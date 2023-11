Arpavie optimiert seine Einkaufsprozesse und verbessert die Ausgabenanalyse mit Ivalua

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, und sein Partner Cyrias geben bekannt, dass Arpavie, einer der größten Pflegeheimbetreiber in Frankreich, durch die Einführung der Ivalua-Plattform seine Einkaufsaktivitäten konsolidiert und die Transparenz seiner Ausgaben erheblich verbessert hat.

Arpavie ist einer der größten Betreiber von Seniorenresidenzen in Frankreich auf gemeinnütziger Grundlage und hat seinen Geschäftssitz in Paris. Die Unternehmensgruppe wurde 2016 von der Caisse des Depots et Consignations und Group Action Logement gegründet, beschäftigt 3.500 Mitarbeitende und betreibt 129 Einrichtungen mit rund 9.000 Bewohnern in Frankreich. Arpavie verwaltete 2022 ein Betriebsbudget von 235 Millionen Euro.

Um die Transparenz und Kontrolle ihrer Ausgaben zu steigern, entschied sich Arpavie 2020 zur Digitalisierung und Automatisierung seiner Procure-to-Pay-Prozesse (P2P). Nach einer umfassenden Analyse wählte Arpavie die eProcurement-Module von Ivalua mit Funktionen für Bestellanforderungen, Bestellungen, Wareneingang und Rechnungslegung und Katalogen.

Nach der erfolgreichen Implementierung durch den Ivalua-Partner Cyrias profitiert Arpavie nun von einer verbesserten Analyse und Kontrolle seiner Ausgaben. Durch die Digitalisierung ihrer Zahlungsprozesse erreichte Arpavie eine schnellere Rechnungsstellung, einen höheren Anteil von Bestellungen im Rahmen von Beschaffungsverträgen, eine bessere Einhaltung der Vorschriften beim Abgleichprozess von Bestellung, Wareneingang und Rechnungen sowie eine Steigerung der Benutzerakzeptanz.

Dank der Agilität und Benutzerfreundlichkeit der Ivalua-Plattform können die über 400 internen Nutzer von Arpavie jedes Jahr mehr als 60.000 Rechnungen bearbeiten. 2022 wurden Bestellungen im Wert von 18 Millionen Euro über die Ivalua-Plattform getätigt – Tendenz steigend. Alle Einrichtungen von Arpavie nutzen inzwischen die Ivalua-Plattform für ihr Spend Management, und die Einkaufsprozesse von Arpavie sind vollständig digitalisiert.

„Unsere Zusammenarbeit mit Cyrias und Ivalua war ein voller Erfolg“, betont Francis Manzac, Chief Information Officer (CIO) von Arpavie. „Die Ivalua-Plattform bietet uns aussagekräftige Einblicke in unsere Prozesse und ermöglicht den Nutzern ein effizientes und intuitives P2P-Erlebnis, das während des gesamten Projekts durch die Expertise von Cyrias gefördert wurde.“

„Die Ergebnisse, die mit der P2P-Implementierung für Arpavie erzielt wurden, sind ein Beweis für die Flexibilität und Expertise, die wir während des Digitalisierungsprozesses zur Verfügung gestellt haben“, erklärt Yann Derrien, Associate Partner bei Cyrias. „Dies unterstreicht die hervorragende Zusammenarbeit mit Ivalua und stärkt unsere Beziehung zu Arpavie für weitere zukünftige Projekte.“

„Die Digitalisierung des Procure-to-Pay-Prozesses ist unabdingbar, um schneller zu werden, die Risiken zu reduzieren und schlussendlich die Effizienz des Einkaufs zu gewährleisten“, erläutert Dan Amzallag, Chief Operating Officer (COO) von Ivalua. „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Arpavie und unserem Partner Cyrias.“

