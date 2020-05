ARVAL LAUNCHT DIE KAMPAGNE “THE JOURNEY GOES ON” UND PASST DIE PRODUKTPALETTE AUF DIE VERÄNDERTEN BEDÜRFNISSE IN DER POST-COVID-19 LOCKDOWN-PHASE AN

THE JOURNEY GOES ON:

FÜR UNTERNEHMEN UND PRIVATPERSONEN

– Schnelle und flexible Bereitstellung von Fahrzeugen

– Kostenoptimierung durch Vertragsverlängerungen

– Angepasste Prozessabläufe, um Hygieneregelungen und Fahrersicherheit zu gewährleisten

– Nachhaltige Mobilität durch Elektrofahrzeuge und E-Bike-Leasing

Arval, einer der führenden herstellerunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing und Spezialist für Mobilitätslösungen und Langzeitmiete, passt seine Produktpalette kontinuierlich an. Das Unternehmen reagiert damit auf die Mobilitätsbedürfnisse von Unternehmen und Privatpersonen. Arval bringt nun ein umfassendes Angebot auf den Markt, das speziell für die Zeit nach dem Lockdown konzipiert wurde, um die Folgen der Pandemie zu bewältigen und mit nachhaltigen und kostengünstigen Mobilitätslösungen zu unterstützen, um wieder sicher ins Büro zu kommen.

Arval hat bereits unmittelbar nach Beginn der COVID-19-Krise die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um ihre Kunden und Fahrer zu unterstützen. In vielen Ländern, in denen Arval tätig ist, wurden die Lockdown-Maßnahmen wieder gelockert. In Bezug auf die Mobilität sind neue Trends zu beobachten: gestiegene Erwartungen in Bezug auf Desinfektion und Schutzvorkehrungen, stark verbreitete Home Office-Tätigkeit, intensive Nutzung von Heimlieferdiensten und der Bedarf an alternativen Mobilitätslösungen. Zur Unterstützung ihrer Kunden – Firmenkunden, KMUs, große internationale Gesellschaften und auch für Privatpersonen – bringt Arval nun ihr neues Angebot “The Journey Goes On” auf den Markt.

“Vor ein paar Monaten hat Arval seinen Slogan in ‘For the many journeys in life’ geändert. Wir glauben mehr denn je daran, dass es unsere Mission ist, unseren Kunden, ihren Fahrern sowie Privatpersonen dabei zu helfen, die neuen Herausforderungen, denen wir uns alle stellen müssen, zu meistern. Sie alle wünschen sich mehr Flexibilität, aber auch mehr Sicherheit. Wir möchten ihnen zur Seite stehen – und genau darum geht es bei “The Journey Goes On”, so Alain van Groenendael, Arval Chairman & CEO.

Gegenwärtig ist eine individuelle Mobilität die beste Option, um sich sicher fortzubewegen. Diese muss erschwinglich sowie einfach und schnell verfügbar sein. Das sind die Bestandteile von “The Journey Goes On”, sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen.

Nicht nur Unternehmen, sondern auch immer mehr Privatpersonen entscheiden sich für Full-Service-Leasing, denn diese Lösung erfordert keine Anzahlungen oder größere Investitionen. Zudem ist sie unkompliziert, weil sie alle Dienstleistungen einschließt. Angesichts der aktuellen Situation ist Leasing in dieser Zeit der Unsicherheit noch attraktiver. Arval ist davon überzeugt, dass die Nachfrage nach sicheren und bequemen Mobilitätslösungen steigen wird.

Das Angebot “The Journey Goes On” stützt sich auf drei Hauptpfeiler, um auf die spezifischen Bedürfnisse der Mobilität einzugehen:

– Flexible und sofort verfügbare Fahrzeuge, um dabei zu helfen, Geschäftstätigkeiten wieder aufzunehmen und sicher ins Büro zu kommen: Ein großer Bestand an hygienisch einwandfreien Fahrzeugen aus unserer Mid-Term-Rental Flotte (Langzeitmiete). Sie können sofort und nur für wenige Monate gemietet werden und sind für Pendler und Mitarbeiter geeignet, die sich geschützt fortbewegen wollen. Dieses Angebot wird bald auch für Privatpersonen verfügbar sein.

– Angepasste Prozessabläufe, um Abstandsregelungen und Fahrersicherheit zu gewährleisten: Fahrzeug-Abholung und -Zustellung zu Hause oder im Büro unter Einhaltung der Hygieneregeln.

– Nachhaltige Mobilität durch Elektrofahrzeuge und E-Bike-Leasing, als sichere und umweltfreundliche Alternative für tägliche Fahrten: Mit unserem 360-Grad Angebot wird der Einstieg in die Elektromobilität und eine umweltschonende Zukunft leicht gemacht. Als Alternative für Mitarbeiter, die bis zu 15 Kilometer von ihrem Arbeitsplatz entfernt wohnen, ist das E-Bike eine der gesündesten und nachhaltigsten Mobilitätsoptionen für den Arbeitsweg. Das E-Bike Angebot ist in manchen Arval-Ländern bereits verfügbar und auch in Deutschland ist ein zeitnaher Launch geplant.

Arval steht seinen Kunden seit jeher zur Seite, um sie bei der Bewältigung aller Herausforderungen zu unterstützen. Bereits unmittelbar nach Beginn des Lockdowns hat das Unternehmen damit begonnen, allen Kunden in Not zu helfen, indem es verschiedene Aktionen entwickelte. Das bisherige Angebotspaket beinhaltete individuelle und unbürokratische Verlängerungsangebote für Flotten, attraktive Konditionen für die Langzeitmiete oder spezielle Angebote für den Verkauf der geleasten Fahrzeuge an die Fahrer nach Vertragsende. Auch diese sind weiterhin im Angebot “The Journey Goes On” enthalten.

“The Journey Goes On” steht nach und nach in den acht größten Arval-Märkten (Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien, Deutschland, Niederlande, Polen und Belgien) zur Verfügung und wird innerhalb der Arval-Welt weiter ausgerollt werden. In allen Ländern wird der Inhalt des Angebots an die lokalen Bedingungen und Beschränkungen angepasst.

ÜBER ARVAL

Arval ist der Spezialist für Full-Service-Fahrzeugleasing (1,3 Millionen geleaste Fahrzeuge weltweit Ende Dezember 2019) und neue Mobilitätslösungen. Jeden Tag sind mehr als 7.000 Arval-Mitarbeiter in 30 Ländern mit Leidenschaft bestrebt, das Versprechen von Arval zu erfüllen: allen Kunden – großen internationalen Unternehmen, kleineren Firmen oder Privatkunden (einschließlich Einzelpersonen) – flexible Lösungen anzubieten, um ihre Reisen nahtlos und nachhaltig zu gestalten. Arval ist Gründungsmitglied der Element-Arval Global Alliance, einem weltweit führenden Unternehmen der Flottenmanagement-Branche mit 3 Millionen Fahrzeugen in 50 Ländern. Arval wurde 1989 gegründet und ist 100-prozentige Tochter der BNP Paribas. Innerhalb der Gruppe gehört Arval zum Geschäftsfeld Retail Banking & Services. www.arval.com

Über BNP Paribas

BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 202.000 Mitarbeitern in 72 Ländern vertreten, davon nahezu 154.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 5.300 Mitarbeitern bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank.

Deutschland ist ein Kernmarkt für die BNP Paribas Gruppe – das hier angestrebte Wachstum ist auf Kontinuität ausgerichtet und eine der tragenden Säulen der Europa-Strategie von BNP Paribas. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

www.bnpparibas.de

