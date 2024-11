Arvato stellt neue Studie zur Kundenbindung durch Post-Purchase-Strategien im Sport- und Lifestyle-E-Commerce vor

Sport- und Lifestyle-Marken verändern das Kundenerlebnis, um die Kundenbindung zu stärken

Arvato, ein international führender Anbieter von Supply-Chain-Management-Lösungen, hat in einer neuen Studie untersucht, mit welchen Strategien Sport- und Lifestyle-Marken im wettbewerbsintensiven E-Commerce-Geschäft die Kundenbindung stärken wollen. Neben einer Bestandsaufnahme des sich entwickelnden Sport- und Lifestyle-Marktes analysiert die Studie „Delivering Loyalty: Post-Purchase Excellence in Sports & Lifestyle E-Commerce“ speziell, wie Marken ihre produktbasierten Angebote auf Lifestyle-getriebene Ökosysteme umstellen, um dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen.

Die Studie, die in den vier Schlüsselmärkten Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA durchgeführt wurde, zeigt die Strategien auf, die aktuell die Markentreue prägen, das Kundenerlebnis verbessern und nachhaltiges Wachstum fördern. Darüber hinaus bietet die Analyse von Arvato detaillierte Einblicke in die regionalen Verbrauchererwartungen, die Markenperformance sowie aufkommende Trends und bietet E-Commerce- und Supply-Chain-Experten einen Fahrplan, um in einem wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich zu sein.

„In der sich rasant entwickelnden E-Commerce-Landschaft von heute müssen Sport- und Lifestyle-Marken mehr als nur Produkte liefern – sie müssen Teil des Lebens ihrer Kunden werden“, sagt Axel Mayer, President Lifestyle Fashion & Sports bei Arvato. „Unsere Studie zeigt, wie eine robuste Post-Purchase Journey, unterstützt durch eine strategische Supply Chain, alltägliche Interaktionen in Chancen für Kundenbindung und nachhaltiges Wachstum verwandeln kann.“

Highlights der Studie: Ein tiefer Einblick in die globalen Märkte

Die Studie liefert wichtige Erkenntnisse darüber, wie sich Sport- und Lifestyle-Marken an regionale Präferenzen anpassen und neue Standards für die Kundenansprache nach dem Kauf setzen:

– Omnichannel-Exzellenz: In allen Märkten verschmelzen führende Marken digitale und stationäre Erlebnisse und bieten Optionen wie In-Store Pickup, flexible Rückgabe und personalisierte Treueprogramme.

– Nachhaltigkeitsinitiativen: Um der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Praktiken gerecht zu werden, beziehen 68 Prozent der US-amerikanischen und 100 Prozent der französischen Marken inzwischen Nachhaltigkeitsinformationen in ihre Post-Purchase-Journey ein.

– Kundenbindung und Loyalität: Kundenbindungsprogramme entwickeln sich über einfache Belohnungen hinaus. 60 Prozent der US-Marken nutzen personalisierte Angebote, um die Beziehungen zu vertiefen und den Lebenszeitwert der Kunden zu erhöhen.

– Regionale Anpassung: Die Studie zeigt, dass britische Marken bei der Reservierung von Geschäften führend sind, während deutsche und französische Marken mit kostenlosen Rücksendungen sehr erfolgreich sind, was die unterschiedlichen Präferenzen der Kunden verdeutlicht.

Wichtige Einblicke für E-Commerce- und Supply-Chain-Experten

Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung einer gut durchdachten Post-Purchase-Strategie im heutigen wettbewerbsintensiven E-Commerce-Umfeld. „Sport- und Lifestyle-Marken durchlaufen einen bemerkenswerten Wandel, bei dem die Kundenbindung nicht nur von den verkauften Produkten abhängt, sondern auch von den Erfahrungen, die sie nach dem Kauf bieten“, sagt Abbas Tolouee, Senior Consultant bei Arvato und Hauptautor der Studie. „Unser Ziel ist es, Marken mit dieser Studie umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die das Potenzial der Post-Purchase Journey für den Aufbau dauerhafter Kundenbeziehungen und nachhaltiges Wachstum in den wichtigsten Märkten aufzeigen.“

„Die Schaffung eines ansprechenden Erlebnisses nach dem Kauf ist nicht länger optional – sie ist für jede Marke, die einen loyalen Kundenstamm aufbauen möchte, unerlässlich“, fügt Ricardo Dittmer, VP Digital bei Arvato, hinzu. „Unsere Studie zeigt, wie eine nahtlose, gut koordinierte Post-Purchase-Journey die Markentreue stärken kann, indem sie jede Interaktion zu einer Gelegenheit für ein sinnvolles Kundenengagement macht.“

