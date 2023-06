Architektengerechte Klinken und Hardware für die Objekttür aus einem Hause

Unique Architektur-Klinken setzen Akzente, sind abgestimmt auf Türsystem-Technik und entsprechen den Normen

Edelstahldrücker in U- oder L-Form sind die Standard-Klinken an der Objekttür in Büros, Behörden und Banken. Das ist weder besonders einfallsreich noch attraktiv – wird aber von Planern und Architekten aus Sicherheitsgründen oft billigend in Kauf genommen. Denn die viel begangenen Objekttüren müssen normgerecht gebaut sein – und einiges aushalten. Die Möglichkeiten für den Planer oder die Architektin, hier Akzente zu setzen, waren bisher – jenseits von U oder L – begrenzt. ECO Schulte erweitert die Möglichkeiten jetzt erheblich und macht eine Türdrücker-Kollektion seiner dänischen Architekturmarke Randi objekt- und normgerecht.

Skandinavische Architekturklinken statt U- und L-Einerlei

Warum immer wieder nur U- oder L-Form-Drücker an Objekttüren? Weil diese Klinken mit Sicherheit zur übrigen Türtechnik passen; also den Anforderungen an eine Objekttür gerecht werden. Das ist bei dem entzückenden Designstück aus Italien oder dem interessanten Design-Türdrücker – beide aus dem Consumerbereich – selten der Fall. Entscheidend ist dabei die Mechanik des Türgriffs mit der Lagerung der Klinke: Sie muss für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden geeignet sein – also für die Benutzerklasse 4 mit viel Publikumsverkehr zugelassen sein. Das Bindeglied im Unique-Konzept ist die 100.000fach in der Praxis bewährte ECO Click Gleitlagertechnik für Objekttüren. Klinken aus dem Randi-Architekturprogramm wurden mit dieser montagefreundlichen Profi-Lösung aufgerüstet. Jetzt erfüllen die skandinavischen Schönheiten die normativen Anforderungen im Objekt.

Klinke und Beschlag in gleicher Farbe und Oberfläche

Doch damit nicht genug. Die Klinkenmanufaktur Randi – ein Spezialist aus dem dänischen Randers für die Umsetzung von Architekten-Entwürfen – hat sich mit der ECO Schulte Gruppe auch in Sachen Oberflächen synchronisiert: So kommen aus der eigenen Fertigung der Unternehmensgruppe stets identisch bearbeitete Oberflächen für alle Türbeschlagkomponenten. Vom Türdrücker über die Bänder bis hin zum Türschließer – ein und dieselbe Bürstung und Farbnuance beispielsweise bei Edelstahl rostfrei (V2A), der am häufigsten verwendeten Oberfläche im Objekt. Und natürlich gilt das Unique-Versprechen auch für farbige Produkte: So sind PVD-Oberflächen in vielen Farben bei allen Türbeschlagteilen identisch. Schwarze PVD-Oberflächen an Klinke, Beschlag und Türschließer halten tatsächlich dem harten Alltag in Behörden, Banken oder Büros stand.

Gestaltungsvielfalt aus einer Hand

„Die Klinke ist eine wichtige optische und haptische Schnittstelle zwischen Mensch und Architektur – und damit ein wichtiges Detail für Architekten“, sagt Türenspezialist und Architektenberater Thomas Moldrickx von ECO Schulte. Er sieht in der Kombination von normgerechten Klinken mit architektonischem Anspruch und Türtechnik made in Germany nicht nur eine Chance für mehr Gestaltungsvielfalt an der Objekttür. Entscheidend ist für ihn auch, dass dem Planer damit ein einziger Ansprechpartner für Beratung, Service und Gewährleistung für die komplette Türtechnik der anspruchsvollen Objekttür zur Verfügung steht.

ECO Schulte ist ein System-Spezialist für Hard- und Software an der Tür. Das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen entwickelt und fertigt hochwertige Beschläge, Türschließer, Bänder sowie Panik-, Schloss- und Verriegelungssysteme. An den Standorten Menden, Luckenwalde (Deutschland) und Zhuhai (China) werden aus verschiedensten Materialien wie Kunststoff, Leichtmetall, Edelstahl und Messing ganzheitliche Systeme rund um die Tür produziert. Ausführliche Informationen zu ECO Schulte und seinen Produkten finden Sie unter www.eco-schulte.de

