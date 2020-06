AOC Immobilien AG erwirbt Baugrundstück für das Quartier „Löbtauer Tor“ in Dresden

Die AOC Immobilien AG baut ihr Engagement in Dresden weiter aus und hat im Dresdner Stadtteil Löbtau ein 4.884 Quadratmeter großes Baugrundstück erworben. Das Areal befindet sich zwischen der Löbtauer Straße und der Eichendorffstraße und wird an den Seiten zusätzlich durch die Lübecker Straße und die Columbusstraße begrenzt. Das derzeit unbebaute Grundstück ermöglicht eine Quartiersbebauung mit einem präsenten Kopfbau und flankierenden Gebäudeteilen in die Seitenstraßen.

Fokus des urbanen Dresdner Quartiers “Löbtauer Tor” liegt auf Wohnnutzung

Andrea Meisel, Prokuristin und Leiterin Projektentwicklung bei der AOC Immobilien AG, zu dem Vorhaben: „Geplant ist ein urbanes Quartier mit etwa 12.500 Quadratmetern Gesamtmietfläche, wobei circa 8.900 Quadratmeter auf Mietwohnungen und etwa 3.600 Quadratmeter auf Gewerbe entfallen sollen.“ Die Flächen verteilen sich auf drei Bauwerke. Prägend wird ein sechsgeschossiger Gebäuderiegel entlang der Löbtauer Straße mit attraktiven Handels- und Büroflächen vom Erdgeschoss bis in das erste Obergeschoss sowie Wohnungen in den darüber liegenden Etagen sein. Dazu gesellen sich zwei freistehende, fünfgeschossige Wohnhäuser entlang der ruhigen Eichendorffstraße. Das neue Quartier spricht mit seinem Mix aus verschiedenen Wohnungsgrößen Singles, Paare und Familien zugleich an. Unter den Gebäuden bietet eine Tiefgarage Platz für bis zu 130 Pkw-Stellplätze.

Der Fokus des Quartiers „Löbtauer Tor“ liegt für die AOC Immobilien AG nicht grundlos auf der Wohnnutzung. So kommt der jüngste Wohnungsmarktbericht der Stadt Dresden zu dem Schluss, dass sich der Wohnungsmarkt der Landeshauptstadt in einer Phase zunehmender Anspannung befindet. Während die Einwohnerzahlen stetig steigen, nehmen die Wohnungsleerstände immer mehr ab. Der strukturelle Wohnungsleerstand etwa lag bei Veröffentlichung des Berichtes bei nur noch 1,7 Prozent – ein zunehmendes Problem für Dresden.

Ideale Mikrolage des neuen Quartiers

„Die sächsische Landeshauptstadt ist ein prosperierender Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort, der dringend attraktiven Wohnraum braucht, damit sich die benötigten Fachkräfte auch tatsächlich ansiedeln können. Die von der AOC Immobilien AG geplanten hochwertig ausgestatteten Mieteinheiten und der vielfältige Wohnungsmix werden dabei helfen, die bestehenden Engpässe zu verringern“, ist sich AOC-Vorstand Till Schwerdtfeger sicher, und ergänzt „dass der kontinuierliche Ausbau der Bürosparte auch an diesem Standort fortgesetzt werden soll.“

Der Attraktivität der neuen Wohnungen ist auch die Mikrolage des neuen Stadtquartiers zuträglich. So überzeugt das „Löbtauer Tor“ durch eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr und bietet dank der benachbarten Kesselsdorfer Straße vielfältige Einkaufsmöglichkeiten.

Über die AOC Immobilien AG

Das Projektentwicklungsunternehmen aus Magdeburg hat sich auf die Konzeption, Planung und Realisierung von Wohn- und Gewerbeprojekten spezialisiert. Der regionale Fokus liegt auf den Mittel- und Oberzentren der neuen Bundesländer einschließlich Berlin. Mit aktuell 30 Mitarbeitern und eigenständigen Büros in Erfurt, Leipzig und Dresden werden wesentliche Eckpfeiler eines jeden Investments innerhalb der Unternehmensgruppe abgebildet. Gegründet im Jahr 2004 hat die AOC Immobilien AG bislang erfolgreich mehr als 450 Millionen Euro in Immobilienprojekte investiert.