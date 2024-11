ARCOTEL Hotels verlängert Partnerschaft mit Österreichischem Handballbund

Vertrag wird bis 2026 fortgeführt | Vermittlung durch Sportmedienanbieter Laola 1

ARCOTEL Hotels freut sich, die erfolgreiche Verlängerung der Partnerschaft mit dem Österreichischen Handballbund (ÖHB) für weitere zwei Jahre bekannt zu geben. Der bisherige Vertrag, der am 31. Dezember 2024 auslaufen sollte, wird nun bis Ende 2026 fortgeführt. Dank der Vermittlung und Unterstützung von LAOLA1, Österreichs führendem Sportmedienanbieter, bleibt ARCOTEL Hotels als „Offizieller Hotelpartner des Österreichischen Handballbunds“ ein zentraler Akteur im österreichischen Handballsport.

„Als österreichische Hotelgruppe freut es uns besonders, den Handballsport in unserem Land aktiv durch die erfolgreiche Partnerschaft mit dem ÖHB zu unterstützen und so zur Entwicklung dieser dynamischen Sportart beizutragen“, sagt der Vorstand der ARCOTEL Hotel AG, Martin Lachout. „Mit der Verlängerung um weitere zwei Jahre setzen wir ein klares Zeichen für unser Engagement im österreichischen Profi-Sport und blicken gespannt auf die kommenden gemeinsamen Saisonen.“

Tom Berger, Head of LAOLA1: „Diese Verlängerung zeigt den Wert einer strategischen Partnerschaft im Sportbereich. LAOLA1 ist stolz darauf, ARCOTEL Hotels und den ÖHB erneut zusammengebracht zu haben und freut sich auf die weiteren Erfolge dieser Zusammenarbeit.“

Die Partnerschaft mit dem ÖHB ist für ARCOTEL Hotels ein perfektes Match, da sich die Unternehmensphilosophie besonders gut mit den Werten des Handballsports wie Fairplay, Leidenschaft und vollem Einsatz für ein gemeinsames Ziel deckt. Die ausgesprochen positive, familienfreundliche Atmosphäre bei den Spielen bildet das optimale Umfeld für die vereinbarten Werbemaßnahmen. Dass die österreichische Hotelgruppe zudem VIP- und Standard-Tickets für alle Heimspiele erhält, kommt bei den Mitarbeitenden und Kund:innen ausgesprochen gut an.

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer wurde 1989 gegründet und zählt heute zu einem der größten privaten österreichischen Unternehmen im Tourismusbereich. Sie positioniert sich mit derzeit 11 Hotels (5 in Österreich, 6 in Deutschland) in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeiter:innen aus. Für November 2024 ist die Eröffnung des vierten Wiener Hotels der Gruppe, dem ARCOTEL AQ, im neuen Altan Quartier geplant. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik Linz befindet sich im Bau. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen.

Firmenkontakt

ARCOTEL Hotels

Jennifer Ross-Domas

Konstantingasse 6-8

1060 Wien

+43 1 485 5000-91



https://www.arcotel.com/de/

Pressekontakt

Winning Words

Gesa Noormann

Stuhmer Allee 1

14055 Berlin

+49 171 6944868



https://www.winningwords.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.