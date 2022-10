Arbeiten im Lager

Wie man den Lagerbestand organisiert

Die Verwaltung des Lagerbestands ist das Herzstück einer angemessenen Einrichtung. Von der ordnungsgemäßen Bestandskontrolle bis hin zur Organisation des Lagerbestands hängt alles davon ab, wie reibungslos Ihr Lager funktioniert. Auch wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Einrichtung gut funktioniert, können Sie sich immer noch verbessern, vor allem, wenn Sie auf Wachstum aus sind. Wenn Sie diese Ideen umsetzen, können Sie das Beste aus dem vorhandenen Platz machen.

Lagerschutz Tipps

Beachten Sie diese Tipps und Lagerungsideen für die Organisation Ihres Lagers:

– Verwenden Sie Informationsetiketten und Fotos von Produkten

– Lagern Sie Produkte, die zusammen verkauft werden, nahe beieinander

– Bewahren Sie die meistverkauften Produkte in der Nähe der Vorderseite auf.

– Schaffen Sie klare Gänge im gesamten Lager

– Stapeln Sie das Inventar höher, um den vertikalen Raum zu nutzen.

– Mobile Regale für saisonale Produkte verwenden

– Stapelbehälter für kleinere Produkte verwenden

– Reduzieren Sie die Anzahl der Versandbehältergrößen

– Genügend Platz im Wareneingangsbereich vorsehen

– Suchen Sie ständig nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Organisation

Diese Tipps helfen nicht nur dabei, das Inventar in Ihrem Lager zu organisieren, sondern auch die Gesamteffizienz zu verbessern.

Lagerorganisation zur Verbesserung der Effizienz

Die Organisation Ihres Lagers ist der erste Schritt zur Verbesserung Ihrer Arbeitsabläufe. Durch ein effektives Lagerdesign verbringen Ihre Mitarbeiter weniger Zeit mit der Kommissionierung oder Lagerung von Produkten. Eine gut organisierte Einrichtung macht auch die Integration von Software in Ihre Prozesse einfacher. Von der Optimierung des Layouts bis hin zur Verbesserung des Wareneingangs gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Effizienz Ihres Lagers zu steigern, unabhängig von den räumlichen Gegebenheiten.

1. Kommunizieren Sie mit den Mitarbeitern

Teilen Sie jedem Mitarbeiter mit, welche Aufgaben er zu erfüllen hat. Verwenden Sie Funkgeräte oder Mobiltelefone, um mit Ihren Mitarbeitern vor Ort zu sprechen. Durch die Kommunikation in Echtzeit können Sie Ihren Mitarbeitern Anweisungen geben, die auf den Vorgaben Ihrer Lagerverwaltungssoftware basieren. Außerdem können Sie über Funkgeräte sofortige Rückmeldungen von Ihren Mitarbeitern erhalten.

Machen Sie aus der Kommunikation eine wechselseitige Diskussion. Fragen Sie Ihre Mitarbeiter, wie Sie ihnen helfen können, ihre Aufgaben einfacher und schneller zu erledigen. Da sie die Arbeit ausführen müssen, sind Ihre Mitarbeiter in der besten Position, um Ihnen Ideen zur Vereinfachung Ihrer Lagerabläufe zu geben. Sie müssen zwar nicht alle Vorschläge annehmen, aber Sie sollten bereit sein, einige davon zu übernehmen. Diejenigen, die in Ihrem Lager arbeiten, sind eine Quelle der Erfahrung, der Sie vertrauen können.

Mit der Kommunikation kommt auch die Schulung. Informieren Sie alle Ihre Mitarbeiter über die Verwendung neuer Geräte in Ihrer Einrichtung. Mitarbeiter, die mit Scannern und Palettenwicklern umgehen können, arbeiten effizienter als solche, die bei ihrer Arbeit um Hilfe bitten müssen. Führen Sie Aufzeichnungen über alle neuen Informationen, die Sie einführen, um neue Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die eine Auszeit genommen haben, auf den neuesten Stand zu bringen.

