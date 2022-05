Am 31. Mai ist „Tag des Direktvertriebs“

Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. und LR Health & Beauty feiern

Ahlen, 31. Mai 2022 – Heute wird in Deutschland der „Tag des Direktvertriebs“ gefeiert, der vom Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD) initiiert wurde, um auf die Vorteile der Direktvertriebsbranche aufmerksam zu machen. Gleichzeitig ist der 31. Mai der Gründungstag des Verbandes, der in diesem Jahr sein 55-jähriges Jubiläum feiert. Auch das Mitgliedsunternehmen LR Health & Beauty feiert mit.

Gleich doppelter Grund zur Freude beim BDD und bei LR Health & Beauty: Der Verband feiert in diesem Jahr sein 55-jähriges Bestehen, während das Ahlener Direktvertriebsunternehmen auf 20 Jahre Aloe Vera Erfolgsgeschichte zurückblickt. Dr. Andreas Laabs, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von LR, kommentiert: „Im Namen der LR Gruppe ist es mir eine besonders große Freude, meine herzlichsten Glückwünsche an den BDD aussprechen zu dürfen. Es ist ein tolles Gefühl, zwei so schöne Ereignisse feiern zu können.“ LR und der BDD blicken auf eine bereits 11-jährige vertrauensvolle Zusammenarbeit zurück. Den offenen Austausch mit dem Verband weiß Laabs besonders zu schätzen: „Wir sind sehr froh darüber, mit dem BDD einen starken Partner an unserer Seite zu haben und gratulieren zum 55. Jubiläum von ganzem

Herzen.“

Positive Prognose beflügelt im Jubiläumsjahr des BDD

Dass der Direktvertrieb voll im Trend liegt, bestätigt eine Marktstudie der Universität Mannheim, die vom BDD in Auftrag gegeben wurde.

Laut der Studie erfreut sich die Branche nach wie vor großer Beliebtheit. Trotz erschwerter Rahmenbedingungen durch die COVID-19-Pandemie verzeichneten die befragten Direktvertriebsunternehmen in 2020 einen Gesamtumsatz von 18,72 Milliarden Euro – ein Wachstum von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt waren 911.164 Menschen als Vertriebspartnerinnen und -partner in 2020 tätig. Die Begeisterung für die Produkte, die Sympathie für das Unternehmen und die guten Verdienstmöglichkeiten benannten sie als wichtigste Gründe für den Einstieg in die Direktvertriebsbranche.

LR Gruppe

Unter dem Motto „More quality for your life“ produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen verschiedene Gesundheits- und Pflegeprodukte in 28 Ländern. Als moderne Social SellingPlattform verbindet das Unternehmen den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Diese Kompetenz zeigt sich insbesondere in der von LR selbst entwickelten App „LR Connect“, die die Community beim Aufbau und der Entwicklung ihres Geschäfts unterstützt. Die häufig als Mikro-Influencer agierende Community ist jung, flexibel und nutzt zunehmend soziale Medien als Vertriebsplattform.

LR hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinem Portfolio – bestehend aus Nahrungsergänzungsmitteln und Körperpflegeprodukten – das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, wobei der Health-Bereich rund 70% und der Beauty-Bereich rund 30% des Umsatzes ausmacht. Deshalb entwickelt das Unternehmen kontinuierlich neue Produkte – aus der Kraft der Natur in Kombination mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. Am Hauptsitz in Ahlen befindet sich neben der Unternehmenszentrale auch die moderne Aloe Vera-Produktionsstätte für die Aloe Vera Drinking Gele. LR ist seit über 35 Jahren mit rund 1.300 Mitarbeitern und mehr als 300.000 registrierten Community-Mitgliedern fest im Markt etabliert.

