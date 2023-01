Alfa Romeo 147 Radio Tausch mit BOSE zu Fremdhersteller

Autoradio nachrüsten im Alfa Romeo 147 von 2000 – 2010 perfekte Integration eines Fremdherstellers und BOSE Soundsystem weiterverwenden.

Viele Alfa Romeo 147 sind mit BOSE Soundsystem ausgestattet bei einem Autoradio Tausch wird kein Signal an die Lautsprecher weitergeleitet. Damit ein Radio eines Fremdherstellers auch Musik an den BOSE Lautsprecher wiedergeben kann benötigt man einen Adapter für BOSE. Im Alfa Romeo 147 von 2000 – 2010 kann man nachträglich ein 1 DIN-Radio oder ein Doppel DIN-Radio eines Fremdherstellers installiert werden.

Die Firma autoradio-einbau.eu bietet eine Lösung für dieses Problem an mit dem Alfa Romeo 147 Radio Einbauset Doppel DIN mit Bose und LKF wird ein hochwertiges Einbauset mit Doppel DIN Radiohalterung, Blechkasten, BOSE Adapter und Adapter für Lenkradfernbedienung angeboten.

Das Einbauset enthält neben der Radiohalterung für Doppel DIN auch den passgenauen Blechkasten der keine Abstände zwischen Einbaurahmen und Radio hinterlässt. Im Lieferumfang von Doppel DIN Fremdradios sind Blechkasten enthalten diese weichen aber in vielen Fällen von den Maßen ab die die Radiohalterung im Doppel DIN-Ausschnitt hat.

Das gleichwertige Angebot gibt es natürlich auch für die 1 DIN-Variante im Webshop. Wenn Ihr Fahrzeug über ein Multifunktionslenkrad verfügt von dem das Radio gesteuert wird werden diese Funktionen durch einen Adapter für Lenkradfernbedienung wiederhergestellt.

Der Adapter für Lenkradfernbedienung unterstützt folgende Marken von Fremdherstellern wie Alpine, Atoto, Auna, Blaupunkt, Bosion, Caliber, Clarion, Creatone, Eonon, Erisin, Hikity, Joying, JVC, Kenwood, Kyltoor, LG, Nanox, Navgear, Ouko, Panasonic, Pioneer, Podofo, Pumpkin, Tristan Auron, Xomax, Xtrons und Zenec und weitere chinesische Hersteller.

Das BOSE Soundsystem wird weiterverwendet und arbeitet durch die Adapter mit dem nachträglich installierten Radio eines Fremdherstellers. So genießen sie weiter die hochwertigere Musikwiedergabe der BOSE Lautsprecher im Fahrzeug. In diesem Alfa Romeo Autoradio Einbauset sind alle notwendigen Teile enthalten um eine Plug and Play Installation zu ermöglichen. Es werden keine Kabel im Fahrzeug durchgeschnitten die Stecker der Adapter passen auf die fahrzeugspezifischen Anschlüsse im Fahrzeugschacht und an der Rückseite des neuen Radios.

Bei Radios von chinesischen Herstellern wird der Adapter für Lenkradfernbedienung über das Menü im neuen Radio kurz eingelernt. Im Menü des neuen Radios wird der Adapter für Lenkradfernbedienung bestätigt und kann so die Funktionen der Steuerung wiederherstellen. Der Autoradio Einbau war noch nie so einfach und kann vom Fahrzeughalter selbst durchgeführt werden.

Neben dem Doppel DIN-Varianten bieten wir im Webshop von autoradio-einbau.eu auch die 1 DIN-Variante für Alfa Romeo 147 Modelle an. Der Adapter für Lenkradfernbedienung für den Alfa Romeo 147 und der BOSE Aktivsystemadapter wird im Webshop auch einzeln angeboten.

Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren.

