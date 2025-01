APROS Consulting und Services GmbH erreicht mit erneuter Spende an Gesundheitsforum 150.000 Euro

Reutlingen. Das Gesundheitsforum Eningen e. V. wird von der APROS Consulting & Services GmbH seit vielen Jahren aktiv unterstützt. Jetzt wurde erneut eine große Spende an den Verein überreicht. Eningen“s Bürgermeister Eric Sindek und die Verantwortlichen des Vereins freuten sich über einen Scheck in Höhe von Euro 6.500. Die Unternehmensberatung, Werbe- und PR-Agentur APROS erreicht dadurch eine Gesamtspendensumme von Euro 150.000 und somit einen besonderen Meilenstein ihres sozialen Engagements. Das Unternehmen wurde bereits mehrmals vom Land Baden-Württemberg für ein außergewöhnliches soziales Engagement und die ganzheitliche Corporate Social Responsibility Strategie ausgezeichnet. APROS erhielt Landespreise als „beispielhaftes Unternehmen“ im Lea Mittelstandspreis und den familyNet4.0 Award. Für das Team um Geschäftsführer Volker Feyerabend ist – seit der Firmengründung vor 24 Jahren – das finanzielle und aktive Engagement für soziale Vereine und Organisationen eine echte Herzensangelegenheit.

Insgesamt wurden von APROS seit der Gründung mehr als 150.000 Euro für das soziale Engagement bereitgestellt. Und derzeit fließen pro Jahr weitere rund 10.000 Euro in soziale Projekte. Nicht nur ein spezieller Vereinsprozess wurde entwickelt und vielfältige Beirats-, Vorstandsfunktionen, Sponsorenmanagement, Backoffice- oder Infrastrukturprojekte in Vereinen werden von den Mitarbeitern übernommen, sondern auch die Gründung der deutschlandweiten TOP Sozial Charta und Entwicklung einer TOP Sozial Zertifizierung für Unternehmen erfolgte. Die Arbeit, die das Team für die Gesellschaft leistet, ist unschätzbar wertvoll.

Soziale Vereine und Organisationen und das Gesundheitsforum Eningen e. V. profitieren von der großen Fachkenntnis des APROS Teams um Geschäftsführer Volker Feyerabend, der sich beispielsweise als Co-Vorstand des AK Gesunde Gemeinde und Beirat des Gesundheitsforum selber aktiv einbringt. „Das Team der APROS Consulting & Services unterstützt als Hauptsponsor die Arbeit und Infrastruktur des Gesundheitsforum mit ihrer „Initiative Gesundheit“ für soziale und gesundheitliche Förderung seit mehr als 17 Jahren.“ So Vorständin Veronika Bittner-Wysk. Für die aktuelle Spende konnten erneut wieder beeindruckende 6.500 Euro erwirtschaftet werden.

Der AK Gesunde Gemeinde und das Gesundheitsforum stehen für vielfältige Gesundheitsangebote und -informationen, die für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind. Die Angebote bezüglich Pflege und Wiedererlangung der Gesundheit, die Events, Vorträge und das Wissen der bald 100 Spezialisten aus 8 Gemeinden und der 200 Netzwerkmitgliedern, stößt auf großes Interesse der Menschen. Bürgermeister Sindek ergänzt „Die Gemeinde Eningen unter Achalm und die Vereine der Region können sich über ein solch bemerkenswertes Engagement von Volker Feyerabend und seinem Team, dass auch die Arbeit des AK Gesunde Gemeinde und des Gesundheitsforum Eningen unterstützt, freuen.“

„Unser strategisches soziales Engagement in der Region, ist ein fester Teil unserer Unternehmensplanung. Das APROS Team unterstützt Netzwerke und Vereine in Sport, Gesundheit, Soziales und Kultur. Es ist uns ein großes Bedürfnis, gemeinsam mit den Akteuren hier in der Region Reutlingen etwas zu bewegen.“ Volker Feyerabend und sein Team sind Überzeugungstäter. Und der Geschäftsführer betont „Der große und wachsende Erfolg der letzten Jahre von APROS, der TOP Sozial Charta und unseren SPARTANER Gesundheitsexperten zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg mit unseren Initiativen Gesundheit und Soziales. Wir möchten weitere Unternehmen zu sozialem Engagement motivieren“, so Feyerabend. Und sicher ist, das soziale Engagement von APROS erfüllt hier eine starke Vorbildfunktion, die weit über die Reutlinger Region hinaus geht.

