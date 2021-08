Alte Partnerschaft neu belebt . . .

KAISERSCHOTE catert künftig für das DOCK² in Köln

Erneut hat die KAISERSCHOTE Feinkost Catering eine Premium-Location davon überzeugen können, dass sie in dem Kölner Eventcaterer den richtigen Partner gefunden hat. Seit kurzem gehört das Unternehmen zum Partner-Netzwerk des DOCK² im Köln-Mühlheimer Hafen. Damit hat die KAISERSCHOTE nach der Motorworld im Jahr 2020 innerhalb eines Jahres die zweite spektakuläre Eventlocation in der Domstadt für ihr Konzept gewinnen können. „Wir haben in diesen historischen Mauern in der Vergangenheit bereits über 100 Veranstaltungen mit unserem Event Catering begleitet, und die Expertise im hybriden Catering mit über 300 Caterings für digitale Eventformate und über 10.000 versendeten Genussboxen macht uns in der Location zum perfekten Partner“, erklärt André Karpinski, Gründer und Chef bei KAISERSCHOTE Feinkost Catering.

„THE NEW YORKER | DOCK.ONE” wurde erst kürzlich zu DOCK². Light Event Veranstaltungstechnik aus Köln übernahm die Veranstaltungsstätte im Juni 2021 und startet in den Räumen nun mit einem neuen Konzept als Hybrid-Location für Präsentationen, Meetings, Tagungen, Kongresse, Fernsehsendungen, Werbefilme, kleine Messeveranstaltungen sowie andere Streaming-Formate.

Dafür bietet die Eventlocation ein großzügiges Raumangebot mit einer 900 Quadratmeter großen Außenfläche, rund 1.100 Quadratmetern Nutzfläche und einer 200 Quadratmeter großen Lounge- Empore mit angeschlossenem Barbereich und freiem Blick über die gesamte Halle. Die größtenteils säulenfreie Nutzfläche im DOCK² ist bereits mit hochwertiger Streaming- und Medientechnik ausgestattet. Dazu zählen rollbare LED-Großbildwände und Screens mit Highend-Auflösung.

Das passende Catering liefert die KAISERSCHOTE. Beide Partner kennen sich schon seit geraumer Zeit. Die KAISERSCHOTE unterhielt bereits zum DOCK.ONE eine Geschäftsbeziehung und ist mit dieser Location durch die rund 100 Live-Veranstaltungen ausgesprochen vertraut, die die KAISERSCHOTE in der jetzt umbenannten Eventlocation kulinarisch begleiten durfte.

Basis für das künftige Hybrid-Catering im DOCK² ist das bereits mit dem BrandEx Award 2021 prämierte Konzept des Kölner Event-Caterers. Die eingeweckten Gerichte sind neu gedacht, unkompliziert im Handling und durch ihre lange Haltbarkeit nicht nur in Deutschland, sondern sogar EU-weit zu versenden.

Im Ergebnis entstand ein individuelles Event-Catering mit identischen Menüoptionen für Präsenz- und zugeschaltete Gäste. Teilnehmer im Live-Stream bekommen die Genussbox „ready to eat“ per Kurier, Gäste in der Location hundertprozentig Corona konforme-Speisen in recyclebaren Einzelverpackungen. Ein individualisiertes Themencatering als kulinarische Begleitung des jeweiligen Kundenmottos entwickelt die KAISERSCHOTE sowohl für die Live-Veranstaltung als auch für die Teilnehmer an den Screens.

„Eine Locationpartnerschaft ist aber für uns niemals eine Einbahnstraße“, so André Karpinski. „Unser Locationportal ‚Rheinkulissen‘ ist sehr gut besucht und sorgt für Reichweite, Aufmerksamkeit und Anfragen. Davon profitieren beide Partner.“

Bildunterschrift: DOCK² © DOCK²/KAISERSCHOTE, frei zur Veröffentlichung)

André Karpinski und die KAISERSCHOTE

Um nach dem Abitur die Wartezeit auf einen Studienplatz zu überbrücken, begann André Karpinski 1987 eine Lehre zum Koch in seinem Lieblingsrestaurant. Offenbar erfolgreich, denn schon bald folgten erste Aufträge für die kulinarische Begleitung von B2B-Events und privaten Festen. 1992 entstand daraus das Cateringunternehmen KAISERSCHOTE Feinkost Catering. Das Unternehmen hat sich seither von einem kleinen Traiteur in der Kölner Innenstadt zu einem überregional bekannten Catering-Dienstleister entwickelt, der heute in einer Küchenmanufaktur auf 1.500 qm Nutzfläche in Pulheim-Brauweiler für Business-Events ebenso wie für Privatveranstaltungen erfolgreich tätig ist. Zum Portfolio zählen weiterhin viele Exklusivpartnerschaften mit namhaften Locations im Kölner Raum.

KAISERSCHOTE Feinkost Catering GmbH

Donatusstraße 141

50259 Pulheim-Brauweiler

T. 0 22 34 / 99 802-0

F. 0 22 34 / 99 802-22

Ansprechpartner: André Karpinski

eMail: genuss@kaiserschote.de

Internet: www.kaiserschote.de und www.digital-catering.de