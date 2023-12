Als die roten Löwen nach Winterthur kamen…

Folgen Sie den Tatzenspuren von Ruby und Ember auf ihrer weihnachtlichen Reise auf der Suche nach Heimat.

Es waren einmal zwei besondere Löwen namens Ruby und Ember. Ihr Fell war rot wie feurige Glut, doch sie waren sanft und gutmütig wie Lämmchen. Ruby und Ember waren auf der Suche nach einem Ort, den sie ihr Zuhause nennen konnten. Sie waren bereits weit gereist und hatten fern und nah gesucht. Sie waren durch geschäftige Städte, ruhige Dörfer und abgelegene Täler gewandert, doch egal, wohin sie sich wagten, blieben sie Aussenseiter. Die Menschen verstanden einfach nicht, dass die beiden Löwen Heimat suchten.

Immer um die Weihnachtszeit wurde ihr Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit noch stärker. Ruby wollte nicht alleine Weihnachten feiern und so beschlossen sie gemeinsam ihr Glück in der Schweiz zu wagen. „Wenn die Menschen dort nicht nett sind, können wir dieses Jahr zumindest im Schnee feiern“, meinte Ember, als sie aufbrachen. Sie wanderten durch vereiste Täler und glitzernde Wälder und folgten den funkelnden Lichtern, die sie zu verschiedenen Städten und Dörfern führten.

Doch in einer Stadt nach der anderen trafen die beiden Löwen nur neugierige Blicke und flüsterndes Gemurmel. Ihre feurigen Mäntel, obwohl prächtig, schienen inmitten der traditionellen Umgebung fehl am Platz zu sein. Vereinzelte Stadtbewohner bewunderten ihre Schönheit, doch die meisten waren zögerlich, ängstlich gar, weil sie nicht wussten, was die Löwen hier wollten.

So zogen Ruby und Ember immer weiter. Sie hatten die Hoffnung schon beinahe aufgegeben, da traten sie in eine wunderschöne Altstadt ein. Wie die beiden über das Kopfsteinpflaster trotteten, wurden sie von den Einwohnern freundlich und mit echter Herzlichkeit gegrüsst. Die Männer hoben ihre Hüte, Damen nickten ihnen zu und die Kinder winkten ihnen mit wilden Gesten. Bald kamen die beiden Löwen am Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz vorüber. Festliche Dekorationen schmückten die kleinen Häuschen, der Duft von Glühwein lag in der Luft und Sternsinger stimmten eben „Oh du Fröhliche“ an.

An diesem Abend lernten Ruby und Ember Frau Müller kennen. Sie bot ihnen eine Wohnung im zweiten Stock ihres Hauses an der Marktgasse 72 an, damit die Löwen sich für Weihnachten gemütlich einquartieren konnten. Als der Weihnachtsabend über dem Städtchen hereinbrach, lud Frau Müller die beiden Löwen zum Feiern mit ihrer Familie und Verwandten ein. Im gemütlichen Wohnzimmer des Erdgeschosses kam die Gemeinschaft zusammen und hier, inmitten der flackernden Wärme des Kamins und der festlichen Dekoration, fühlten sich Ruby und Ember so zu Hause, wie sie es sonst nirgendwo erlebt hatten.

Von diesem Tag an lebten die beiden Löwen in friedlicher Nachbarschaft mit Frau Müller und allen Bewohnern des Städtchens. Nach vielen vielen Jahren als geschätzte Gemeindemitglieder, wurden sie sogar zum Wappentier des Örtchens gewählt und sind es auch heute noch.

Tauchen Sie in die weihnachtliche Geschichte Winterthurs ein und vereinbaren Sie noch heute mit uns einen Termin zur Besichtigung des Haus zum roten Löwen oder informieren Sie sich auf: https://www.marktgasse72.com Wir sind gerne für Sie da und wünschen eine frohe Weihnacht!

