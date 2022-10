allcop ist neuer Partner von BIPA für Foto-Eigenmarke

allcop, der in Lindenberg im Allgäu ansässige Spezialist im Bereich White Label und Fullfillment in der Fotobranche, bleibt weiter auf Wachstumskurs. Im B2B-Bereich wird das Unternehmen Partner von BIPA, einem der größten Drogeriefachhändler Österreichs – der große Einzelhändler reiht sich somit in die lange Liste namhafter Marken und Unternehmen ein, denen allcop mit maßgeschneiderten Lösungen und Knowhow zur Seite steht.

„Es freut uns mit BIPA einen weiteren renommierten Partner gefunden zu haben.“ sagt Andreas Schätzle CCO und Mitglied der Geschäftsführung bei allcop. „Mit unserer White Label Lösung sind wir in der Lage maßgeschneidert auf die Bedürfnisse unseres Partners eingehen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. BIPA-Kund:innen können sich auf viele Neuheiten und hochwertige Produkte von uns freuen. Wir entwickeln ständig durch unsere zahlreichen Partner-Shops Produktinnovationen, wie z.B. die neuen personalisierbaren DIY-Adventskalender, die unsere Kund:innen und Partner begeistern.“

Integration mit allcop garantiert Qualität und Pünktlichkeit

Für die Kund:innen eröffnet die Kooperation zwischen BIPA und allcop umfangreiche Vorteile. Das etablierte und breit gefächerte Produktportfolio von allcop überzeugt durch hochwertige Qualität, während die Integration mit den allcop Systemen ein intuitives und gelungenes Benutzererlebnis für BIPA-Kund:innen ermöglicht. Ob klassische Fotobücher, Fotoabzüge oder Fotogeschenke aller Art – mit wenigen Klicks können BIPA-Kunden Ihren Lieben eine schöne Erinnerung zum Geschenk machen. Sehr hohe Liefertreue, sowie beste Qualität werden durch die jahrzehntelange Erfahrung aus dem Allgäu garantiert.

Neben Einführungsrabatten werden Kunden zum Start der BIPA Fotoservice Eigenmarke von regelmäßig wechselnden Angeboten profitieren und Fotoprodukte zu günstigen Preisen erwerben. Alle Produkte werden von allcop im Herzen des Allgäus mit modernster Technologie und einem Augenmerk auf Nachhaltigkeit hergestellt und binnen weniger Tage zum Kunden geliefert.

„Mit unserem neuen BIPA Fotoservice erweitern wir unsere Service-Welt und bieten unseren Kund:innen neben attraktiven Eigenmarken und der Textilreinigung nun auch alles rund um das Thema Foto an. Auch bei diesem Service stehen für uns ein attraktiver Preis und hohe Qualität im Mittelpunkt.“ erklärt Michaela Mülleder, BIPA Leitung Marketing & Eigenmarken Strategie und Kommunikation

Die Bestellung und Gestaltung der Produkte erfolgt über den ausgereiften Desktop- sowie einen Online Editor. Die allcop Anbindungen überzeugen zahlreiche Marken und Unternehmen durch Ihre Stabilität und Flexibilität. Vom Influencer bis zum großen Konzern bieten White Label Fertigung, B2B Shop Integration und Fullfillment-Lösungen von allcop zahlreiche Möglichkeiten für Kooperationen und zur Erweiterung des Produktsortiments auf höchstem Qualitätsniveau.

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

