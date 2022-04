Analysten prognostizieren eine starke Rallye für den Layer_0 Krypto Cosmos (ATOM), Avalanche (AVAX) und Mushe (XMU)

Egal, ob Sie neu im Handel sind oder ein erfahrener Krypto-Investor, Token, die mit der Layer_0-Blockchain-Technologie verbunden sind, könnten die Antwort für den Rest des Jahres 2022 und darüber hinaus sein. Klicken Sie hier, um zu erfahren, warum.

Die Welt der Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie hat in sehr kurzer Zeit bedeutende Entwicklungen erlebt. Im Moment erlangen die Layer_0 Kryptowährungen zu Recht große Aufmerksamkeit.

Analysten sagen eine starke Rallye für die verwandten Kryptowährungen Cosmos (ATOM), Avalanche (AVAX) und Mushe (XMU) voraus, was spannende Möglichkeiten für Anleger schafft, insbesondere für diejenigen, die nach Bruchteilen suchen.

Die bevorstehende Wachstumsphase für ATOM, AVAX und XMU

Wenn man die drei Schichten der Blockchain-Technologie betrachtet, kann man leicht argumentieren, dass Schicht_0 die wichtigste ist. Schließlich stellt sie die zugrundeliegende Infrastruktur für die Erstellung von Ketten bereit, während nicht außer Acht gelassen werden sollte, dass Layer_1 diese grundlegende Schicht für zuverlässige Leistungsniveaus benötigt.

Da Layer_0 letztendlich das Funktionieren von Blockchain-Netzwerken wie Bitcoin und Ethereum ermöglicht, wurde seine Bedeutung nie unterschätzt.

Während sich jedoch viele Leute auf die Vermutung konzentrieren, dass BTC im Jahr 2022 die 100.000 USD-Marke erreichen könnte, haben viele Leute den entscheidenden Faktor übersehen, dass die Vermutungen von organischen Marktbewegungen angetrieben werden. Vor diesem Hintergrund werden Layer_0-Kryptowährungen wie Cosmos, Mushe und Avalanche eine positive Entwicklung erleben.

Die vielleicht aufregendste Gelegenheit bietet Mushe (XMU), das noch nicht einmal auf dem Markt ist. Die Veröffentlichung ist für den 4. Juli geplant, aber Investoren können die Token ab dem 18. April 2022 über www.mushe.world im Vorverkauf erwerben. Mushe wurde bereits als eine Münze identifiziert, die man in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 im Auge behalten sollte, und ist ein erstklassiger Kandidat, um eine der nächsten Münzen zu werden, deren Wert sich um mehrere hundert Prozent vervielfacht.

Schließlich gibt es eine (im Verhältnis zur Geschichte der Kryptowährung und der Blockchain-Technologie) lange Geschichte der am besten abschneidenden Krypto-Münzen, die im ersten Jahr nach ihrer Einführung in das öffentliche Ledger ein massives Wachstum verzeichnen. Es ist nicht zu verstehen, warum die Aufregung für XMU besteht, nicht zuletzt, weil es auf Layer 0 sitzt.

Anleger müssen sich nur den Erfolg des auf Cosmos (ATOM) basierenden Altcoins THORChain (RUNE) ansehen, der im Monat März um rund 150 % wuchs und keine Anzeichen für eine baldige Verlangsamung erkennen lässt, um zu der Überzeugung zu gelangen, dass dies eine Zeit sein wird, in der Layer_0-Kryptos florieren.

Das vergangene Jahr wurde von einem Boom für Layer_1 dominiert, was dazu führte, dass eine ähnliche Entwicklung für Münzen auf Layer_0 und Layer_2 vorhergesagt wurde, bevor dieses Jahr überhaupt begonnen hatte. Cosmos ist seit seinem Februar-Tief um mehr als 6 USD gestiegen, während AVAX im Januar auf 59,73 USD fiel, bevor er vor Ende März wieder auf 98 USD anstieg. Nach einem turbulenten ersten Quartal – nicht zuletzt aufgrund der Auswirkungen von externen Problemen wie dem Krieg in der Ukraine – scheint es, dass es im zweiten und dritten Quartal zu einer starken Erholung kommen kann.

Darüber hinaus stellt der Experte Reynaldo Marquez fest, dass AVAX in einem Zeitraum von 6 Monaten eine explosionsartige Zunahme der täglich aktiven Nutzer erlebt hat und dass „bei Betrachtung des Deltas in diesen Daten die starke Beziehung zwischen dem AVAX-Preis und den aktiven Adressen sofort erkennbar ist“.

Es sind nicht nur die bestehenden Münzen, die auf einen Aufschwung eingestellt sind. Neue Layer_0-Kryptos, die im 2. und 3. Quartal auf den Markt kommen, könnten ebenfalls einen guten Start hinlegen. Da der Markt insgesamt auf einer positiven Welle reitet, ist dies eine aufregende Zeit für Anleger.

Wie können Krypto-Enthusiasten mitmischen?

Von den Münzen, die sich derzeit auf dem Blockchain-Markt befinden, sind AVAX und ATOM zwei, die es wert sind, im Auge behalten zu werden. Im Fall von AVAX werden angesichts des Preises viele kleinere Händler Teilinvestitionen tätigen wollen, um ein vielfältiges Portfolio zu haben und ihr potenzielles Risiko zu begrenzen.

Wenn der Layer_0-Boom noch in vollem Gange ist, könnte es nicht mehr lange dauern, bis die Münzen einen deutlichen Anstieg verzeichnen. Mehrere Münzen bieten aufregende Möglichkeiten, aber neben den bestehenden Münzen sollten Anleger auch auf neue Münzen wie Mushe achten. Durch Vorbestellungen kann sichergestellt werden, dass die Vorteile des Wachstums nach der Veröffentlichung in vollem Umfang genutzt werden können.

Es könnte bereits zu spät sein, um von dem Erfolg von Layer_1 zu profitieren, der im Jahr 2021 begann, aber wenn man den neuen Trend des Layer_1-Wachstums aufgreift, wird dies bald wieder gutgemacht.

XMU is a decentralised token which facilitates peer to peer interaction, rewards and governance. This plays a major role within our ecosystem, providing liquidity to our exchange and a harmonious user experience.

