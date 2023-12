„Als Führungskräfte müssen wir Vorbilder sein und vor die Welle kommen“

Neue Podcast-Folge über gute Führung und Unternehmenserfolg im Consulting

Anspruchsvolle Kunden, hohe erforderliche Expertise, schnelle technologische Entwicklungen, komplexe Projekte, ein schneller Markt: Das Consulting-Business fordert viel – und vor allem hervorragende Selbstführung und Führungskompetenzen. Damit lassen sich auch junge Talente für die durchaus ambitionierte Berater-Tätigkeit begeistern. Wie das auch in Zeiten der Stapelkrise auf den Märkten richtig gut funktioniert, hat die movisco AG, auf die Bank- und Finanzdienstleistung spezialisierte Management- und IT-Beratung, in den letzten Jahren immer wieder bewiesen. Dazu hat Unternehmer, Speaker und PodCast-Host Andreas Buhr Michael Junklewitz, Senior Manager bei der movisco AG, für die neue Folge seines bekannten Podcasts „Mehr Erfolg im Business“ befragt: https://www.movisco.de/blog/podcast-insider-aus-der-it-beratung-und-leadership-michael-junklewitz-movisco-ag-zu-gast-bei-andreas-buhr

„Gestalten, nicht verwalten wollen“

Junklewitz: „Als Führungskraft bist Du immer Vorbild. Gerade im Consulting-Business musst Du bereit sein, auf drei Ebenen zu führen: Erstens Dich selbst, zweitens Dein Team und gegebenenfalls auch noch das auf Kundenseite und drittens den Kunden, der sein unternehmerisches Schicksal in hohem Maße in Deine Hände legt. Dazu muss die Führungskraft neben der fachlichen Expertise und Marktkenntnis über ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl und hohe Gestaltungs- und Entscheidungsfreude verfügen. Muss gestalten, nicht verwalten wollen! Außerdem musst Du Dich für das große Ganze genauso in der Pflicht sehen wie für die kleinste Anfrage Deines Kunden. Im Finanzdienstleistungs- und Bankingmarkt heißt das beispielsweise, die Nachhaltigkeitsthemen ernst zu nehmen und voranzubringen – und das ist auch eine Investition in die eigene Zukunft, denn schon in absehbarer Zeit wird kein großes Kundengeschäft mehr gemacht werden können ohne entsprechende echte ESG-zertifizierte ´grüne´ Produkte und Leistungen. Du musst immer vor die Welle kommen! Und dann musst Du in der Lage sein, die richtigen Talente zu finden, sie durch transformationale, feedbackorientierte Führung zu binden und ihnen echte Perspektiven aufzuzeigen, wie wir bei movisco das beispielsweise durch die Kurse unserer eigenen movisco Academy sowie ausgebaute Karrierepfade tun.“

Der Personal Fit muss gegeben sein

Bei aller technischen und technologischen beraterischen Expertise steht indes im Consulting-Business der Mensch mit seinen Soft Skills, seinen charakterlichen Facetten und individuellen Stärken und Vorlieben im Zentrum – egal, ob es sich um Bewerbende, Junior Consultants oder erfahrene Seniors handelt. Buhr nennt das „Erst wer, dann was“. Michael Junklewitz: „Der Personal Fit muss gegeben sein. Und das ist nicht nur der Sympathie-Faktor, sondern auch eine gewisse Demut, eine Bereitschaft, stets weiter zu lernen und als Persönlichkeit reifer, unterstützender zu werden. Beratung wird trotz und mit aller Technologie und KI immer ein People Business bleiben, und da braucht es Menschen, die bei allem Wissen neugierig und offen bleiben, die sich ernsthaft auf die Herausforderungen des Kunden, aber auch der Teammitglieder auf beiden Seiten und Mitarbeitenden einlassen. Wer glaubt, schon alles zu wissen, bleibt in Wirklichkeit stehen, während sich um ihn herum die Welt schnell weiterdreht. Wir müssen uns immer wieder selbst challengen – wie im Sport – und dürfen uns nicht zu schade sein, auch von der Gen Z zu lernen, denn diese bringt ihre eigenen, neuen Erfolgsfaktoren mit.“

– Mehr Informationen zum PodCast: https://www.movisco.de/blog/podcast-insider-aus-der-it-beratung-und-leadership-michael-junklewitz-movisco-ag-zu-gast-bei-andreas-buhr

– Direkt zum PodCast auf Spotify: https://open.spotify.com/episode/6rj5sdDfk9SKR6BnAilIW9?si=-tOzLCKyTHWdFh8oAb2GOA&nd=1&dlsi=a97dcb1f584c4084

– Die Folge des PodCasts „Mehr Erfolg im Business“ in Bild und Ton bei YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TSL-kvdGdA8

SERVICE: Weitere inhaltliche Informationen zum Thema Führung im Consulting – auch aus Sicht der Gen Z und internationaler junger Talente:

– https://www.movisco.de/blog/der-wettkampf-um-talente-in-der-finanzbranche-recruiting-war-for-talents

– https://www.movisco.de/blog/esg-ecovadis-movisco-auszeichnung-fuer-csr

– https://www.movisco.de/blog/wie-banken-fuer-ihre-it-projekte-das-passende-beratungshaus-finden

– https://www.movisco.de/blog/made-in-germany-wie-auslaendische-fachkraefte-in-der-deutschen-finanzwelt-fuss-fassen

Über „Mehr Erfolg im Business“

„Mehr Erfolg im Business“ ist die seit Jahren erfolgreiche PodCast-Serie, in der sich Host Andras Buhr, Unternehmer, Autor, Gründer und heutiger Aufsichtsrat der Buhr und Team AG, mit spannenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Sport zu ihren Erfolgsrezepten für bessere Führung, Clean Leadership, starke Sales-Ergebnisse und mehr Unternehmenserfolg unterhält: https://buhr-team.com/content/

Die movisco AG mit Sitz in Hamburg, Bonn und Frankfurt ist eine spezialisierte Management- und IT-Beratung für Finanzdienstleistungsunternehmen und den Banking Sektor. movisco entwickelt Business Intelligence (BI)- sowie Data-Warehouse-Lösungen und berät ihre Kunden in den Bereichen Risikomanagement, Regulatorik, Unternehmenssteuerung und Finanzen.

