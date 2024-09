Asahi Kasei Microdevices konsolidiert Funktionen im „AKM Co-creation & Technology Center“ in Shin-Yokohama

Düsseldorf und New York – 4. September 2024 – Asahi Kasei Microdevices, (AKM), eine Tochtergesellschaft des japanischen Technologieunternehmens Asahi Kasei, eröffnete im Juni 2024 das „AKM Co-creation & Technology Center“, eine neue Technologieentwicklungsbasis in Yokohama City, in der japanischen Präfektur Kanagawa. Das Zentrum bündelt die Hauptfunktionen von AKMs Produktdesign, Forschung und Entwicklung für Halbleiter und Sensoren.

Das AKM Co-creation & Technology Center wird die Entwicklungsfunktionen des Unternehmens integrieren, die bisher an den Standorten Tokio und Kanagawa angesiedelt waren. Ziel ist die beschleunigte Entwicklung von Lösungen und die verstärkte Zusammenarbeit mit externen Partnern.

Das AKM Co-Creation & Technology Center bietet ein einzigartiges Besucherzentrum und einen Proof of Concept (PoC) Demonstrationsbereich, um Kunden und Partnern die neuesten technologischen Fortschritte von AKM zu präsentieren. Der Raum ist so gestaltet, dass er ein umfassendes Erlebnis bietet und zeigt, wie sich AKM-Technologien nahtlos in das Leben der BenutzerInnen integrieren lassen. Er ist typischen Wohnräumen wie einem Wohn- und Schlafzimmer nachempfunden und ermöglicht es den Besuchern, die Lösungen von AKM aus erster Hand in Aktion zu sehen – eine Gelegenheit, die bisher nur auf Messen oder anderen speziellen Veranstaltungen gegeben war. Es gibt auch einen einzigartigen, immersiven Audioraum im Center, in dem die Besucher die Soundqualität der neuesten VELVET SOUND D/A-Wandler (DACs) von AKM aus erster Hand erleben können. Erfahrungen und Bewertungen der Besucher nutzt AKM dann zur weiteren Verbesserung der Produkte. Der Raum wird auch als Raum für die Zusammenarbeit mit Herstellern von Audiogeräten und Geschäftspartnern dienen, um neue hochqualitative Klanglösungen zu entwickeln.

Besucher können die Technologien von AKM anhand von Demofahrzeugen erleben, die unter anderem mit den Premium-Audiowandlern der Marke „VELVET SOUND for Cars“, Active Road Noise Cancellation (ARNC)-Lösungen für leises Fahren bei hohen Geschwindigkeiten, Freisprechanlagen und In-Car Communication (ICC) für einfache Kommunikation in großen Fahrzeugen. Die Fahrzeuge werden auch mit dem Engine Sound Creator ausgestattet sein, der das Geräusch eines Motors in E-Fahrzeugen simuliert. Mehr über das AKM Co-creation & Technology Center erfahren Sie unter https://www.akm.com/us/en/about-us/act-center

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 – 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milliarden Yen.

Ansprechpartner:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt/Press Contact:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

