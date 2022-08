Alte und neue Architektur mit kreativem Konzept vereint. Holz an Fassaden und Wänden prägt das Design.

Seit Jahrhunderten ranken mystische Sagen um den Harz. Doch statt einem angestaubten Flair aus früheren Zeiten ist in dieser beliebten Urlaubsregion ein moderner Lifestyle zu finden. Naturerlebnisse stehen dabei im Vordergrund. Wie kaum ein anderer Werkstoff eignete sich daher gewachsenes Holz, um das uralte Gebäude einer Pension mit einem Anbau in ein trendiges Aparthotel zu verwandeln. Mit außergewöhnlichen Ideen ist das der neuen WLodgeOne in Braunlage besonders gelungen.

Akzente mit Holz schaffen eine harmonische Verbindung

Holz prägt als Leitidee das architektonische Konzept der WLodgeOne, sowohl in den Innenräumen als auch außen. Der nachhaltige Werkstoff wurde ganzheitlich in allen Bereichen eingesetzt. Das macht es möglich, das historische Bauwerk mit dem Neubau zu einer Einheit harmonisch zu vereinen. Um einer optischen Veränderung der Fassade durch Licht- und Witterungseinwirkungen vorzubeugen hat Mocopinus die Vollholzprofile mit einer Vergrauungslasur werkseitig veredelt. Das sichert einen stilbildenden Look mit homogenem Farbbild in Silbergrau, der unverändert erhalten bleibt.

Wohlfühlkomfort im historischen Ambiente

„Wir haben uns im Urlaub sofort in den Ort und das 100 Jahre alte Gebäude verliebt. Mit dem Ziel, das historische Ambiente wieder zum Vorschein zu bringen und einem interessanten kreativen Konzept ist daraus die WLodgeOne mit fünf cosy Apartments entstanden“, erklären die Bauherren Esther und Peter de Wit. „Dabei wurde mit einer Kernsanierung kein Stein auf dem anderen gelassen und das alte Fachwerk wieder freigelegt. Zudem hat ein Anbau mehr Raum geschaffen. Um den Apartments einen natürlichen, rustikalen Charakter zu geben, haben wir alle Innenwände mit Holz verkleiden lassen. Aber auch für die Fassadenflächen sind Vollholzprofile zum Einsatz gekommen. Wir hatten ganz besondere Vorstellungen zu diesem Werkstoff aus der Natur – sowohl in der Optik als auch in den Materialeigenschaften. Wir freuen uns, dass der Hersteller Mocopinus unsere speziellen Wünsche alle erfüllen konnte“.

Komfortabler Hütten-Charakter mit gehackten Holzprofilen

Zu jedem der individuell eingerichteten Apartments gehört eine Terrasse sowie Sauna oder Hot Tub. Die Ausstattung punktet nicht nur mit einem hohen Komfort, sondern auch mit einem Kamin und vielen kreativen Details. Zum Beispiel sorgen hölzerne Waschtische und umfunktionierte Schlitten als Garderobenstange für ein modernes Hütten-Flair.

Vollholzprofile mit der Aura von Jahrhunderten – die in den Innenräumen eingesetzten Holzoberflächen sind gehackt und unterstreichen den rustikalen Stil gekonnt. Das Prinzip dieser Bearbeitung wendeten Zimmerer schon vor Jahrtausenden an, um Balken zu behauen. Dezente, naturnahe und warme Grau bis- Brauntöne runden das Bild von Ursprünglichkeit in ihrer reinsten Form ab und unterstreichen den alpinen Charme der Apartments. „Für uns war es vor allem wichtig, dass die Vollholzprofile zur Verkleidung der Innenwände den Altholz-Charakter betonen und damit das antike Flair des historischen Gebäudes widerspiegeln. Mit der gehackten Optik der Hölzer „Thermoantic“ und „Norantic110“, ist das bestens realisiert“, so Esther de Wit.

Die thermisch behandelten Hölzer „Thermoantic“ zeichnen sich zudem durch ein reduziertes Schwind- und Quellverhalten sowie höchste Beständigkeit aus. Die Nordische Fichte bekommt dabei einen dunkleren Farbton. Die Optik eines naturbelassenen Holzes verliert sie aber nicht, im Gegenteil, er wird zusätzlich unterstrichen. Bei einer Holzfeuchte von gerade einmal 8 % besitzen die Profile eine behagliche Ausstrahlung. Die gehackten Profile „Norantic110“ in fjellgrau sind zusätzlich mit einer Holzlasur behandelt. Das betont die Kontraste der Holzbilder und lässt dadurch die Holzmaserungen noch besser zur Geltung kommen.

Modernes Fassadendesign in effektvoller Optik

Die Erscheinung eines Gebäudes lebt von seiner Fassade. Das Aparthotel WLodgeOne nutzt dazu die ausdrucksvolle Ästhetik des Naturprodukts Holz. Der gewachsene Werkstoff unterstreicht mit einem lebendigen Bild von Strukturen das individuelle Fassadendesign. Jedes der vorvergrauten Holzprofile in Sibirischer Lärche ist optisch und haptisch ein Unikat.

Mit dem Einsatz von zwei unterschiedlichen Profilen wurden hier zudem prägnante Akzente gesetzt. Die Profilvariante „Alpinline R3D“ hat gehobelte Oberflächen und sorgt mit vertikaler Verlegung für einen außergewöhnlichen Kontrast. Das setzt den Anbau wirkungsvoll in Szene. Den historischen Gebäudeteil hebt „Alpinova10 KSP“ mit microgeriffelten Strukturen hervor. Diese effektvolle Form der Holzbearbeitung bricht das Licht auf eine ganz eigene Art und erzielt einen tollen Glanz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mocopinus.com

Foto: © Mocopinus

Über MOCOPINUS – Ästhetik in Holz

Die Mocopinus GmbH & Co. KG wurde 1865 gegründet und ist ein international tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Ulm sowie Produktionswerken in Ammelshain und Karlsruhe. Mit über 350 Mitarbeitenden fertigt der Innovationsführer im Hobelwarenbereich eine variantenreiche Produktpalette von Vollholzprofilen für Fassade, Wand, Decke und Fußboden sowie Terrassensysteme für den Garten. Eine eigene Lackfabrik mit spezialisiertem Lacklabor kreiert innovative Anstriche für die Bearbeitung naturbelassener Hölzer. Zudem betreibt das Traditionsunternehmen Deutschlands größte industrielle Beflammungsanlage zur Karbonisierung von Holz. Neben einem vielfältigen Standardprogramm werden hier auch individuelle Sonderanfertigungen produziert.

Mocopinus übernimmt Verantwortung für den Umweltschutz und verwendet ausschließlich Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Produziert wird nach den Standards des europäischen Umweltmanagement- und Auditierungssystem EMAS, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes PEFC und Forest Stewardship Council® FSC®. Die Veredelung der Vollholzprofile erfolgt mit besonders umweltschonenden Verfahren. Der ökologische Leitgedanke ist tief in der Unternehmenskultur verankert und die erfolgreiche Basis für das kontinuierlich geprüfte Umweltmanagement.

Das innovative Unternehmen wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem „Red Dot Award: Product Design 2019“, dem „Woody Award 2019“ für die Entwicklung der karbonisierten Vollholzprofile „Carboset10“ dem „Woody Award 2021“ für die Entwicklung der schwer entflammbaren Vollholzfprofile „Proteco“. Auch erhielt Mocopinus den „Design Brand Award 2018“ und Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2021 in der Produktkategorie Bau und Architektur.

