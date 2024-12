Arbeitssicherheit im Fokus:

Prüfservices und Seminare zur Befähigten Person von KRAUSE

Warum müssen Arbeitsmittel geprüft werden?

Arbeitsmittel wie z. B. Leitern, Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen) und Steigleitern sind für viele Betriebe unverzichtbar, bergen aber auch Gefahren. Deshalb schreibt der Gesetzgeber regelmäßige Prüfungen vor, um Sicherheitsrisiken zu minimieren. Unternehmen müssen dafür sorgen, dass eine qualifizierte „Befähigte Person“ die Arbeitsmittel auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft. Werden diese Prüfungen nicht durchgeführt, drohen nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern auch erhebliche Haftungsrisiken bei Arbeitsunfällen. Die Berufsgenossenschaft weist auf die Bedeutung dieser Prüfungen hin und fordert eine konsequente Umsetzung durch geschulte Fachkräfte.

KRAUSE INSPECT – Prüfservices für maximale Sicherheit

Mit dem Prüfservice INSPECT bietet KRAUSE eine professionelle Lösung für alle Unternehmen und Betriebe, die über keine eigenen Prüfkapazitäten verfügen oder deren zuständige Prüfer verhindert sind. Der Vor-Ort-Service umfasst die Prüfung unterschiedlichster Arbeitsmittel wie Leitern, Tritte, Fahrgerüste, Steigleitern, Tankwagenleitern, Eisfreigerüste, Podestleitern und Regalanlagen. Auch Absturzsicherungs-Systeme, Sonderlösungen sowie ortsfeste elektrische Anlagen und Maschinen sowie kraftbetätigte Türen oder Fenster gehören zum Prüfportfolio. Ergänzt wird das Angebot 2025 durch die Prüfung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) und Flurförderzeugen. Neben der Prüfung der Arbeitsmittel werden rechtssichere Prüfdokumentationen erstellt, Sicherheitseinrichtungen überprüft, Kennzeichnungen und Prüfbücher auf Vollständigkeit kontrolliert und die erforderlichen Prüfplaketten angebracht. Durch die Auslagerung der Prüfungen an KRAUSE profitieren Unternehmen von einer rechtssicheren und effizienten Lösung, die interne Kapazitäten schont und gleichzeitig das Unfallrisiko deutlich reduziert.

KRAUSE ACADEMY – Qualifikation zur „Befähigten Person“

Für Unternehmen, die ihre Prüfungen zukünftig selbst durchführen möchten, bietet KRAUSE mit ACADEMY ein umfangreiches Seminarprogramm zur Qualifikation als „Befähigte Person“ an. Das Kompaktseminar vermittelt alle notwendigen Grundlagen für die sichere Bereitstellung und Nutzung von Leitern, Tritten und Fahrgerüsten. Es befähigt die Teilnehmenden, diese Arbeitsmittel selbstständig zu prüfen und die Ergebnisse rechtssicher zu dokumentieren. Die Schulungen können flexibel als Online-Seminar, im KRAUSE-Werk in Alsfeld, in modernen Seminarhotels in ganz Deutschland oder direkt beim Kunden vor Ort durchgeführt werden.

Praxisseminare für spezifische Anforderungen

Praktische Inhalte und realitätsnahe Szenarien stehen im Mittelpunkt der Praxisseminare, die entweder im KRAUSE-Werk oder bei den Teilnehmern vor Ort durchgeführt werden. Neben den Grundlagen aus dem Kompaktseminar werden hier Prüfverfahren an realen Anschauungsobjekten vertieft, so dass ein hoher Praxisbezug gewährleistet ist.

Ergänzt wird das Angebot durch Grund- und Auffrischungskurse zum sicheren Umgang mit Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA). Diese Seminare werden im spezialisierten Schulungszentrum in Bensheim oder direkt beim Kunden durchgeführt und vermitteln das notwendige Wissen, um Mitarbeiter in der Höhe zuverlässig zu schützen.

Individuelle Schulungskonzepte für maximale Sicherheit

Für Unternehmen mit speziellen Anforderungen entwickelt KRAUSE individuelle Schulungskonzepte, die direkt auf die eingesetzten Arbeitsmittel abgestimmt sind. Ob Leiterprüfung, Aufbau von Fahrgerüsten oder spezifische Produktschulungen – die Inhalte werden praxisnah und bedarfsgerecht angepasst, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.

Investition in Sicherheit und Effizienz

Mit den Prüfservices und Seminaren von KRAUSE schaffen Unternehmen ein sicheres Arbeitsumfeld und erfüllen gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen. Die Investition in qualifizierte Schulungen und regelmäßige Prüfungen lohnt sich nicht nur aus rechtlicher, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht, denn sie senkt das Unfallrisiko und steigert die Produktivität.

Unternehmen, die Wert auf Sicherheit legen, sollten daher frühzeitig Termine für Prüfungen oder Schulungen im kommenden Jahr planen. Termine, Kontaktmöglichkeiten und weitere Informationen unter: https://www.krause-systems.de/dienstleistungen.html

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

