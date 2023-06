Albrecht Tectalk Float 2: Robuster und schwimmfähiger Begleiter bei Outdoor-Touren

Zuverlässige Kommunikation mit dem neuen PMR-Funkgerät Tectalk Float 2

Dreieich / Trittau, im Juni 2023 – Für Aktivitäten im Freizeitbereich ebenso wie für den professionellen Outdoor-Einsatz bietet der Funkspezialist Albrecht ab sofort den Nachfolger des bewährten Tectalk Float an. Nicht nur auf Baustellen, im Logistikbereich oder im Hafen bietet das Gerät der nächsten Generation – das Tectalk Float 2 – beste und zuverlässige Verständigung. Auf dem Wasser als auch im Gelände ist das robuste PMR-Funkgerät allen Anforderungen gewachsen – selbst bei widrigsten Wetterbedingungen. Zugleich ist das signalfarbene PMR-Funkgerät mit einer Reichweite von bis zu 10 km speziell für den Einsatz auf dem Wasser gedacht. Schmutz, Regen und Wind können dem wassergeschützten und staubdichten PMR-Sprechfunkgerät nach IP67-Norm nichts anhaben. Fällt es bei Außeneinsätzen oder bei Wassersportaktivitäten ins Wasser, bleibt es an der Wasseroberfläche. Stattdessen aktiviert sich bei Wasserkontakt am Funkgerät ein blinkendes Signallicht, womit es auch bei Dunkelheit schnell auffindbar ist. Dank hochwertiger, griffiger Haptik liegt das schwimmfähige Tectalk Float 2 immer bestens in der Hand und ist selbst mit festen Handschuhen zuverlässig zu bedienen. Das PMR-Funkgerät Albrecht Tectalk Float 2 ist als Zweier-Set in einer praktischen Transporttasche, Doppelladestation und Karabinerhaken zur sicheren Befestigung ab sofort online und im Fachhandel zum UVP von 129,90 Euro erhältlich.

Schnell zur Hand und sofort mit dem gewünschten Gesprächspartner oder Team verbunden – dies zeichnet alle Funkgeräte aus. Das Tectalk Float 2 ist mit seiner besonderen Robustheit gegen Nässe und Staub ideal für den Einsatz in der Hafenlogistik, auf Frachtschiffen oder jeder Baustelle, im Forstbereich oder im GaLaBau geeignet. Auch beim Segeln oder Rudern kommen die Vorteile besonders zur Geltung. Denn wo herkömmliche Smartphones schnell überfordert sind, überzeugt das Tectalk Float 2 durch Wasser- und Staubdichtigkeit und eine besonders gute Bedienbarkeit – selbst mit Handschuhen. Hinzu kommt, dass diese Funkgeräte kostenfrei einsetzbar sind und durch extreme Robustheit gegen Wind und Wetter überzeugen.

Kommunikation auf Knopfdruck

Die widerstandsfähigen PMR-Geräte Tectalk Float 2 mit griffiger Haptik, arbeiten auf den Frequenzen um 446 MHz mit 16 wählbaren Kanälen und einer Reichweite von bis zu zehn Kilometern. 38 CTCSS- und 83 DCS-Kodierungen pro Kanal sorgen für noch mehr Möglichkeiten für ungestörte Gespräche. Die automatische Rauschsperre (ASQ) verbessert den Empfang und filtert unerwünschte Signale heraus. Die Freisprecheinrichtung VOX (Voice Operated Exchange) ermöglicht die Sprachübermittlung auch ohne die Sende-Taste drücken zu müssen. Auf der Unterseite des Gerätes ist eine hilfreiche Taschenlampe integriert und damit immer zur Hand. Zudem verfügt das neue Outdoor-Funkgerät über eine SOS-Notruf-Funktion und eine bei Wasserkontakt blinkende Signalleuchte. Voll geladen über die mitgelieferte Doppel-Ladestation ist eine Betriebszeit von bis zu 17 Stunden machbar. Die Abmessungen des robusten Tectalk Float 2 liegen bei 59 x 38 x 128 mm (B/T/H).

Verfügbarkeit und Preis

Das PMR-Funkgerät Albrecht Tectalk Float 2 ist als Set mit Transporttasche, Doppelladestation, Gürtelclips und passenden Karabinerhaken ab sofort online und im Fachhandel zum UVP von 129,90 Euro erhältlich.

###

Start Download der Pressemeldung als Word-Dokument: 202306_PM_Albrecht Tectalk Float 2

Zur Ansicht und zum Download von Bildern geht es über diesen Link

###

Über Albrecht & Alan Electronics:

Albrecht ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechnologie und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und Trittau bei Hamburg. Unter der Marke Albrecht werden hochwertige PMR446- und CB-Funkgeräte angeboten sowie Tour Guide- und Trainingssysteme. Bereits seit vielen Jahren entwickelt und vertreibt Alan Electronics Special Interest Geräte, wie sie beispielsweise in der Trainingskommunikation im Pferdesport, in der Landwirtschaft oder auf Sportanlagen zum Einsatz kommen.

Die Traditionsmarke Albrecht weist eine mehr als 40-jährige Expertise im Kommunikationsbereich auf und leistete von Anfang an Pionierarbeit in der Entwicklung und schrittweisen Optimierung der Radio- und Funktechnik. Verschiedenste Modelle für unterschiedlichste Ansprüche, hohe Qualität, ausgezeichnetes Design sowie eine Vielzahl an Innovationen zeichnet das breitgefächerte Produktportfolio aus.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 15 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht (PMR 446-Sprechfunkgeräte für Freizeit und Beruf, CB- und Amateurfunk, Tour Guide Systeme und hochwertige Audiogeräte), Albrecht Audio (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de

Pressekontakte:

Alan Electronics GmbH

Christine Albrecht / Petra Rogge

Tel.: +49 (0) 4154 / 849-144

E-Mail: presse@albrecht-midland.de