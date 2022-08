Albrecht DR 882: Klassisches Stereo-Digitalradio in Bambus-Optik und mit großem 2,8 Zoll TFT-Farbdisplay

Albrecht Audio präsentiert neues DAB+ Radio mit moderner Streaming-Funktion in schickem Bambus-Design

Dreieich / Trittau, im August 2022 – Stylish, funktional und klangvoll – das Albrecht DR 882 im modernen Bambus-Design besitzt nicht nur eine edle Optik, sondern füllt auch jeden Raum mit sattem, kristallklaren Stereo-Sound. DAB+ und UKW-Empfang gehören ebenso zur Serienausstattung wie die Streaming-Funktion, ein Aux-In-, ein USB- und ein SD-Card-Anschluss. So hat man die freie Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten. Mit 40 Favoritenspeichern, Fernbedienung, Weckfunktion mit Snooze und Sleeptimer, ist das Digitalradio perfekt ausgestattet und ein Hingucker in jedem Wohnraum, gleich ob Küche, Schlaf- oder Arbeitszimmer. Auf dem 2,8 Zoll TFT-Farbdisplay können unter anderem die DAB+ Slideshow mit interessanten Zusatzinfos wie Fussballergebnisse, Nachrichten oder Musiktiteln angezeigt werden. Das neue Digitalradio Albrecht DR 882 ist ab sofort im Fachhandel und online zum UVP von 99,90 Euro erhältlich.

Das neue DR 882 in stylischer Bambus-Optik erreicht durch seine beiden Stereo-Lautsprecher, mit einer Ausgangsleistung von 2x 5 Watt, einen beeindruckenden Raumklang. Mit DAB + empfängt man sowohl innerstädtische, regionale und überregionale Sender. Eine nie dagewesene Vielfalt in brillanter, störungsfreier Qualität. Und sollte tatsächlich mal der Lieblingssender noch nicht per DAB+ empfangbar sein, hat das DR882 auch noch UKW an Bord. Das 2,8 Zoll TFT-Farbdisplay bietet eine visuelle Begleitung der Radioprogramme: Informationen zu Musiktiteln, Interpreten sowie Wettervorhersagen werden optimal lesbar dargestellt. Zudem können Bilder zum Wetter oder aktuelle Nachrichten mittels DAB+ Slideshow empfangen werden. Per Fernbedienung erfolgt die Radiosteuerung auch bequem vom Sofa, Ess- oder Schreibtisch aus. Der Aux-In-Eingang ermöglicht das komfortable Abspielen eigener Musik von externen mobilen Geräten wie Smartphone oder MP3-Player und die drahtlose Verbindung mit mobilen Geräten erlaubt das Streamen sämtlicher Lieblingsinhalte. Über den USB-Port oder den SD-Slot können sogar eigene Speichermedien mit persönlich erstellten Playlisten wiedergegeben werden.

Auch bei einem kleinen Nickerchen kommt das DR 882 zum Einsatz: Dank der integrierten Weckfunktion mit zwei unterschiedlichen Zeiten und der Snooze-Funktion wird kein Termin verpasst. Über den Sleep-Timer ist eine Uhrzeit einstellbar, ab der das Radio automatisch in den Standby-Modus versetzt wird. Auf diese Weise können die Zuhörenden bei Musik oder Hörspiel einschlafen, ohne sich Gedanken über das Ausschalten des Radios machen zu müssen.

Verfügbarkeit und Preis

Das Albrecht DR 882 ist ab sofort im Fachhandel und online erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 99,90 Euro. Zum Lieferumfang gehören eine Fernbedienung mit Batterien und ein Netzteil. Die Abmessungen liegen bei 175 x 310 x 100 mm (LxBxH) und das Gewicht bei 1,9 kg. Weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich: www.albrecht-midland.de.

Über Albrecht Audio & Alan Electronics:

Albrecht Audio ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Unter Albrecht Audio werden hochwertige Digital DAB+ und Internetradios mit passendem Zubehör wie beispielsweise Bluetooth-Lautsprecher zusammengefasst. Die Traditionsmarke weist eine fast 40-jährige Expertise im Kommunikationsbereich auf und leistete von Anfang an Pionierarbeit in der Entwicklung und schrittweisen Optimierung der Radio- und Funktechnik. Ein breitgefächertes Programm an verschiedensten Modellen für unterschiedlichste Ansprüche, hohe Qualität, ausgezeichnetes Design sowie eine Vielzahl an Innovationen zeichnet die Produktreihe aus.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht, Albrecht Audio (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de



