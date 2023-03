Antenne Mainz und GoldSilberShop.de initiieren Städte-Battle

Wo liegt die ebsch- also die verkehrte Seite – in Mainz oder Wiesbaden? In der Sendung Guten Morgen Mainz von Radio Antenne Mainz treten Insider gegeneinander an – unterstützt von GoldSilberShop.de

Wiesbaden, 27.03.2023 Die „ebsch Seit“, also die verkehrte Seite kennt jeder Mainzer: Das ist ganz klar der Rheingau und damit Wiesbaden. Und die Wiesbadener sind überzeugt, dass die ebsch Seit in Rheinhessen und damit in Mainz liegt.

Obwohl beide Städte ähnlich sind, gibt es fünf wichtige Unterschiede zwischen ihnen:

Größe und Bevölkerung: Wiesbaden ist mit rund 290.000 Einwohnern größer als Mainz mit rund 220.000 Einwohnern.

Geschichte: Mainz ist älter als Wiesbaden und hat eine lange Geschichte als römische Siedlung und Bischofssitz. Wiesbaden wurde erst im 19. Jahrhundert als Kurstadt bekannt.

Architektur: Mainz hat eine ältere und historische Architektur, während Wiesbaden viele Gebäude im Stil des Historismus hat.

Kultur und Freizeit: Mainz ist bekannt für seinen Karneval, das Fastnachtsmuseum und den Erfinder des Buchdrucks Johannes Gutenberg. Wiesbaden bietet viele kulturelle Angebote wie Theater, Oper, Kunstgalerien und Museen.

Wirtschaft: Wiesbaden ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort und hat viele große Unternehmen, Mainz war bisher eher als Universitätsstadt, Medienstandort und für den Weinanbau bekannt. Seit Corona hat Mainz international mit Biontech weiter aufgeholt.

Natürlich gibt es noch viele andere Unterschiede zwischen den beiden Städten. Und wo liegt jetzt die ebsch Seit? Alle Lokalpatrioten können sich bei Antenne Mainz per Whatsapp oder auf Instagram registrieren und ihre Stadt in den nächsten zwei Wochen mit Lokalwissen in der Sendung „Guten Morgen Mainz“ verteidigen. Dazu gibt es jeden Tag eine Goldmünze im Wert von 200 EUR von GoldSilberShop.de zu gewinnen.

Tim Schieferstein Geschäftsführer von GoldSilberShop.de erklärt schmunzelnd: „GoldSilberShop.de ist neben dem Online-Geschäft mit zwei Niederlassungen jeweils in Mainz und Wiesbaden vertreten. Damit ist der Battle Mainz gegen Wiesbaden für uns alltäglich. Dass durch den Rhein nicht nur Wasser läuft, sondern auch eine Landes- und Stadtgrenze ist eigentlich kein Thema, aber gewisse lokale Eigenheiten gibt es schon. Und das nicht nur in der Faschingszeit, wenn in Mainz Karneval gefeiert wird. Aber insgesamt sind wir ein tolles Rhein-Main-Team und können uns auch grenzüberschreitend gut verständigen. Gold ist ja auch eine internationale Währung.“

Mehr Informationen zur Städte-Battle-Aktion gibt es über den GoldSilbershop.de-Kanal auf Instagram und Facebook.

Über GoldSilberShop.de:

GoldSilberShop.de wurde 2012 in Wiesbaden gegründet und ist heute eine

Marke der SOLIT Gruppe. Der Edelmetallhändler offeriert unter

www.goldsilbershop.de online als auch lokal, an über 100 Standorten, Direktanlagen in

Edelmetallbarren, -münzen und Diamanten sowie dazu passende Lagerlösungen. Als Mitglied

des Berufsverbandes des Deutschen Münzenfachhandels e. V. ist die Gesellschaft bestrebt,

regelmäßige Aufklärungsarbeit zum Thema Edelmetall-Investments zu leisten.

Firmenkontakt

GoldSilberShop.de

Tim Schieferstein

Otto-von-Guericke Ring 10

65205 Wiesbaden

06122 5870-58

+49 (0) 6122 58 70-22



http://www.goldsilbershop.de

Pressekontakt

fr financial relations GmbH

Sabine Dabergott

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

061722715930



http://www.financial-relations.de