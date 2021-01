ArCADia BIM 3D Architekt – die neue Software der Plan7Architekt-Entwickler

Die Entwickler der bekannten Architektursoftware Plan7Architekt veröffentlichen im Januar 2021 eine neue Software unter dem Namen ArCADia BIM 3D Architekt.

Zum Januar 2021 erscheint das neue Softwarepaket ArCADia BIM 3D Architekt. Es handelt sich dabei um eine völlige Neuentwicklung und nicht etwa um ein Upgrade der überaus erfolgreichen Software Plan7Architekt.

Alle, die bisher mit Plan7Architekt gearbeitet haben, bekommen auch weiterhin eine Software vom Feinsten. Bauträger, Architekten und Angestellte in den Planungsbüros können sich auf eine neue, hilfreiche Version für 2D- und 3D-Formate freuen. Die Plan7Architekt-Entwickler haben die übersichtlichen und klaren Darstellungen der bisherigen Software für ArCADia BIM 3D Architekt für Architektur-Modelle im 2D- und im 3D-Modus übernommen. Das bedeutet, dass auch weiterhin während der Planungsphase die Vorentwürfe und Kunden-Präsentationen relativ schnell und einfach erstellt werden können.

Es wurden viele, sehr nützliche Programmfunktionen integriert. Sie helfen bei der Erstellung der Genehmigungs- und Ausführungsplanungen, die für einen Bauantrag benötigt werden. Mit ArCADia BIM 3D Architekt können alle Schritte, die zur baulichen Durchführung und zur Dokumentation der Planung notwendig wurden, übersichtlich und klar gestaltet und dargestellt werden.

Ob sanieren oder bauen – Bauplanung mit ArCADia BIM 3D Architekt

Die neue Software macht es einfach, ein neues Gebäude, Umbauarbeiten oder Sanierungsmaßnahmen zu planen. Ein geplantes Vorhaben lässt sich realitätsnah abbilden, denn die neue Software kombiniert und verschmilzt regelrecht reale Bilder mit virtuellen Modellen. ArCADia BIM 3D Architekt bietet perfekte Voraussetzungen für jedes Planungsbüro und jeden Architekten, um Präsentationen erfolgreich umzusetzen.

Mit dieser Software lassen sich neue Kunden gewinnen, denn sie ermöglicht, eigene Ideen und Vorstellungen überzeugend zu vermitteln. Die Verschmelzungsfunktion der neuen Software kombiniert reale und virtuelle Bilder absolut überzeugend. Sie kann überall da sinnvoll und erfolgreich eingesetzt werden, wo visionäre Bauprojekte oder zukünftige Realitäten simuliert werden sollen.

Funktionsumfang und Übersichtlichkeit von Plan7Architekt bleiben erhalten

Wer Plan7Architekt kennt, liebt die übersichtlich angeordneten Funktionen der Software. Übersichtlichkeit bedeutet nicht nur eine Arbeitserleichterung, sondern auch eine Zeitersparnis. Die Funktionen lassen sich intuitiv bedienen, sodass sich der Anwender schnell an die Software gewöhnt. Das ist gerade im Baubereich wichtig, wo eine klare und detaillierte Planung das A und O einer zuverlässigen Planungszusammenstellung und Planbearbeitung ist.

Für den Anwender bedeutet die neue ArCADia BIM 3D Architekt-Software Zugriff auf den großen Funktionsumfang des Vorgängerprogramms, zusätzlich zu einem umfangreichen Angebot an neuen Funktionen. Beispielsweise lassen sich für eine Fassadengestaltung im Grundriss Ansichten und Schnittebenen flexibel anlegen. Dabei werden schon bei der Entwurfsphase die Raumkubatur, die Flächen und alle Maße automatisch berechnet. Außerdem bietet die neue Software für Sonderfälle, wie schräge Wände, die nachträglich eingebaut werden müssen, eine zusätzliche Konstruktionsebene im 3D-Format.

ArCADia BIM 3D Architekt bietet eine integrierte, dreidimensionale Gebäudeplanung. Dieses neue Softwarekonzept ermöglicht eine völlig neue Form des Planungsprozesses. Beispielsweise ist damit auch die Möglichkeit einer exakten Konstruktion verbunden, die nicht nur interaktive Modellierungen, sondern auch sogenannte intelligente Bauteile integriert. Die Oberfläche des neuen Programms ist übersichtlich gestaltet, intuitiv bedienbar und insofern ausgesprochen anwenderfreundlich. Abgespeicherte Zeichnungen oder Modelle sind zum Beispiel schnell und ohne Probleme auffindbar.

