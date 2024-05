ANGA COM 2024: Netceed zeigt Zukunft der Kommunikationsnetzwerke

6. Mai 2024 – Netceed, weltweit führender Partner und One-Stop-Shop für alle aktiven und passiven Komponenten und Systeme der Breitbandbranche, zeigt ihr komplettes Netzwerk-Portfolio, technisches Know-how, Dienstleistungs- und Logistiklösungen auf der ANGA COM 2024. Als größte Unternehmensgruppe im Telekommunikationsbereich in Europa, mit mehr als 80 Standorten in 19 Ländern weltweit, bietet Netceed investitionssichere Komplettlösungen für den erfolgreichen FTTx-Breitbandausbau. Netceed stellt auf Europas führender Kongressmesse für Breitband, Fernsehen und Online sein modulares Baukastensystem aus aktiven und passiven Netzwerkkomponenten für den europäischen Raum vor. Auf 264 Quadratmetern präsentiert Netceed vom 14. bis 16. Mai 2024 in Halle 8 am Stand A50 Technologien und Automatisierungslösungen vom vorkonfektionierten PoP (Point of Presence) über alle Ebenen des Glasfaser- und HFC-Netzes (Hybrid Fiber Coax) bis hin zum Anschluss des Endverbrauchers.

Unter dem Motto „Wir gestalten die Zukunft der Kommunikationsnetze weltweit“ zeigt Netceed, wie der erfolgreiche Glasfaser-Netzausbau in Europa gelingen kann. Nach der Neuausrichtung der Unternehmen Amadys, BTV Multimedia und ihrer Tochtergesellschaften (ANEDiS, braun teleCom, Fionis, Pott, Raynet, STW, TIBA und tso) unter dem Namen Netceed am 1. Mai präsentiert sich das Unternehmen erstmals unter dem Markennamen in Europa.

Der One-Stop-Shop-Anbieter bringt mehr als 30 Jahre Erfolg, Leistung und Erfahrung in der Telekommunikations- und Breitbandbranche mit. Als führender globaler Partner und One-Stop-Shop für Breitband (Glasfaser und HFC), Telekommunikation, Rechenzentren und drahtlose Kommunikation vereint Netceed Expertise, Service und Kundenzufriedenheit unter einem Dach, was in der Branche einzigartig ist.

„Wir verbinden fundiertes FTTx-Fachwissen mit umfassendem Produkt-Know-how und begleiten als One-Stop-Shop und Partner vor Ort unsere Kunden von der Projektskizze bis zum Netzbetrieb, denn der hochkomplexe Breitbandausbau ist unter einem großen und globalen Dach deutlich leichter zu realisieren bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtbetriebskosten“, sagt Thibaud Lanaspre, Managing Director Europe bei Netceed, und ergänzt: „Mit unserem modularen Ansatz können wir jede Anforderung umsetzen und garantieren, dass alles reibungslos und einfach verläuft.“

Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit

Das global erfahrene Projektmanagement der Netceed und ihre hochspezialisierten Expertinnen und Experten stehen vom ersten Beratungsgespräch bis zum Go-live für einen reibungslosen Ablauf und hocheffiziente Prozesse zur Verfügung.

Neben der Beschaffung, Lagerung und Lieferung von Netzinfrastrukturkomponenten verantwortet Netceed in vielen Regionen Planung, Projektmanagement und Errichtung von investitionssicheren Breitbandnetzen über alle Netzebenen, um Kommunikationsanbietern die Bereitstellung von Internet-, Daten-, Video- und Sprachdiensten für ihre Kunden zu ermöglichen. Wesentliche Bestandteile über die gesamte Prozesskette sind die Beratung bei der Auswahl innovativer Lösungen sowie die Entwicklung und Fertigung individueller Produkte, die eine optimale und zukunftsweisende Netzleistung und -größe ermöglichen. Im Bereich Planung und Konfiguration von Netzwerken sind die zentralen Themen ein effizientes Management und eine Optimierung der TCO (Total Cost of Ownership).

Für jedes Netzwerk das perfekte System

Der Messestand auf der ANGA COM 2024 teilt sich in drei Bereiche, die das Netceed-Konzept widerspiegeln. In der „End-to-End FTTx-Area“ steht das modulare Baukastensystem im Mittelpunkt. Netceed zeigt hier die Glasfaserlösungen eigener Marken wie das hauseigene Forschungs- & Entwicklungslabor iNetceed, Microfocus, Wavepace und DKT. Beginnend bei den PoPs (Points of Presence) über den Microfocus PatchRobot im NVt (Netzverteiler) bis zum Hausanschluss veranschaulicht der modulare Baukasten den Weg der Glasfaser: mit Leerrohren für zuverlässigen unterirdischen Schutz, mit Zuleitungskabeln sowie Unterverteilern und Customer-Drops bis in die Haushalte auf der letzten Meile und zum Glasfaserhausanschluss beim Endverbraucher – vom Einfamilienhaus bis zu komplexen Wohnanlagen, Mehrfamilienhäusern oder Bürogebäuden.

