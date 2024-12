Anna-Marlene Bicking & Julian Altrock – Who I Am For You

Auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Titelsong für ihre Weihnachtsmärchenverfilmung entschied sich die PROVOBIS Film GmbH für das wunderbare Lied „WHO I AM FOR YOU“.

Mystik-Pop aus einer anderen Welt. Spannend, atmosphärisch, mit einer reichhaltigen Fülle verschiedenartiger instrumentaler, elektronischer Elemente. Zauberhaft und träumerisch. Eine moderne Produktion, die sich mit ihrem organischen Sounddesign harmonisch in den Musikstrang eines Filmscores einfügt: Das ist die fabrikfrische Veröffentlichung „Who I Am For You“ von Sängerin Anna-Marlene Bicking, im Duett mit Musiker Julian Altrock.

Anna-Marlene ist studierte und aktive Filmkomponistin. Mit ihrem hervorragenden Soundtrack wurden bisher zahlreiche Film- und TV-Projekte bereichert. So zum Beispiel die – aktuell im Fernsehen ausgestrahlte – ZDF-Voraberabendserie „Blutige Anfänger“. Parallel dazu schreibt, produziert und singt sie auch für ihren persönlichen Bedarf ausdrucksstarke, erfolgreiche Musik – mal deutschsprachig, mal englischsprachig getextet; und kreiert und fertigt ebenso für andere Künstler und Musiker das passende Hitmaterial (beispielsweise für Ingrid Arthur, gegenwärtige „The Voice of Germany“-Finalistin).

Ihre Leidenschaft sind jedoch Populärmusiksongs, die wie Filmmusik anmuten; chorale Gesänge und klassische Orchesterinstrumente, die sie mit luftigen, zeitgemäßen Beats unterfüttert. Jedes Lied in einer eigenen Klangwelt, jedes Lied mit einer anderen Geschichte. Filmmusik ist immer in Bewegung, wird nie langweilig, und die Geschichten beeinflussen die Auswahl der Instrumente, um Seelenleben und Ereignisse zu transportieren. Davon lebt auch „Who I Am For You“ (Wer ich für dich bin). Erzählt wird eine Familiengeschichte, und die damit verknüpfte, generationsübergreifende Verbundenheit.

Musikalisch wurde Anna-Marlene für ihr aktuelles Werk vom beliebten Weihnachtslied „Carol Of The Bells“ inspiriert, das sie im Film „Kevin – Allein zu Haus“ wahrnahm. Und unerwartet erschien sie ihr: die Vision eines winterlichen Songs, eines Titelliedes für einen phantastischen Weihnachtsfilm.

Für die Entwicklung des Songentwurfs, und die Ausarbeitung des englischen Textes, heuerte Anna-Marlene Bicking ihren bewährten und studierten Musikpartner Julian Altrock – Songschreiber, Sänger, Gitarrist und Produzent – an, um mit ihm künstlerische Ideenfäden zu verweben, und das Werk gemeinschaftlich zu einem ästhetischen Ergebnis zu führen.

Das Resultat ist ein festlicher Ohrwurm für die Musikcharts; eine hervorragend interpretierte, epische Ballade, die mit ihrer Garnitur nahtlos in eine Filmmusik passt; ein Popsong, der im edlen 6/8-Takt durch die Sphären tanzt und im Schlussakkord in einen euphorischen 4/4-Beat fließt.

In der TV-Filmadaption „Dornröschen und der Fluch der siebten Fee“ des Grimm“schen Dornröschen-Märchenklassikers wird der Song „Who I Am For You“ am 24. Dezember 2024 im ZDF-Programm seine musikalische Weltfilmpremiere feiern, und zugleich ein superprächtiges Weihnachtsgeschenk für Anna-Marlene und Julian sein.

(Quelle und Text: Ariane Kranz, audioway MUSIC & MEDIA)

Weitere Infos auf A&O RECORDS

Das Portfolio von audioway MUSIC & MEDIA beinhaltet unter anderem das Produzieren von Medieninhalten, wie z.B. O-Töne, Interviews, Radio-Shows und Songs. In Rundfunk und TV laufen erfolgreiche Themen, wie z.B. die Titel „Wenn ich mich verlieb“, „Liebe ist wie ein herrlicher Song“, sowie „California Sunshine“ und „Halte mich“.

