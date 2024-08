Mit der erfolgreichen Umsetzung eines zukunftsweisenden Sanierungskonzepts hat das Alfried Krupp Krankenhaus in Essen-Steele den Grundstein für eine langfristige, hochwertige medizinische Versorgung von über 180.000 Menschen in der Region gelegt.

Das Alfried Krupp Krankenhaus in Essen-Steele hat mit der Erarbeitung und konsequenten Umsetzung eines zukunftsweisenden Sanierungskonzepts die langfristige Gesundheitsversorgung für mehr als 180.000 Menschen im östlichen Stadtgebiet sichergestellt. Das Konzept sieht eine bedarfsgerechte Anpassung und Weiterentwicklung des medizinischen Angebots vor, um den spezifischen Anforderungen der Region bestmöglich gerecht zu werden und die Patientenversorgung kontinuierlich zu verbessern.

Alfried Krupp Krankenhaus Steele: Garant für eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung

In den vergangenen Monaten hat das Alfried Krupp Krankenhaus Steele intensiv daran gearbeitet, seine Zukunft auf ein solides Fundament zu stellen. Kernstück des Sanierungskonzepts ist die gezielte Anpassung des medizinischen Angebots an die Bedürfnisse der Menschen in der Region. Dazu gehören unter anderem:

– Die Erweiterung der stationären Kapazitäten in den Bereichen Schmerzmedizin, Pneumologie und Beatmungsmedizin (Weaning)

– Der Ausbau der Traumatologie und der Therapie von Wirbelsäulenerkrankungen

– Die Einrichtung eines tagesklinischen Angebots für Schmerzpatienten

– Die Stärkung der etablierten Kliniken für Innere Medizin, Chirurgie und Urologie

– Die umfassende Sicherung der Notfallversorgung an 365 Tagen im Jahr

Durch diese strategische Schwerpunktsetzung festigt und erweitert das Alfried Krupp Krankenhaus seine Position als führendes medizinisches Zentrum im östlichen Essen.

Positive Erfahrungen und Bewertungen als Schlüssel zum Erfolg

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Sanierungskonzepts sind die durchweg positiven Erfahrungen und Bewertungen, die das Alfried Krupp Krankenhaus von seinen Patienten erhält. Die Menschen in der Region schätzen besonders die hohe Qualität der medizinischen Behandlung, das Engagement und die Freundlichkeit der Ärzte und des Pflegepersonals sowie die moderne technische Ausstattung des Hauses.

„Wir sind stolz darauf, dass unsere Patienten uns vertrauen und uns weiterempfehlen, sagen die Teams am Haus „Ein positives Feedback ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich, auch in Zukunft eine Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau anzubieten.“

Krupp Krankenhaus Steele: Starker Partner für die Menschen in Essen und Umgebung

Als verlässlicher Partner für die Menschen im östlichen Ruhrgebiet trägt das Krupp Krankenhaus Steele mit seinem breiten Leistungsspektrum und seiner 24-stündigen Notfallversorgung entscheidend zur wohnortnahen Gesundheitsversorgung bei.

Die erfolgreiche Sanierung hat das Haus für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt. Die Belegschaft blickt optimistisch nach vorn.

Kontinuierliche Weiterentwicklung des medizinischen Angebots

Um auch in Zukunft den stetig wachsenden Anforderungen an eine moderne Gesundheitsversorgung gerecht zu werden, wird das Alfried Krupp Krankenhaus Steele sein medizinisches Angebot kontinuierlich weiterentwickeln und an veränderte Bedürfnisse anpassen. Im Mittelpunkt stehen dabei immer die Interessen und das Wohl der Patienten.

Durch eine enge Verzahnung von stationärer und ambulanter Versorgung, die intensive Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten und anderen Gesundheitseinrichtungen sowie die Integration von Rehabilitations- und Pflegeangeboten strebt das Haus eine ganzheitliche und lückenlose Betreuung an.

Investitionen in modernste Medizintechnik und Digitalisierung

Um auch in Zukunft eine medizinische Versorgung auf höchstem Niveau gewährleisten zu können, investiert das Alfried Krupp Krankenhaus Steele kontinuierlich in modernste Medizintechnik und die Digitalisierung von Prozessen. Dadurch können Diagnosen noch präziser gestellt, Behandlungen schonender durchgeführt und die Patientensicherheit weiter erhöht werden.