Behandeln Sie Ihr Lager als einen individuellen Betrieb. Jede Einrichtung ist ein Werkzeug, das einem bestimmten Zweck dienen muss. Da jedes Lager einen anderen Verwendungszweck hat und unterschiedliche Waren lagert, müssen Sie möglicherweise nicht alle dieser Organisationsideen in Ihrer Einrichtung anwenden. Suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihr Lager zu einem nützlichen Instrument in Ihrer Lieferkette zu machen, z. B. indem Sie das Layout verbessern, die Lagerung effizienter gestalten und die Kommissionierung und den Wareneingang beschleunigen.

2. Optimieren Sie das Layout des Lagers

Die Optimierung der Gestaltung Ihres Lagers ist ist das Herzstück einer reibungslos funktionierenden Einrichtung. Sie müssen dafür sorgen, dass sich alle Mitarbeiter bequem und sicher in Ihrer Einrichtung bewegen können. Klare Anweisungen bedeuten, dass Fehler und Zeitverschwendung seltener vorkommen.

Denken Sie bei der Verbesserung Ihres Layouts an die Positionierung Ihrer Produkte und daran, wie Sie den Mitarbeitern vermitteln können, wo sich die Waren befinden. Verwenden Sie Informationsetiketten auf den Produkten, die ein Foto des Inhalts der Schachtel enthalten. Fotos erleichtern es den Mitarbeitern, den Inhalt der Kisten zu identifizieren, ohne die kleineren Texte auf den Etiketten lesen zu müssen. Sie können auch erwägen, Fotos von Artikeln an den Enden der Gänge anzubringen, um den Mitarbeitern zu zeigen, wo Sie Produktkategorien lagern.

Für ein optimales Lagerlayout sollten Sie auch die Art und Weise, wie Sie Produkte entnehmen, überprüfen. Waren, die häufig zusammen verkauft werden, sollten Sie nahe beieinander in den Regalen lagern. Ihre Mitarbeiter müssen dann weniger Zeit damit verbringen, zwischen den Artikeln hin und her zu laufen, um sie für Bestellungen zu entnehmen. Vielleicht sollten Sie auch die meistverkauften Produkte näher an der Vorderseite und die Saisonartikel weiter hinten oder oben in den Regalen aufbewahren. Lagern Sie schwere Artikel näher am Boden, um Verletzungen zu vermeiden und die Kommissionierung einfacher zu gestalten.

Wenn Sie Entscheidungen über die Gestaltung Ihres Lagers treffen, sollten Sie Informationen aus Ihrem Betrieb über mehrere Jahre hinweg nutzen. Durch die Auswertung langfristiger Daten können Sie Trends erkennen, mit deren Hilfe Sie vorhersagen können, wann bestimmte Produkte populär werden oder welche Waren in Ungnade fallen. Durch die Betrachtung von Daten aus mehreren Jahren werden vorübergehende Schwankungen eliminiert, so dass Sie einen Gesamtüberblick darüber erhalten, welche Verkäufe wann stattfinden. Wenn Sie diese Informationen für die Organisation Ihres Lagers nutzen, können Sie sich auf Veränderungen einstellen, die in der Regel im Laufe des Jahres auftreten.

Wenn es darum geht, Ihren Lagerraum zu organisieren, sollten Sie die Dinge so einfach wie möglich halten, indem Sie auf komplexe oder verwirrende Wege durch Ihre Regale verzichten. Die Markierung klarer Gänge für Fußgänger und Gabelstapler eignet sich gut, um Unfälle in Lagern zu vermeiden, in denen beides genutzt wird.

Unabhängig davon, was Sie tun müssen, um Ihre Einrichtung besser zu organisieren, sollte das Layout die Anzahl der Schritte minimieren, die Ihre Mitarbeiter für jeden Auftrag unternehmen. Weniger Schritte verringern die Anstrengung und den körperlichen Schmerz und beschleunigen gleichzeitig die Auftragsabwicklung in Ihrem Betrieb.

3. Lösungen für die Lagerung

Anstatt Gänge zu eliminieren, um die Anzahl der Regale zu erhöhen, sollten Sie Ihren Lagerraum intelligenter gestalten. Verwenden Sie Regale, in denen die Waren höher gestapelt sind, und holen Sie die Artikel mit Gabelstaplern oder automatischen Entnahmesystemen heraus. Wenn Sie den vertikalen Raum in Ihrem Lager nutzen, können Sie mehr lagern, ohne zusätzliche Bodenfläche zu benötigen oder Gangflächen zu opfern.

