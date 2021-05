ALVARA | Digital Solutions: Smart Monitoring Plattform zentralisiert und automatisiert Bargeldprozesse

Leipzig, 12.05.2021 Das Management von Smart Safes ist für viele Unternehmen ein zeitaufwändiger und kostspieliger Prozess. Häufig müssen mehrere Gerätetypen verschiedener Hersteller, die sich zudem an unterschiedlichen Standorten befinden, verwaltet werden. Die Smart Monitoring Plattform (bisher: Universal Cloud) von ALVARA | Digital Solutions ermöglicht es den Anwendern, ihre Cash-Management-Systeme wie Smart Safes, Cash Recycler, Geldautomaten, Kioske oder Einwurf-Tresore marken- und modellübergreifend miteinander zu vernetzen und über eine einzige Plattform zu verwalten.

„Banken, Wertdienstleister (WDL) und der Handel profitieren von dieser zentralen Steuerung, weil sie viel Zeit spart und den Bargeldlogistik-Prozess sicherer macht“, erläutert Thomas Vietze, Geschäftsführer bei ALVARA I Digital Solutions. „Die Smart Monitoring Plattform kann flexibel auf dem Desktop und mobil auf dem Smartphone oder Tablet genutzt werden.“ Über 6.000 Tresore und zehn internationale Hersteller sind bereits an die Lösung angebunden. Verschiedene Banken und WDL unterstützen die Anwendung.

Die Plattform ermöglicht die Bargeldverwaltung in Echtzeit: Sie bietet einen umfassenden, unternehmensweiten Überblick über alle Cash-Management-Systeme in einer einzigen Anwendung. Auf diese Weise lassen sich zahlreiche zeitaufwändige und kostspielige Prozesse automatisieren und die Produktivität der Mitarbeiter steigern. Zudem reduzieren sich auf diese Weise die mit der Bargeldverarbeitung und -verwaltung verbundenen Risiken erheblich. Die Plattform geht dabei gezielt auf Kundenwünsche ein. „Es können alle Arten von automatischen Bargeldverarbeitungsgeräten angeschlossen werden“, sagt ALVARA | Digital Solutions-Geschäftsführer Emmanuel Gaucher. „Sämtliche Daten – wie Transaktionen oder Bestände – sowie der technische Status aller Geräte, sind in Echtzeit an die Plattform und die mobile Anwendung übertragbar und synchronisieren sich.“

Weitere Prozesse wie das Reporting, die POS-Datenintegration, tägliche Bankgutschriften oder der dynamischen Steuerung der Service-Dienstleister lassen sich dank einfacher Benutzeroberfläche und vorausschauender Algorithmen automatisieren. Kundenspezifische Anforderungen, wie das Einfügen des eigenen Firmenlogos und die Erstellung personalisierter Berichte, sind durch das ALVARA | Digital Solutions-Team jederzeit möglich. Darüber hinaus können zahlreiche Funktionen in die Plattform-Lösung integriert werden. Online-Reporting und automatische Disposition sind genauso möglich, wie POS-Abstimmung und Differenzermittlung auf Mitarbeiterebene. Zudem gestattet die Plattform die automatisierte Kommunikation mit den Backendsystemen von Geschäftsbanken und kann auf Basis einer Bestandsprognose WDL-Prozesse automatisch und dynamisch steuern.

Die Smart Monitoring Plattform ergänzt die bestehenden Lösungen für Filialabläufe mit hardwaregestützten Ein- und Auszahlprozessen. Damit liefert ALVARA | Digital Solutions die Antwort auf die Automatisierung von Bargeldprozessen mit bedarfsgerechter Hard- und Software. Die Kunden profitieren von digitalisierten und vollständig transparenten Prozessen vom Bezahlvorgang bis zum Clearing.

Weitere Informationen: https://www.digital.alvara.eu/de/smart-monitoring-plattform

Über ALVARA | Digital Solutions (eine Marke der ALVARA Holding GmbH):

ALVARA | Digital Solutions ist eine Marke der ALVARA Holding GmbH. Der Unternehmensverbund versteht sich als führender europäischer Anbieter für Track & Trace-Softwarelösungen rund um den Bargeldkreislauf und die -logistik – von der Bargeldbearbeitung über das Monitoring und die Prozessautomatisierung bis hin zum Clearing. Mit ihren maßgeschneiderten Lösungen zur Erfassung und Nachverfolgung von Zahlungsströmen ermöglicht die Unternehmensgruppe Retailern, Wertdienstleistern und Finanzinstituten ihre Bargeldmanagementabläufe zu optimieren und ihre Prozesskosten zu senken. Zu den Kunden von ALVARA | Digital Solutions zählen Unternehmen aus dem Retail‑, Wertdienstleister- und Bankensektor weltweit. www.digital.alvara.eu

Pressekontakt:

ALVARA | Digital Solutions (eine Marke der ALVARA Holding GmbH):

Jana Scholz

Querstraße 18

D-04103 Leipzig

Tel.: +49 341 989902-00

Fax: +49 341 989902-89

E-Mail: info@alvara.eu

Internet: www.digital.alvara.eu

Ansprechpartner für Pressefragen:

FUCHSKONZEPT GmbH

Birgit Intrau

Kastanienallee 10

12587 Berlin

Tel.: +49 30 65261148

Fax: +49 30 65261149

E-Mail: kontakt@fuchskonzept.com

Internet: www.fuchskonzept.com