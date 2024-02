allcop ehrt Jubilare

430 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden mit den Jubilaren gefeiert

Am 17. Februar 2024 fand im Löwensaal in Lindenberg im Allgäu eine besondere Feier statt:

allcop würdigte im Rahmen ihrer Jahresfeier die außergewöhnliche Treue und das Engagement ihrer langjährigen MitarbeiterInnen. Insgesamt 18 Jubilare, die zusammen auf beeindruckende 430 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken, wurden an diesem besonderen Abend geehrt.

„Die Loyalität und Einsatzbereitschaft unserer MitarbeiterInnen sind das Rückgrat unseres Unternehmenserfolgs“, so Monika Sommerfeld, geschäftsführende Gesellschafterin bei allcop. „Ihre langjährige Verbundenheit mit allcop hat wesentlich dazu beigetragen, unser Unternehmen zu dem zu machen, was es heute ist – ein beständiges und innovatives Familienunternehmen.“

Die Ehrung der Jubilare ist ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur von allcop, die das Engagement und die Hingabe der MitarbeiterInnen anerkennt und würdigt. Jeder Jubilar wurde individuell für seine einzigartige Reise und seinen Beitrag zum Unternehmen hervorgehoben.

Die Veranstaltung, die von musikalischen Einlagen und einem festlichen Abendessen begleitet wurde, bot auch eine Gelegenheit für die MitarbeiterInnen, in entspannter Atmosphäre zusammenzukommen, Erfahrungen auszutauschen und die Errungenschaften des vergangenen Jahres zu feiern.

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

