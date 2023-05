Analytic Partners launcht On-Demand-Lösung „Brand Impact“ zur Messung des Markenwerts

Die innovative Lösung mit YouGov-Daten bietet Kunden einen Zugang zu quantifizierbaren Einblicken in die Leistung ihrer Marken

München, 17. Mai 2023_ Analytic Partners, der Marktführer für Commercial Analytics, bringt mit „Brand Impact“ eine neue On-Demand-Lösung zur Analyse der kurz- und langfristigen Auswirkungen von Marketingaktivitäten auf den Markenwert heraus. Die neue Lösung, die Daten der internationalen Daten- und Analyse-Gruppe YouGov einbindet, ist ab sofort auf der Plattform GPS-Enterprise (GPS-E) verfügbar. Sie ermöglicht Vermarktern ein besseres Verständnis des Markenwertes und der ihn beeinflussenden Faktoren.

Wenn Unternehmen verstehen, wie sich Marketingaktivitäten oder deren Fehlen auf den langfristigen Unternehmenserfolg auswirken, können sie unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen wie sinkenden Verbraucherausgaben, Inflation, verlangsamtem Wachstum und dem Druck, Marketingbudgets zu kürzen, effektivere Entscheidungen treffen. Das Wissen um die positiven und negativen Auswirkungen auf den Markenwert kann daher helfen, die Herausforderungen einer Rezession zu mildern. Um das zu ermöglichen, verbindet GPS-E die historischen BrandIndex-Daten von YouGov direkt mit den Daten der ROI Genome-Studien von Analytic Partners in einer einzigen Lösung.

Wirkungsmessung für kurz- und langfristige Planung essenziell

Marken, die ihre Markenwirkung nicht messen und stattdessen ihre Aktivitäten allein mit Marketing Mix Modeling (MMM) oder Multi-Touch-Attribution (MTA) auf den kurzfristigen ROI optimieren, können langfristig bis zu 20 % weniger effizient arbeiten. Doch selbst diejenigen, die sich dieser Herausforderung bewusst sind, haben oft Schwierigkeiten, Lösungen zur Quantifizierung der Markenwirkung zu finden.

„Jedes Unternehmen möchte am Ende des Tages seine Ergebnisse verbessern. Um den Erfolg nachhaltig zu gestalten, ist es jedoch wichtig, ein Gleichgewicht zwischen kurzfristigen Gewinnen und langfristigem Erfolg zu finden. Und für den langfristigen Erfolg ist der Markenaufbau unerlässlich“, erklärt Maren Seitz, Head of DACH von Analytic Partners. „Mit der Integration von „Brand Impact´ in unsere Simulationsplattform können wir Marken einen On-Demand-Zugang zu Erkenntnissen bieten, die ihnen genau dabei helfen. Kurz- und langfristige Entscheidungen, einschließlich der Budgetierung, können so optimal ausbalanciert werden. Am Ende liefert die Lösung genau die Daten, die es braucht, um allen Stakeholdern die Bedeutung einer starken Marke für die Steigerung von Umsatz und Profitabilität zu demonstrieren.“

Über Analytic Partners

Mit der eigens entwickelten Software Plattform GPS-Enterprise helfen Analytic Partners Unternehmen dabei, ihre Marketing-Daten ganzheitlich zu messen, analysieren, verstehen und optimieren. Das Servicemodell von Analytic Partners vereint dabei adaptive, auf den Endkonsumenten ausgerichtete Lösungen mit hochkarätiger Beratungsleistung, um die Daten ihrer Kunden in wahre Expertise zu verwandeln. So ermöglichen sie ihnen ein tieferes, umfassenderes Geschäftsverständnis, effektivere Planung und schnellere Entscheidungsfindung. Dadurch hat sich Analytic Partners seit der Gründung im Jahr 2000 rasch zu einem der Big Player bei der Messung und Optimierung von Marketingmaßnahmen entwickelt und ist darin laut Forrester derzeit weltweit führend.

Das Unternehmen ist international an 15 Standorten vertreten, darunter fünf in Europa: Dublin, Hamburg, München, London und Paris.

Weitere Informationen unter: https://analyticpartners.com/

Über YouGov

YouGov ist ein internationales Unternehmen für Online-Forschungsdaten und Analysetechnologie. Unser Ziel ist es, einen unvergleichlichen Einblick in die Meinung der Welt zu geben. Unsere innovativen Lösungen helfen den bekanntesten Marken, Medieninhabern und Agenturen der Welt, ihre Marketingaktivitäten besser zu planen, zu aktivieren und zu verfolgen. Mit Niederlassungen in Großbritannien, Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Indien und dem asiatisch-pazifischen Raum verfügen wir über eines der größten Forschungsnetzwerke der Welt. Das Herzstück unserer Plattform ist eine ständig wachsende Quelle von Verbraucherdaten, die wir in den zwanzig Jahren unserer Tätigkeit angesammelt haben. Wir nennen sie Living Data. Alle unsere Produkte und Dienstleistungen stützen sich auf dieses detaillierte Wissen über unsere 22 Millionen registrierten Panelmitglieder, um genaue, umsetzbare Erkenntnisse über die Verbraucher zu liefern. Als Innovatoren und Pioniere der Online-Marktforschung genießen wir einen hervorragenden Ruf als zuverlässige Quelle für genaue Daten und Erkenntnisse. So werden die Daten von YouGov regelmäßig von der internationalen Presse zitiert, und wir sind die zweithäufigste zitierte Marktforschungsquelle der Welt.

