellen Parkhäusern dar.

Die hohe Gesamtlebensdauer der Parkhaussysteme aus dem Hause STOPA ist in der hohen Fertigungsqualität begründet. Unwirtschaftliche Wartungs- und Ausfallzeiten werden durch die hochwertigen Einzelkomponenten minimiert. Wie ein solches vollautomatisches Parkhaussystem geplant und umgesetzt wird? Das veranschaulichen wir gerne am Beispiel Jersey City.

254 vollautomatische Parkplätze auf 4 Stockwerken.

Das Parkhaussystem in der Van Vorst Street wurde 2016 verwirklicht. Eine der Herausforderungen bestand in der besonderen Lage des Bauplatzes. Durch die Nähe zum Wasser konnte nicht tief gegraben werden. Aus diesem Grund kam nur ein oberirdisches Parkhaussystem infrage. Um Verkehrsprobleme im Umfeld des Parkhauses zu vermeiden, wurde eine eigene Zufahrtsstraße gebaut. Auf einer Grundfläche von 60 x 27 Metern und über 4 Stockwerke hinweg entstanden 254 Parkplätze. Um die große Anzahl an Parkplätzen logistisch zu bewältigen, kam das auto-SP Parkhaussystem zum Einsatz. In Jersey City verfügt das System über 3 Transferräume. Für die Beförderung der Autos in horizontaler Richtung kommen 8 Shuttles zum Einsatz. Der Transport der Fahrzeuge in vertikaler Richtung erfolgt über 3 Aufzüge. Dank des perfekten Zusammenspiels von Shuttles und Aufzügen, ist die Leistungsfähigkeit des Parkhaussystems in der Van Vorst Street sehr hoch und ein flexibles sowie schnelles Ein- und Ausparken jederzeit gewährleistet.

Die Parkhaussysteme von “stolzer” sind ein Produkt der “STOPA Anlagenbau GmbH”. Sie werden bei “STOPA Anlagenbau” komplett geplant, produziert und installiert.

stolzer a brand of STOPA.

stolzer ist eine Marke von STOPA, einem europaweit führenden Premium-Hersteller von automatisierten Lagersystemen für Blech, Langgut und automatische Parkhaussysteme.

Die Angebotspalette reicht von Stand-Alone-Anwendungen bis zu integrativen Automatisierungsmodulen. 40 Jahre Praxiserfahrung, mit komplexen Konstruktionen und weltweit über 2.000 installierten Anlagen, daraus bezieht das unabhängige Unternehmen ein einzigartiges Knowhow hinsichtlich Produktqualität und Prozesssicherheit, Prozessautomatisierung und Softwareentwicklung.