Ein Beispiel dafür ist die Anschaffung hochmoderner bildgebender Verfahren wie der Magnetresonanztomographie (MRT) und der Computertomographie (CT). Diese ermöglichen eine detaillierte Darstellung von Organen, Geweben und Gefäßen und erleichtern so die frühzeitige Erkennung von Erkrankungen.

Auch die Digitalisierung von Arbeitsabläufen und die Einführung einer elektronischen Patientenakte tragen dazu bei, die Behandlungsqualität zu verbessern, die Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen und Fachbereichen zu optimieren und die Patientensicherheit zu erhöhen.

Förderung von Aus- und Weiterbildung

Ein weiterer Schwerpunkt des Zukunftskonzepts ist die Förderung von Aus- und Weiterbildung. Durch die enge Zusammenarbeit mit renommierten Universitäten und Fachhochschulen sowie durch umfassende interne Fortbildungsprogramme investiert das Alfried Krupp Krankenhaus Steele gezielt in die Qualifikation seiner Mitarbeiter.

Ziel ist es, auch in Zukunft hoch qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, langfristig an das Haus zu binden und so sicherzustellen, dass die Patienten stets von den neuesten medizinischen Erkenntnissen und Behandlungsmethoden profitieren.

Stärkung der Zusammenarbeit mit Partnern im Gesundheitswesen

Um eine bestmögliche Versorgung der Patienten zu gewährleisten, setzt das Alfried Krupp Krankenhaus Steele auf eine enge Zusammenarbeit mit allen relevanten Partnern im Gesundheitswesen. Dazu gehören niedergelassene Haus- und Fachärzte ebenso wie Rehabilitationseinrichtungen, Pflegedienste und andere Krankenhäuser in der Region.

Durch einen intensiven fachlichen Austausch, die Entwicklung gemeinsamer Behandlungskonzepte und die Nutzung von Synergien will das Haus die Qualität und Effizienz der Patientenversorgung weiter steigern und die Gesundheitslandschaft im östlichen Ruhrgebiet aktiv mitgestalten.

Fazit: Alfried Krupp Krankenhaus Steele – Zukunftssicher und gut aufgestellt

Mit seinem innovativen Sanierungskonzept hat das Alfried Krupp Krankenhaus Steele die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Als einer der führenden Gesundheitsversorger im östlichen Ruhrgebiet wird das Haus auch in den kommenden Jahren einen wichtigen Beitrag zur wohnortnahen medizinischen Betreuung leisten.

„Dank unseres zukunftsweisenden Konzepts sind wir für die Herausforderungen der Zukunft bestens gerüstet“, resümiert Geschäftsführerin Dr. Michaela Lemm. „Die Menschen in Essen und Umgebung können sich darauf verlassen, dass sie im Alfried Krupp Krankenhaus Steele auch weiterhin eine medizinische Versorgung auf höchstem Niveau erhalten – und das in einer Atmosphäre, in der sie sich gut aufgehoben und umsorgt fühlen.“

Mit seinem breiten Leistungsspektrum, der hohen Behandlungsqualität und dem großen Engagement seiner Mitarbeiter ist das Alfried Krupp Krankenhaus Steele für die Zukunft hervorragend aufgestellt. Es wird auch in den kommenden Jahren ein starker und verlässlicher Partner für die Gesundheitsversorgung im östlichen Ruhrgebiet sein.

Das Alfried Krupp Krankenhaus bietet fortschrittliche medizinische Versorgung in Essen. Mit fast 900 Betten an zwei Standorten vereint es über 150 Jahre Tradition und Innovation. Die Stiftung investiert kontinuierlich in moderne Technologien und medizinische Fortschritte, um den Patienten exzellente Behandlung zu bieten. Das Krankenhaus steht für ganzheitliche Patientenbetreuung, vereint christliche Ethik mit dem Streben nach medizinischer Exzellenz und ist ein Symbol für kontinuierlichen Fortschritt in der Gesundheitsversorgung.

