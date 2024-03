Alvarez & Marsal startet mit Commercial Due Diligence Angebot in der DACH-Region

Im Rahmen der europäischen Expansion baut Alvarez & Marsal seine Expertise im Bereich Commercial Due Diligence (CDD) weiter aus. 10 erfahrene Experten, darunter Benedikt Hörnler als neuer Senior Director, bauen das CDD-Angebot europaweit auf. Ziel ist es, eine umfassende CDD-Dienstleistung anzubieten, die Hand in Hand mit den operativen, steuerlichen und finanziellen Aspekten einer Transaktion geht und es A&M ermöglicht, ein integriertes DD-Angebot am Markt anzubieten.

Die strategische Verstärkung und die Expertise von Benedikt Hörnler unterstreicht die Ambitionen von A&M, auch im Bereich Commercial Due Diligence ein führender Wettbewerber zu werden.

Herr Hörnler verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Durchführung und Leitung von mehr als 100 CDD-Projekten mit mittleren und großen Private Equity Gesellschaften und mittelständischen Unternehmen. Seine Expertise basiert auf einem akademischen Hintergrund in künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Datenanalyse. Vor seiner Tätigkeit bei A&M war Benedikt Hörnler Senior Director bei Simon-Kucher & Partners.

Das Global Commercial Due Diligence Center of Excellence von A&M nutzt die umfassende operative, branchenspezifische und funktionale Expertise unserer Experten, um schnell fundierte Bewertungen und praktische Perspektiven zu liefern. Durch die Kombination von Branchenkenntnis und quantitativer Analyse kann A&M schnell kommerzielle Bewertungen erstellen.

A&M ist ein bevorzugter Partner für Kunden, die Commercial Due Diligence Dienstleistungen benötigen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden auch nach Abschluss einer Transaktion mit Dienstleistungen in den Bereichen Carve-out, M&A und Integration sowie bei der Verbesserung der operativen Performance.

Steffen Kroner, Managing Director und Co-Head Deutschland bei Alvarez & Marsal, kommentiert: „Mit Benedikt Hörnler gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten im Bereich Private Equity und Digitalisierung für unser Team. Seine Expertise und sein tiefgreifendes Branchenverständnis werden unsere Commercial Due Diligence-Praxis entscheidend verstärken.“

Mike Trenouth, Managing Director und Co-Head Private Equity bei Alvarez & Marsal, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, Benedikt Hörnler in unserem wachsenden europäischen CDD-Team begrüßen zu dürfen. Seit November haben wir 10 erfahrene Kollegen in das Team und bauen bereits eine starke Präsenz auf dem europäischen CDD-Markt auf.“