In der gegenüberliegenden „One-Stop-Shop Area“ präsentiert Netceed, neben eigenen HFC-Komponenten der Marken braun teleCom und DKT, eine große Auswahl an Produkten und Werkzeug langjähriger und marktführender Partner. So werden an Spleißgeräten von Sumitomo, Test- und Mess-Equipment von VIAVI sowie Einblastechnik von Jetting regelmäßig Live-Vorführungen durchgeführt. Die neuesten passiven Glasfaserlösungen von CommScope, Corning und Langmatz runden neben weiteren Partnern das Produktportfolio ab, während das passende Zubehör und Werkzeug rund um die Installation von Glasfasernetzen hier begutachtet und ausprobiert werden kann.

In der „Active Solutions Area“ stellt Netceed dem Fachpublikum komplexe Netzlösungen vor, mit denen durch die Kombination aktiver Komponenten mehrerer Partner und einer ausgefeilten Systemintegration die Breitbandnetze der Zukunft entstehen. So sorgt eine ausgefeilte XGS-PON-Lösung (Glasfasergeschwindigkeiten von 10 Gbit/s in Up- und Downstream) mit OLTs (Optical Line Termination) von Calix für Multigigabit-Bandbreiten bei Verwendung der bestehenden In-Haus-Infrastruktur und echtem Open Access, also der Nutzung eines Glasfasernetzes durch mehrere Netzbetreiber. Darüber hinaus veranschaulichen Live-Präsentationen, wie mit einem Compact Node von CommScope DOCSIS®-Technologien wie Remote PHY und Remote MAC-PHY realisiert werden können.

„Das vollumfängliche modulare System von innovativen und nachhaltigen Netzwerkkomponenten gepaart mit der herausragenden Expertise der Netceed als globalem Anbieter schafft ein enormes Potenzial, um dem europäischen Breitband-Wachstumsmarkt Netzwerklösungen in größerem Maßstab mit der notwendigen Lieferkontinuität bei voller Kostenkontrolle zugänglich zu machen“, ergänzt Alper Turken, CEO bei Netceed.

Vorträge und Technologie-Insights im Konferenzprogramm

Im Rahmen des Technik-Konferenzprogramms moderiert Hanno Telgen, Director Product & Project Management bei Netceed in Deutschland, das Panel „FTTH: Latest Solutions for PON, GPON and XGSPON“ am Dienstag, 14. Mai, um 13 Uhr (Raum 2) und führt durch spannende Einblicke in die neuesten Entwicklungen der Glasfaserbranche.

Am Mittwoch, 15. Mai, um 13 Uhr (Raum 2) wird Stephan Kemsisian, Head of France bei Netceed, zum InfraNum-Technologiepanel beitragen, das von Philippe Le Grand, Präsident von InfraNum, geleitet wird. Das Thema lautet „Fiber roll-out and Migration from Copper in France“.

Das Panel „New Developments in the DOCSIS 4.0 and Fiber Roll-Out“ findet am Mittwoch, 15. Mai, um 17 Uhr statt (Raum 2) und wird von Dr. Anthony Basham, President SCTE – The Society for Broadband Industry Professionals und Netceeds Head of Denmark, moderiert. Im Panel erläutert Hans-Georg Große-Boes, Director Product & Business Development bei Netceed in Deutschland, in seinem Vortrag „Requirements and Considerations in Fiber roll-outs“ die Anforderungen moderner Glasfasernetze sowie bestehende und zukünftige Antworten der Industrie auf diese Herausforderungen.

Netceed ist eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen der Telekommunikations- und Breitbandbranche in den Bereichen Produktvertrieb, Logistik, technisches Engineering und Produktdesign. Mit über 30 Jahren Erfahrung und Expertise ist Netceed bekannt für herausragende Leistungen.

Netceed liefert und vertreibt zuverlässig eine breite Palette von passiven und aktiven Produkten sowie Werkzeugen für den Aufbau, die Modernisierung und die Wartung von FTTH-, FTTx-, HFC-, Wi-Fi- und 5G/Mobilfunknetzen sowie Rechenzentren.

Mit einem umfangreichen Portfolio von mehr als 90.000 Produkten von über 1.500 marktführenden Partnern sorgt Netceed als Value-Added Supplier für die reibungslose Bereitstellung von Highspeed-Internet, Video-, Daten- und Sprachdiensten für Privat-, Geschäfts- und Mobilfunkkunden.

Ein engagiertes und stetig wachsendes Team aus mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet in 19 Ländern leidenschaftlich und hart daran, die Zukunft der Kommunikationsnetzwerke weltweit zu gestalten.

Weitere Informationen: www.netceed.com/de