Wenn Sie den vertikalen Raum nicht nutzen können, sollten Sie mobile Regale in Betracht ziehen. Lagern Sie Waren, die Sie nur saisonal verkaufen, in diesen Regalen und schieben Sie sie zusammen. Durch das Verstecken von Saisonartikeln zwischen den Regalen können Sie den Platzbedarf um 50 % erhöhen. Wenn Sie die Produkte benötigen, können Sie die beweglichen Regale herausziehen, um Zugang zu erhalten.

Wählen Sie für die Lagerung haltbare Regale, die unter dem Gewicht Ihrer Produkte nicht zusammenbrechen. Verwenden Sie immer Regale, die mehr aufnehmen können, als Sie benötigen, um schwere Unfälle durch Regalausfälle zu vermeiden.

Wenn Sie kleine Artikel aufbewahren müssen, verwenden Sie Stapelkästen in Ihren Regalen. In diesen Behältern können Sie kleinere Produkte unterbringen, die nicht einen ganzen Karton einnehmen, und dennoch für vertikale Ordnung sorgen.

Unabhängig davon, wie Sie Ihre Produkte lagern, sollten Sie die Inventarnummern stets korrekt halten. Außerdem müssen Sie die Pläne Ihres Lagers auf dem neuesten Stand halten, damit Ihre Mitarbeiter immer wissen, wohin sie gehen müssen. Wenn Sie Bilder auf Gängen oder Kisten verwenden, aktualisieren Sie diese Bilder, wenn Sie Waren umlagern oder wenn die Produkte ihr Aussehen verändern.

4. Kommissionierung

Auch wenn das Layout und die Organisation Ihres Lagers dazu beitragen, die Zeit zu verkürzen, die die Mitarbeiter benötigen, um den richtigen Bereich für die Entnahme der Produkte zu erreichen, können Sie dennoch einiges tun, um die Genauigkeit zu verbessern.

Wenn in Ihrer Einrichtung noch keine tragbaren oder tragbaren Scangeräte wie Barcode- oder QR-Code-Lesegeräte verwendet werden, sollten Sie diese in Ihre Abläufe integrieren. Diese Geräte warnen Mitarbeiter, die den falschen Artikel scannen, und können so Fehler bei der Kommissionierung verhindern. Produktfehler mindern die Zufriedenheit Ihrer Kunden, wenn die falschen Waren Ihr Haus verlassen. Sollte ein Mitarbeiter den Fehler vor dem Versand bemerken, verliert Ihr Betrieb durch die zusätzliche Zeit, die er benötigt, um das falsche Produkt zu ersetzen und das richtige zu entnehmen, an Produktivität.

Um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter alles haben, was sie brauchen, wenn sie es brauchen, halten Sie alle Kommissioniergeräte in gutem Zustand. Alles, von Verpackungsmaschinen über Förderbänder und Paletten bis hin zu Gabelstaplern, muss regelmäßig überprüft und gepflegt werden. Ein Ausfall raubt Ihrem Betrieb Zeit und Geld. Planen Sie regelmäßige Überprüfungen aller Kommissioniergeräte ein und halten Sie Ihre Mitarbeiter dazu an, etwaige Probleme sofort zu melden.

Eine weitere Möglichkeit, die Kommissionierung zu verbessern, besteht darin, die Anzahl der von Ihnen verwendeten Versandbehälter zu verringern. Anstatt eine große Vielfalt an Kartonformen und -größen zu lagern, sollten Sie Ihren Bestand an Behältern auf zwei oder drei Standardgrößen beschränken. Die Mitarbeiter müssen beim Kommissionieren und Verpacken der Produkte weniger Zeit aufwenden, um den richtigen Karton für den Auftrag auszuwählen.

