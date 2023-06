Aramark eröffnet zusammen mit der Koelnmesse Deutschlands erstes veganes Messerestaurant

Auf dem Kölner Messegelände hat Aramark das erste rein vegane

Messerestaurant Deutschlands eröffnet und damit einen Meilenstein in der

Messegastronomie gesetzt. Einmal mehr erweist sich das Unternehmen nicht nur

als Vorreiter, es leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit im

Rahmen der firmeneigenen Strategie Be well. Do well. Das zur Messe gehörende

Restaurant bietet ausschließlich pflanzenbasierte Gerichte an.

Neu-Isenburg, Juni 2023. „Wir freuen uns, dass wir Deutschlands erstes zu 100

Prozent veganes Messerestaurant eröffnen konnten. Mit der Koelnmesse haben

wir einen starken Partner, der unsere Ziele im Klimaschutz ebenso verfolgt“, sagt

Martin Seng, Geschäftsführer Operations bei Aramark. Zu den Plänen des

Unternehmens im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie zählt auch die

Reduktion des Fleischkonsums in allen Geschäftsbereichen um 30 Prozent bis 2030.

Die Koelnmesse verfolgt ähnliche Ziele und verringert den Fleischanteil der Speisen

auf dem gesamten Messegelände, angefangen mit dem pflanzenbasierten

Restaurant. „Unsere vegane Gastronomie ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg

zur Klimaneutralität bis 2035, die wir uns zum Ziel gesetzt haben“, betont Dr. Stefan

Eckert, Geschäftsbereichsleiter Services bei Koelnmesse.

Burger und Schnitzel ohne Fleisch

Gemeinsam mit dem Food-Start-up The Green Mountain bietet Aramark seit März

vegane Gerichte wie Burger mit Trüffelmayonnaise und Kräuterseitlingen oder

Ravioli mit Kokoscreme, Kichererbsen, Spinat und Yellow Lentil Balls an. Auch

Klassiker wie Schnitzel mit Pommes Frites stehen vegan auf der Speisekarte. Für

den Hunger zwischendurch gibt es eine Auswahl an pflanzenbasierten Kuchen und

Desserts, außerdem sorgen verschiedene Salatbowls für ausreichend Nährstoffe.

Darüber hinaus sind die angebotenen Getränke wie Softdrinks und

Kaffeespezialitäten vollumfänglich vegan. „In unserem Messerestaurant bieten wir

vielfältige Gerichte und Snacks, die sich gut für den Messe-Alltag und eine

hochwertige Versorgung unserer Gäste eignen“, erklärt Seng.

Weitere Informationen finden Sie unter aramark.de

Als Anbieter für Catering und Service-Management zählt Aramark in Deutschland zu den führenden

Dienstleistern auf diesem Markt. Rund 7.000 Mitarbeiter sind bundesweit für Aramark Deutschland

mit Sitz in Neu-Isenburg tätig. Das bundesweit zweitgrößte Catering-Unternehmen betreut etwa 500

Kunden in den Bereichen Workplace Experience, Sport & Event Catering sowie Health & Care. Hinzu

kommen rund 6.000 Unternehmen, die von Aramark Refreshment Services beliefert werden.