Übersichtliche Planungsschritte verhindern typische Planungsfehler

Es gibt einen sogenannten Projektexplorer, mit dessen Hilfe es möglich ist, sich jederzeit einen Überblick über die einzelnen Planungsschritte zu verschaffen. Auf diese Weise lassen sich typische Planungsfehler verhindern. Ein sogenannter Änderungsassistent sorgt dafür, dass bei jeglichen Änderungen und jedem neuen Arbeitsschritt alle Ebenen miteinander synchronisiert werden. Diese Automatisierung stellt sicher, dass keine Arbeitsebene vergessen wird, wenn es zu Änderungen kommt.

Ausführungen an einer Stelle haben Änderungen an anderer Stelle zur Folge. Der Änderungsassistent synchronisiert auch kleinste Veränderungen. Ein integrierter Überprüfungsassistent spürt als zusätzliche Sicherheit eventuelle Fehler auf. Unlogische Zeichen, Maßangaben oder Daten werden angezeigt und können auf diese Weise auf ihre Korrektheit hin überprüft werden.

Zusatzfunktionen erleichtern die Bearbeitung

ArCADia BIM 3D Architekt ermöglicht es dem Anwender, bereits abgeschlossene Planungen zu bearbeiten. Dafür bietet die Software eine ganze Palette an neuen Zusatzfunktionen. Denn schließlich gibt es nicht nur in jeder Planungsphase, sondern auch dann, wenn alles fertig zu sein scheint, Fehlerkorrekturen oder Änderungswünsche des Kunden. Mit der neuen Software ist es nun möglich, bei Planungsänderungen oder Umplanungen die Vorbedingungen anzupassen und zu aktualisieren. Dadurch können sich Stammdaten ändern, was dazu führt, dass Mengenangaben und Positionsnummern neu berechnet werden müssen. Um dies schnell und unkompliziert erledigen zu können, braucht es eine übersichtliche Datenverwaltung, wie sie von der ArCADia BIM 3D Architekt-Software ermöglicht wird.

Es gibt weitere wichtige Zusatzfunktion der neuen Software, etwa die Möglichkeit der 3D-Darstellung des Außenraums. Auf diese Weise kann das in der Planung befindliche Bauprojekt dreidimensional, also realistisch abgebildet werden. Diese Außenperspektive ermöglicht wiederum eine komplexere Beurteilung der Gesamtplanung. Zusätzlich bietet das Programm neben einer Funktion zur Gartengestaltung auch Funktionen zur Planung des Innenraums. Badezimmer, Küche, Arbeitszimmer, alles kann detailliert geplant werden. Selbst elektronische Anlagen für das Gebäudeinnere lassen sich einfach und unkompliziert planen. Alles in allem erstellt ArCADia BIM 3D Architekt eine abgerundete Abbildung des Gesamtprojekts.

Welches sind die neuen Funktionen?

Es gibt viele neue Funktionen bei ArCADia BIM 3D Architekt, beispielsweise folgende:

-die Software ist BIM-fähig

-es gibt die Möglichkeit einer zubuchbaren IFC-Schnittstelle

-Erstellung von Materiallisten

-Erstellung von Zimmerlisten

-Erstellung von Raumlisten

-3D-Rendering

Das Softwarepaket enthält Sofort-Download und DVD

Das Softwarepaket von ArCADia BIM 3D Architekt hat es in sich. Es steht auf der neuen Website bereit zum Sofort-Download. Außerdem kann eine Backup-DVD geordert werden, die per Post zeitnah versendet wird. Das Programm wurde für Handwerker, Architekten, aber auch für private Bauherren konzipiert. Auch Architektur-Studenten können von diesem Programm profitieren. Die Grundversion kostet 219 Euro netto, inklusive des Zusatzmoduls “Flucht- und Rettungswege”.

Das Programm ArCADia BIM 3D Architekt ist ausgesprochen benutzerfreundlich und praxistauglich. Den Entwicklern war es wichtig, eine unkomplizierte Software zu programmieren, zu der auch neue Anwender einfach und problemlos einen Zugang finden. Das Programm kann intuitiv bedient werden, denn es ist selbsterklärend. Falls es doch einmal Fragen oder Probleme bei der Anwendung geben sollte, gibt es auf der Website ein umfangreiches Support-Ticket-System.

Die Immocado UG (haftungsbeschränkt) entwickelt und verkauft Architektur Software.