Und schließlich sollten Sie gut organisierte Kommissionierlisten verwenden. Die Mitarbeiter sollten sich in einem logischen Muster durch das Lager bewegen, um die Aufträge zu erfüllen. Wenn Sie in Ihrer Einrichtung über Förderbänder verfügen, lassen Sie die Mitarbeiter in verschiedenen Zonen arbeiten und die Behälter mit Artikeln aus ihrem Bereich füllen.

Wenn Sie keine Förderbänder haben, geben Sie den Mitarbeitern Listen, mit denen sie sich in einer Reihe bewegen müssen, um die Artikel zu entnehmen. Ein Mitarbeiter sollte nicht zum hinteren Teil des Lagers gehen, um den ersten Artikel zu holen, zum vorderen Teil für den zweiten Artikel und zurück zum hinteren Teil für den dritten Artikel. Organisieren Sie die Listen so, dass die Mitarbeiter alles, was sie brauchen, aus jedem Bereich des Lagers, an dem sie vorbeikommen, mitnehmen können. Solche logischen Kommissionierlisten erleichtern und beschleunigen die Arbeit, weil sie unnötige Wege vermeiden.

5. Wareneingang

Während die Kommissionierung und der Versand viel Platz in Ihrer Einrichtung beanspruchen, sollten Sie genügend Lagerfläche einplanen, damit Ihre Mitarbeiter im Wareneingang den nötigen Platz zum Arbeiten haben.

Im Wareneingangsbereich Ihrer Einrichtung können die Mitarbeiter die Produkte je nach dem, wo sie gelagert werden sollen, organisieren. Es muss jedoch genügend Platz vorhanden sein, damit die Mitarbeiter diese Waren vorübergehend lagern können, bis sie sie an den richtigen Ort bringen können. Wenn im Wareneingangsbereich ausreichend Platz vorhanden ist, haben die Mitarbeiter außerdem die Möglichkeit, neue Produkte in das Bestandskontrollsystem einzuscannen.

Wenn Sie den Mitarbeitern im Wareneingang den Platz geben, den sie brauchen, um gut zu arbeiten und die Richtigkeit der eingehenden Bestände zu gewährleisten, sind Ihre Unterlagen immer auf dem neuesten Stand. Je schneller die Mitarbeiter die Waren in den Katalog eingeben können, desto schneller können sie sie für eine spätere Entnahme einlagern.

6. Überprüfen Sie

Selbst wenn Sie drastische Änderungen an Ihrem Lagerlayout und Ihrer Organisation vornehmen, ist der Prozess noch nicht abgeschlossen. Die Organisation sollte zu einem Dauerzustand werden, in dem Sie ständig versuchen, Effizienz und Produktivität zu verbessern.

Hören Sie nie auf, Ihr Lager zu verbessern, denn Ihr Unternehmen wird sich im Laufe der Jahre verändern. Um den Veränderungen in Ihrem wachsenden Unternehmen Rechnung zu tragen, sollten Sie Ihr Lager an diese Veränderungen anpassen können. Kaufen Sie Regale, die eine zukünftige Erweiterung ermöglichen. Nehmen Sie außerdem in ruhigeren Zeiten häufige Änderungen vor, um Ihr Inventar effizient zu lagern.

Zum Beispiel sollten Sie die meistverkauften Artikel näher an der Versandrampe lagern. Diese Auswahl kann sich jedoch je nach Jahreszeit ändern. Möglicherweise müssen Sie Ihren Bestand gelegentlich umlagern, um sicherzustellen, dass Ihre Einrichtung ihre maximale Produktivität beibehält.

1. Warum ist es wichtig, das Lager oder die Lagerbereiche sauber und organisiert zu halten?

Ein sauberes, organisiertes Lager bietet Ihren Mitarbeitern eine sicherere und produktivere Umgebung. Anstatt über Müll zu stolpern oder Zeit damit zu verschwenden, Kisten aus dem Weg zu räumen, können sich die Mitarbeiter auf die Entnahme oder Lagerung der Ware konzentrieren.

