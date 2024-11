Asahi Kasei und Honda unterzeichnen Aktionärsvereinbarung zur Umwandlung von Asahi Kasei Tochtergesellschaft in ein Joint Venture zur Produktion von Lithium-Ionen Batterieseparatoren in Kanada

Düsseldorf, Tokio und Novi – 1. November 2024 – Asahi Kasei und Honda haben heute vereinbart, eine kanadische Tochtergesellschaft von Asahi Kasei in ein Joint-Venture Unternehmen umzuwandeln. Diese Vereinbarung ist das Ergebnis fortgesetzter Gespräche über die Zusammenarbeit bei der Produktion von Lithium-Ionen-Batterieseparatoren in Kanada auf der Grundlage der von beiden Unternehmen am 25. April 2024 bekannt gegebenen Grundsatzvereinbarung.

Die beiden Unternehmen planen die Umwandlung der E-Materials Canada Corporation (E-Materials), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Asahi Kasei in Kanada, in ein Gemeinschaftsunternehmen von Asahi Kasei und Honda, das in Asahi Kasei Honda Battery Separator Corporation (vorläufiger Name) umbenannt werden soll. Honda Canada Inc., eine Tochtergesellschaft von Honda in Kanada, wird einen Anteil von 25 % erwerben, indem sie neue Aktien zeichnet, die von E-Materials über eine Zuteilung durch Dritte ausgegeben werden. Honda wird insgesamt 417 Mio. C$ (300 Mio. USD) investieren, wobei die Zeichnung neuer Aktien und andere Investitionen in diesem Joint Venture kombiniert werden. Die beiden Unternehmen werden die Stärken des jeweils anderen Unternehmens kombinieren, z. B. Expertisen im Bereich Materialforschung und Elektrifizierung, um hochwertige Separatoren für Lithium-Ionen-Batterien herzustellen. Damit soll die Realisierung leistungsstarker elektrifizierter Fahrzeuge beschleunigt werden.

Die beiden Unternehmen planen die Gründung und Inbetriebnahme des Joint Venture für Anfang 2025 – vorbehaltlich der Erteilung von Genehmigungen und Zulassungen durch die zuständigen Behörden.

Ryu Taniguchi, Präsident & Representative Director bei Asahi Kasei Separator, kommentiert: „Anfang Oktober haben wir Asahi Kasei Separator als neues Unternehmen für das Hipore™ Separatorgeschäft gegründet, um ein flexibleres Management für diese wichtige Komponente zu erreichen. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Technologie und die Erfahrung, die wir mit Hipore™ gewonnen haben, sowie unser globales Netzwerk und unser vielfältiges Personal weiterhin nutzen können, um Innovationen bei Batterien als Energiespeicher zu verwirklichen. Honda strebt das Ziel der Kohlenstoffneutralität bis 2050 an und baut eine umfassende Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeuge in Kanada auf, wo das Unternehmen seit mehr als 50 Jahren tätig ist. Unsere Partnerschaft wird nicht nur für eine stabile Versorgung mit Separatoren in Nordamerika sorgen. Gemeinsam werden wir die Leistung und Haltbarkeit von Batterien verbessern, um die Energiewende durch Elektrofahrzeuge voranzutreiben und so einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten.“

Zum Joint Venture Unternehmen:

Name: Asahi Kasei Honda Battery Separator Corporation (vorläufiger Name)

Ort: Port Colborne, Ontario, Kanada

Kapital: Etwa 240 Millionen Kanadische Dollar

Anteile: 75% Asahi Kasei Battery Separator Canada Corporation

25% Honda Canada Inc.

Daten zum Investment durch das Joint Venture Unternehmen:

Überblick: Integrierte Anlage für Produktion und Beschichtung von Hipore™

Lithium-Ionen Batterieseparatoren

Investitionssumme: 180 Milliarden Yen (1USD = 145 JPY)

Kapazität: 700 Millionen m2 im Jahr (als beschichteter Separator)

Inbetriebnahme: 2027

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 – 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milliarden Yen.

Ansprechpartner:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt/Press Contact:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

Firmenkontakt

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 3399-2058



https://www.asahi-kasei.eu/

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172 27159 12



http://www.financial-relations.de

