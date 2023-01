Albrecht DR 870 CD: Neues seniorengerechtes Digitalradio mit hohem Bedienkomfort und tollem Stereoklang

Einfache Handhabung und satter Klang: Das neue Radio mit DAB+ und UKW-Empfang, CD-Player, Streamingfunktion und optionalem Senioren-Modus

Dreieich / Trittau, im Januar 2023 – Unkompliziert, multifunktionell und beste Soundqualität: Das DR 870 CD von Albrecht Audio ist der neueste Zugang an Digitalradio-Empfängern und ein weiteres Produkt, was sich auch an Senioren richtet. Denn entsprechend nutzerfreundlich designte Tasten mit großer Beschriftung und ein sehr großes, übersichtliches Farbdisplay mit 10 cm Bildschirmdiagonale ermöglichen eine einfache Bedienung des Radios, auch wenn die Brille mal nicht zur Hand ist. Mit der beiliegenden Fernbedienung können die Lieblingssender bequem vom Sofa aus aufgerufen werden. Das Radio kann in zwei verschiedenen Betriebsmodi verwendet werden. Im Senioren-Modus stehen die Funktionen Ein-/Ausschalten, Lautstärke regeln, Favoriten-Sender aufrufen und die Bedienung des CD-Players (Start/Stopp, vor/zurück, CD auswerfen) zur Verfügung. So wird das unbeabsichtigte Verstellen von Geräteeinstellungen verhindert. Neben rauschfreiem DAB+ und UKW-Empfang bietet das neue DR 870 CD auch einen integrierten CD-Spieler, der die eigene CD-Sammlung zu neuem Leben erweckt und dank der beiden starken 15 Watt Lautsprecher heute besser denn je klingen lässt. Streaming vom Smartphone ist mit dem neuen Digitalradio ebenfalls möglich.

Technologisch auf dem aktuellen Stand und gleichzeitig ganz unkompliziert in der Bedienung: Mit den beiden Betriebsmodi Senior und Standard ist das DR 870 CD ein Digitalradio für die gesamte Familie. Denn im Standard-Modus können diverse Funktionen wie beispielsweise Sendersuchlauf, Senderliste, Einstellungen, etc. bedient werden, um das Radio ganz einfach einzurichten. Neben dem Streamen von zum Beispiel Musiklisten vom Smartphone, ermöglicht auch der USB-Anschluss die Wiedergabe von Inhalten von MP3-Dateien.

Edle Optik und kraftvoller Klang

Das DR 870 CD ist eines der wenigen Modelle am Markt, welches eine Speicherung von UKW- als auch DAB+ Sendern in einer kombinierten Favoritenliste erlaubt. Somit hat der Anwender die freie Wahl, welche Sende-Technologie bei seinen Lieblingssendern zum Einsatz kommt. Das große 4 Zoll-Farbdisplay ermöglicht zudem die Anzeige von Slideshows und beim Streamen werden Künstler und Liednamen angezeigt. Dank edler Optik im Retro-Stil macht das Radio in jedem Teil der Wohnung eine gute Figur. Das abgerundete, moderne Holzgehäuse des Digitalradios beeindruckt nicht nur optisch, sondern auch durch einen besonders voluminösen und kraftvollen Klang. Dafür sorgen auch die 2 x 15 Watt RMS-Stereolautsprecher. Darüber hinaus verfügt das Radio über Wecker-, Snooze- und Sleeptimer-Funktionen sowie einen integrierten Kopfhörer- und AUX-In Anschluss. Über die mitgelieferte Fernbedienung erfolgt die Radiosteuerung darüber hinaus auch bequem vom Sofa oder vom Esstisch.

Verfügbarkeit und Preis

Das Digitalradio Albrecht DR 870 CD ist ab sofort im Fachhandel und online erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 259 Euro. Zum Lieferumfang gehören eine Fernbedienung inkl. Batterien, ein Netzteil (230 Volt) und eine ausführliche deutsche Anleitung. Die Abmessungen liegen bei 220 x 305 x 172 mm (L/B/H) und das Gewicht bei knapp 3 kg. Weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich: www.albrecht-midland.de.

Über Albrecht Audio & Alan Electronics:

Albrecht Audio ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Unter Albrecht Audio werden hochwertige Digital DAB+ und Internetradios mit passendem Zubehör wie beispielsweise Bluetooth-Lautsprecher zusammengefasst. Die Traditionsmarke weist eine fast 40-jährige Expertise im Kommunikationsbereich auf und leistete von Anfang an Pionierarbeit in der Entwicklung und schrittweisen Optimierung der Radio- und Funktechnik. Ein breitgefächertes Programm an verschiedensten Modellen für unterschiedlichste Ansprüche, hohe Qualität, ausgezeichnetes Design sowie eine Vielzahl an Innovationen zeichnet die Produktreihe aus.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht, Albrecht Audio (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de

Pressekontakte:

Alan Electronics GmbH

Christine Albrecht / Petra Rogge

Tel.: +49 (0) 4154 / 849-144

E-Mail: presse@albrecht-midland.de