Die Vermeidung von Unfällen und Zeitverschwendung ist zwar ein Grund, Ihr Lager sauber zu halten, doch sollten Sie dies auch für die Gesundheit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter tun. Nach Angaben der Occupational Health and Safety Administration (OSHA) können Sie mehrere Gefahren in Ihrem Lager vermeiden, indem Sie Ihre Organisationsmethoden ändern. Anstatt die Produkte in niedrigen Regalen dreifach einzulagern, um den Platz zu maximieren, sollten Sie die Produkte vollständig einlagern, um die Gefahr zu verringern, dass sich die Mitarbeiter beim Herausziehen der Waren verletzen.

Eine weitere Möglichkeit, die Organisation zu verbessern, ist die Vermeidung von Staus. Wenn z. B. mehrere Mitarbeiter versuchen, Produkte aus demselben Regalbereich zu entnehmen, muss möglicherweise jemand ein Produkt physisch auf eine Palette tragen. Das Verschieben des Produkts spart zwar Zeit, kann aber zu einer Muskelzerrung führen. Sorgen Sie stattdessen für breite Gänge, damit die Mitarbeiter aneinander vorbeigehen können. Außerdem sollten Sie die Zeitpläne der Kommissionierer staffeln, um zu verhindern, dass sich Gruppen von ihnen um dieselben Regale versammeln.

Wenn Sie übersichtliche Lagerplätze und Gänge einrichten, können sich Ihre Mitarbeiter schnell durch Ihre Einrichtung bewegen, ohne Schritte oder Zeit zu verschwenden, um zu den Produkten zu gelangen, die sie für die Auftragsabwicklung benötigen.

2. Was ist ein Lagerlayout?

Das Lagerlayout bezieht sich darauf, wie Sie Ihre Regale und den Raum zwischen den Regalen organisiert haben. Ihre Anordnung sollte die Kommissionierung und Verpackung so reibungslos und genau wie möglich gestalten.

Sie müssen Ihr Lager so planen, dass Personen und Geräte sicher durch die Gänge gelangen können, ohne dass der nutzbare Raum beeinträchtigt wird. Ein gut geplantes Layout gewährleistet eine hohe Produktivität, da die am meisten benötigten Waren dort sind, wo die Mitarbeiter sie schnell erreichen können.

Bevor Sie die Regale in Ihrer Einrichtung verschieben, sollten Sie Ihr Layout mit einem Softwareprogramm planen, um zu sehen, wie Sie alles, was Sie derzeit haben, lagern können und gleichzeitig den Zugang und zukünftiges Wachstum ermöglichen. Die Einrichtung Ihres Lagers sollte sowohl für Ihre heutigen Tätigkeiten als auch für künftige Veränderungen im Unternehmen geeignet sein. Ein anpassungsfähiges Design ermöglicht es Ihnen, Ihre Immobilien optimal zu nutzen, ohne Ihre Dienstleistungen, Ihren Gewinn oder Ihr Potenzial zur Erweiterung Ihres Angebots einzuschränken.

Das Layout umfasst nicht nur die Ansicht von oben nach unten. Überlegen Sie, wie Sie den vertikalen Raum in Ihrer Einrichtung nutzen wollen. Selten genutzte Produkte in den obersten Regalfächern können Sie ausbauen, anstatt weitere Grundstücke zu kaufen, um die Grundfläche Ihres Lagers zu vergrößern. Ein gut geplantes Layout spart Ihnen Geld, indem es Ihren Raum effizienter macht und Ihren Mitarbeitern hilft, produktiver zu werden.

3. Warum ist das Layout von Lagerhallen wichtig?

Die Anordnung Ihres Lagers bestimmt, wie schnell Ihre Mitarbeiter Aufträge abrufen und Produkte einlagern können. Je schneller sie diese Aufgaben erledigen können, desto besser funktioniert Ihre Einrichtung.

In einem gut eingerichteten Lager sind Ihre Mitarbeiter sicherer. Klare Wege und gute Sichtverhältnisse verringern das Risiko von Unfällen, an denen Mitarbeiter oder Fahrzeuge beteiligt sind. Ein Verstoß gegen die Sicherheitsbestimmungen führt zu Arbeitsunterbrechungen, Zeitverlusten der Mitarbeiter und einer geringeren Produktivität. Jedes Mal, wenn Sie Ihr Lager sicherer machen können, beugen Sie diesen Auswirkungen von Sicherheitsvorfällen vor.

