AOC beim Smash-Turnier in Trier

Ab in die Green Hill Zone

Amsterdam, 19. Mai 2022 – Wenn die Gaming und Esports Community Trier e. V. (GECO) am 21. Mai 2022 alle Smash Fans zum Ultimate Event „Green Hill Zone – Act 1“ nach Trier ruft, darf AGON by AOC nicht fehlen.

Die weltweit führende Gaming-Monitor1- und IT-Zubehörmarke unterstützt das erste Turnier dieser Art und stellt dem noch jungen Verein für die Wettkämpfe 20 Premium-Gaming-Displays AG271QG (68,58 cm / 27″) sowie einen AOC Gaming 24G2U/BK (60,45 cm / 23,8″) als Preis2 zur Verfügung, der vor Ort unter allen Teilnehmer:innen und Besucher:innen verlost und live ausgehändigt wird.

64 Smash Gamer aus Deutschland, Luxemburg und Frankreich treffen im Mai in der altehrwürdigen Europäischen Kunstakademie Trier aufeinander, um zunächst in zwei Waves die Kandidat:innen für die Runde der TOP16 zu ermitteln, bevor es am frühen Abend dann um den Sieg im Grand Final geht.

Die Zuschauer vor Ort werden ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Denn nicht nur für das leibliche Wohl wird gesorgt, auch selber Spielen ist angesagt.

Akamask (https://twitter.com/Akamask_) & Sylvcast (https://twitter.com/sylvcast ) als Caster und Ryorg (https://twitter.com/twitch_ryorg) als Moderator führen fachkundig durch das Event, das auch auf dem Twitch Channel twitch.tv/gecotrier übertragen wird.

1 IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2021 Q2

2 GECO und AOC behalten sich das Recht vor, dass Gewinnspiel und die Verlosung an Teilnahmebedingungen zu knüpfen.

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

