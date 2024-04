Die Berlin-Brandenburgische Schifffahrtsgesellschaft e.V., ein gemeinnütziger Verein zur Erhaltung und Förderung der historischen Binnenschifffahrt, freut sich, die Saison 2024 am 05. Mai mit dem traditionellen Andampfen zu eröffnen.

Andampfen am Historischen Hafen Berlin: Eröffnung der Saison 2024 mit dem Dampfschlepper Andreas

Die Berlin-Brandenburgische Schifffahrtsgesellschaft e.V., ein gemeinnütziger Verein zur Erhaltung und Förderung der historischen Binnenschifffahrt, freut sich, die Saison 2024 am 05. Mai mit dem traditionellen Andampfen zu eröffnen. Der Startschuss fällt um 10:00 Uhr im Historischen Hafen Berlin am Märkischen Ufer 1z, mit einer exklusiven Fahrt an Bord des Dampfschleppers ANDREAS.

Einzigartige Route durch Berliner Gewässer

Die diesjährige Fahrt verspricht ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Die Route führt vom Historischen Hafen aus durch das malerische Köpenicker Becken, über den Müggelsee, den Dämmeritzsee, entlang des Gosener Kanals und Seddinsees, durch die Dahme zurück ins Köpenicker Becken und schließlich wieder in den Historischen Hafen. Die Rückkehr ist für etwa 17:00 Uhr geplant.

Flexible Ticketoptionen für ein individuelles Erlebnis

Um allen Teilnehmern ein maßgeschneidertes Erlebnis zu bieten, wird die Fahrt in Abschnitte aufgeteilt. Tickets sind wie folgt erhältlich:

– Historischer Hafen – Köpenicker Becken: 15 EUR pro Person

– Runde um die Müggelberge: 35 EUR pro Person

– Köpenicker Becken – Historischer Hafen: 15 EUR pro Person

– Gesamte Fahrt: 50 EUR pro Person

Tickets können ausschließlich per E-Mail unter tickets@historischer-hafen-berlin.de reserviert werden.

„Besuchen Sie uns am 05. Mai 2024 für einen unvergesslichen Tag auf dem Wasser und werden Sie Teil der lebendigen Geschichte Berlins.“

Über den Dampfschlepper ANDREAS

Geboren in den Wirren des Zweiten Weltkrieges, trägt der Schleppdampfer „Andreas“ eine Geschichte des Wandels und Überlebens in sich. Ursprünglich als Motorschlepper konzipiert, wurde er durch die Zerstörungskraft von Luftangriffen und die darauffolgenden Umstände zu dem letzten in Deutschland gebauten Schleppdampfer für Binnengewässer transformiert. Mit einer herzhaften Dreifachexpansionsdampfmaschine aus dem Jahr 1925, die für den Schlepper „Saaleck“ bestimmt war und einer Notwendigkeit, die zerstörte Struktur zu erweitern, wurde „Andreas“ zu einem Symbol der Anpassungsfähigkeit und Beständigkeit. Erst 1952 voll in Betrieb genommen, prägte „Andreas“ die Wasserwege Berlins und darüber hinaus, bevor er eine neue Rolle als treibende Kraft hinter dem historischen Erbe der Region und als stolzes Flaggschiff der Berlin-Brandenburgischen Schifffahrtsgesellschaft e.V. fand.

Von den kargen Anfängen auf der Werft Gebrüder Wiemann bis zu den glanzvollen Momenten bei nationalen Festlichkeiten und Rekorden im Schleppen von Kähnen – „Andreas“ hat nicht nur die Zeiten überdauert, sondern auch unzählige Herzen erobert. Als lebendiges Zeugnis der maritimen Geschichte und Ingenieurskunst, ist „Andreas“ mehr als nur ein Schiff; er ist ein Wächter der Vergangenheit, der durch die Zeit navigiert und Geschichten von Menschlichkeit, Widerstandskraft und Innovation erzählt.

Schiffstyp: Schleppdampfer

Baujahr: 1944

Bauwerft: Gebrüder Wiemann, Brandenburg / Havel

Länge: 35,18 m

Breite: 6,93 m

Weitere Informationen: www.historischer-hafen-berlin.de

Über die Berlin-Brandenburgische Schifffahrtsgesellschaft e.V.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 betreibt die Berlin-Brandenburgische Schifffahrtsgesellschaft e.V. den Historischen Hafen Berlin an der Mühlendamm-Schleuse / Fischerinsel. Als gemeinnütziger Verein widmet sie sich der Erhaltung und Förderung der historischen Binnenschifffahrt, um das maritime Erbe Berlins für zukünftige Generationen lebendig zu halten.

Weitere Informationen: www.historischer-hafen-berlin.de

Kontakt

Berlin-Brandenburgische Schifffahrtsgesellschaft e.V.

Dirk Braumann

Märkisches Ufer 1z

10179 Berlin

+49 (0) 1703463964



http://www.historischer-hafen-berlin.de

Bildquelle: Kay Günther