Das richtige Lagerlayout ist von Anfang an entscheidend, wenn Sie Zeit sparen und effizienter arbeiten wollen. Wenn Sie die Gestaltung Ihres Lagers im Zuge der Expansion nicht regelmäßig überprüfen, kann die Arbeit in Ihrer Einrichtung schnell zur Herausforderung werden.

Allzu oft vernachlässigen Unternehmen ihre Lagerorganisation zu Gunsten von Expansion oder Umsatzsteigerung. Wenn Sie wachsen, sollten Sie Ihren Lagerpraktiken und Ihrem Lagerlayout ebenso viel Aufmerksamkeit widmen. Ein effizientes Lager ermöglicht eine zukünftige Entwicklung. Auch Ihre Mitarbeiter werden produktiver arbeiten, wenn sie sich durch eine gut organisierte Einrichtung bewegen, um mit einer wachsenden Zahl von Aufträgen Schritt zu halten.

Eine schlechte Raumnutzung kostet Ihre Einrichtung genauso viel Effizienz wie ein Mangel an ausreichendem Platz. Wenn Sie Ihre Produkte gut organisieren und Ihre Regale übersichtlich gestalten, kann Ihr Lager die ein- und ausgehenden Waren schneller verarbeiten. Außerdem erhöht ein produktiver Plan die Kundenzufriedenheit und trägt zur Verbesserung der Arbeitsmoral bei.

4. Was sind Lagerverwaltungssoftware-Systeme?

Lagerverwaltungssoftware (LVS) hilft Ihnen, die Bewegungen und die Anzahl der Bestände und Personen in Ihrer Einrichtung zu regulieren. Mit dieser Lösung können Sie die Nutzung Ihrer Lagerfläche und die Arbeitszeit Ihrer Mitarbeiter verbessern.

Eine Möglichkeit, wie diese Software hilft, ist die Bestandskontrolle. Mit WMS-Software wissen Sie mit 99 %iger Genauigkeit genau, wie viel Sie von einem Artikel haben. Diese Rate übertrifft die Schätzungen, die viele Einrichtungen zwischen den jährlichen Bestandszählungen anstellen.

Durch den Einsatz von Software zur Verfolgung und Organisation des Lagerbestands verringern Sie das Risiko menschlicher Fehler, die Sie in Form von Produktverlusten teuer zu stehen kommen können. Die Software hilft Ihnen auch dabei, Ihre Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten, indem sie die Bewegungen Ihrer Mitarbeiter durch die Anlage so lenkt, dass sie die direktesten Wege nehmen und die Produkte in kürzerer Zeit erhalten.

Wenn Sie planen, Ihr Lager aufzurüsten, um es zu automatisieren, hilft Ihnen eine WMS-Software bei dieser Umstellung. Dank der Daten über Ihr Lagerlayout und Ihren Bestand kommuniziert das WMS mit allen von Ihnen verwendeten automatischen Maschinen.

5. Was sind die Vorteile eines organisierten Lagers?

Ein gut organisiertes Lager beschleunigt die Materialentnahme, da die Mitarbeiter die Produkte schneller finden können. Sie können Aufträge schneller und effizienter erfüllen, weil sie wissen, wo sie die benötigten Waren finden.

Wenn Sie WMS-Programme in Ihr Unternehmen integrieren, profitieren Sie davon, dass Sie Ihre Bestände besser verfolgen und Produkte finden können, dass Sie vermeiden, zu viel von einem Artikel zu haben, und dass Sie einen sofortigen Überblick über Ihren Bestand haben.

Die Software unterstützt auch die Logistik in Ihrem Lager und außerhalb Ihres Betriebs. Durch den Einsatz der Routenoptimierung können Ihre Mitarbeiter die Produkte schneller abrufen, und die Lastwagen kommen auf die effizienteste Weise an. Mit geringeren Versandzeiten senken Sie auch Ihre Lieferkosten.

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Anlage wie eine gut geölte Maschine funktioniert und nicht wie ein kaum kontrolliertes Chaos. WMS-Software und die Organisation Ihres Lagerbestands sind der Schlüssel zur Verbesserung der Effizienz und Produktivität Ihres Betriebs.

