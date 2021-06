ARAG Verbrauchertipps

Likes / Hitzegewitter / Kündigung

Keine Likes mehr auf Facebook und Instagram

Besser, weiter, höher, mehr Daumen hoch: Wer die meisten Likes auf Social Media-Plattformen sammelt, ist besonders angesagt und anerkannt. Das führt bei vielen Nutzern zu psychischem Stress. Um vor allem Jugendliche und deren Wohlbefinden vor diesem sozialen Druck zu schützen, bieten Facebook und Instagram die Möglichkeit, nicht nur Kommentarfunktionen, sondern neuerdings auch Likes auszublenden. Nach Auskunft der ARAG Experten funktioniert das Abschalten der Daumen für Beiträge in den Privatsphäre-Einstellungen. Wer auch bei eigenen Bildern keine Likes mehr sehen möchte, kann sie über die drei Punkte rechts oben im Display ausblenden.

Gewitterfront zieht weiter Richtung Ostsee

Der Sommer in Deutschland dreht endlich auf. Und beschert uns wahre Hitzerekorde. Doch das Wetter sorgt nicht nur für Sonnenschein, sondern mancherorts auch für heftige Unwetter mit Starkregen, Hagel und teils Orkanböen. Die schwülheiße Wetterlage macht zudem überall isolierte Gewitter unterschiedlicher Intensität möglich. Sie können unter Umständen sehr plötzlich auftreten. Daher geben die ARAG Experten Auskunft, was zu tun ist, wenn es aus heiterem Himmel blitzt und donnert und welche Versicherungen eintreten, wenn das Unwetter Schäden anrichtet.

Wohnadresse als Geschäftsadresse erlaubt?

Insbesondere für Selbständige trifft dieser Fall oft zu: Die Wohnung ist Büro und Zuhause in einem. Die ARAG Experten weisen darauf hin, dass ein Vermieter die gewerbliche Nutzung einer Wohnung nicht dulden muss. Vor allem dann nicht, wenn sich die Nutzung des Wohnraums als Arbeitsplatz störend auf das Umfeld auswirkt. Doch in einem konkreten Fall war es ein Fotograf, der seine Wohnung teilweise als Arbeitsplatz nutzte. Sein Vermieter wusste von der nebenberuflichen Tätigkeit seines Mieters, weil er bei Einzug einen Einkommensnachweis gefordert hatte. Zudem hatte er seinem Mieter erlaubt, den Geschäftsnamen auf Klingelschild und Briefkasten anzubringen. Als der Fotograf aber seine Wohnadresse als Geschäftsadresse im Impressum seiner Homepage angab, wurde es dem Vermieter zu viel. Er schickte seinem Mieter eine Abmahnung und forderte ihn auf, die Adresse von der Website zu entfernen, da er eine gewerbliche Nutzung nie gestattet habe. Weder auf die Abmahnung noch auf die folgende Kündigung regierte der Mieter. Der Vermieter erhob daraufhin Räumungsklage. Ohne Erfolg, denn die ARAG Experten weisen darauf hin, dass der eigentliche Wohnzweck durch die Angabe der Wohnadresse im Internet nicht geändert wurde und es zudem keine negativen Auswirkungen auf das Wohnumfeld gab (Amtsgericht Köln, Az.: 209 C 421/20).

