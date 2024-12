Als Unternehmer in 8 Wochen zum eigenen Buch – es geht!

„In 8 Wochen zum eigenen Buch“ – Ein Business-Roman, der den Traum vom eigenen Sachbuch greifbar macht und aufzeigt, was möglich ist.

Leipzig, 13. Dezember 2024 – Wie schafft man es, sich als Experte im eigenen Markt zu etablieren, Kundenbindung zu stärken und gleichzeitig ein spannendes Buchprojekt zu realisieren? Darüber klärt ein Buch auf, das die Buchvermarktung zum Thema macht und anschaulich anleitet: Der inspirierende Business-Roman „In 8 Wochen zum eigenen Buch“ von Autor Christian Lessingfeld zeigt auf unterhaltsame und praxisnahe Weise, wie Unternehmer und Selbstständige ihren Expertenstatus mit einem eigenen Sachbuch ausbauen können – und warum dabei die richtige Strategie bei der Platzierung am Markt entscheidend ist.

Im Zentrum der Handlung steht Christian Lessingfeld, ein Unternehmer, der alles riskiert, um sich gegen seinen arroganten Konkurrenten Maximilian von Stahlbach zu behaupten. Bei einer Wette, die seine gesamte Existenz bedroht, muss er das scheinbar Unmögliche schaffen: Ein professionelles Buch in nur zwei Monaten schreiben, veröffentlichen und zudem auch noch erfolgreich vermarkten. Doch dieses Projekt wird für ihn mehr als nur eine berufliche Herausforderung – es wird zu einer Reise voller persönlicher Einsichten, kreativer Höhenflüge und messerscharfer Strategien, die auch den Leser inspirieren.

Ein Roman für Unternehmer, Coaches und Consultants

Dieses Buch verbindet spannende Unterhaltung mit echtem Mehrwert: Es liefert handfeste Tipps und Techniken, wie kleine und mittelständische Unternehmer sowie Coaches und Berater ihre Vision vom eigenen Buch verwirklichen können – und das ohne etablierte Verlagshäuser oder komplizierte Prozesse, sondern wortwörtlich mit der Hands-On-Mentalität, Stichwort: Machen!

Leser erfahren unter anderem:

– Wie ein Buch zum ultimativen Marketing-Tool wird, um mehr Sichtbarkeit und Umsatz zu generieren.

– Praktische Schritte zur Konzeption und Umsetzung eines authentischen und fesselnden Sachbuchs.

– Fehler und Stolpersteine, die man von Anfang an vermeiden sollte.

– Wie sich durch gezielte Buchvermarktung Kundenbindung und Markenstärke nachhaltig verbessern lassen.

– Wie sich über das Marketing-Instrument „Buch“ mehr Reichweite als Experte generieren lässt

Die perfekte Mischung aus Spannung und Wissen

„In 8 Wochen zum eigenen Buch“ ist kein trockener Ratgeber, sondern im Gegenteil eine gelungene Mischung aus inspirierendem Business-Roman und praxisorientiertem Leitfaden. Die Leser begleiten Christian auf seinem Weg durch die Höhen und Tiefen des Buchprojekts und gewinnen gleichzeitig Einblicke in leicht umsetzbare Strategien, die sie direkt auf ihr eigenes Buchprojekt anwenden und dadurch Erfolge generieren können.

„Ich wollte ein Buch schreiben, das unterhält, motiviert und dabei wirklich hilft“, so der Autor. „Viele Unternehmer haben großartige Ideen, die sie mit einem Buch in die Welt tragen könnten. Doch oft scheitert es an fehlendem Know-how oder an der Angst, den ersten Schritt zu machen. Dieses Buch nimmt den Leser an die Hand – und macht Lust, sofort loszulegen.“

Für alle, die sich als Experten positionieren wollen

Ob Sie Coach, Consultant, Unternehmer oder Selbstständiger sind: Ein Sachbuch ist eine der besten Möglichkeiten, Vertrauen bei Ihren Kunden aufzubauen und Ihre Kompetenz zu unterstreichen. „In 8 Wochen zum eigenen Buch“ bietet genau den Leitfaden, den Sie dafür brauchen – eingebettet in eine mitreißende Geschichte, die zeigt, wie man selbst die größten Herausforderungen meistert.

Das Buch ist ab sofort unter anderem bei Amazon erhältlich und für alle Leser geeignet, die sich sowohl beruflich als auch persönlich weiterentwickeln möchten. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie, wie Sie Ihr eigenes Buchprojekt erfolgreich in die Tat umsetzen können!

Jetzt bestellen und in Ihre Autorenkarriere starten!

https://www.amazon.de/Wochen-eigenen-Buch-unterhaltsamer-Marketing-Zwecken/dp/3000810005

