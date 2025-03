Albrecht DR 114: Outdoor-Radio jetzt mit integriertem Anti-Mücken-Licht

Das beliebte Outdoor-Radio von Albrecht Audio ist ab sofort mit Camping-Lampe in drei Lichtfarben erhältlich

Dreieich / Trittau, im März 2025 – Mit dem neuen Albrecht DR 114 präsentiert Albrecht Audio ein Update seines beliebten Outdoor-Digitalradios. Das vielseitige und robuste Modell bietet nicht nur DAB+ und UKW-Empfang sowie Musikstreaming, sondern überzeugt jetzt mit einer praktischen Neuerung: Ein integriertes Licht, das Mücken oder andere Insekten nicht merklich anlockt. Durch die rötliche Lichtfarbe, die neben dem üblichen warm- oder kaltweißen Licht auszuwählen ist, werden deutlich weniger lästige Insekten angezogen und es ist hell genug für gemütliches Zusammensitzen bis spät in die Nacht. Damit empfiehlt sich das neue DR 114 besonders für Outdoor-Fans beim Campen oder als Tischleuchte auf dem Balkon oder im Garten. Dank Solarmodul, Handkurbel und starkem Akku bleibt das Radio dabei völlig unabhängig von externen Stromquellen. Das Albrecht DR 114 ist ab sofort im Fachhandel zum UVP von 119,90 Euro erhältlich.

Das Albrecht DR 114 ist weit mehr als nur ein Radio. Neben dem rauschfreien Empfang von DAB+ und UKW bietet es die Möglichkeit, Musik direkt vom Smartphone zu streamen. Gleichzeitig fungiert das Gerät als leistungsstarke Powerbank, um Smartphones oder andere elektronische Geräte unterwegs zu laden. Für Licht in jeder Situation sorgt die integrierte Lampe mit drei Helligkeitsstufen, während das Anti-Mücken-Licht speziell in den Abendstunden für zusätzlichen Komfort sorgt. Durch das stoßfeste Gehäuse und den Wasserschutz nach IPX5 ist das Radio optimal für den Einsatz im Freien gerüstet.

Innovative Energieversorgung für maximale Flexibilität

Dank vielseitiger Energieoptionen bleibt das DR 114 unabhängig von externen Stromquellen. Der leistungsstarke 5000 mAh Lithium-Ionen-Akku kann per Solarmodul, USB-C oder Handkurbel aufgeladen werden. Eine Minute Kurbeln liefert drei Minuten Audio, eine Stunde Sonnenlicht etwa 20 Minuten. Damit bietet das DR 114 volle Flexibilität für Outdoor-Fans, die auch abseits des Stromnetzes nicht auf Unterhaltung und Komfort verzichten möchten.

Robust, praktisch und mit klarem Sound

Das Albrecht DR 114 ist wie geschaffen für den Outdoor-Einsatz: Sein widerstandsfähiges Silikon-Gehäuse schützt vor Stößen und hält Temperaturen von -10 bis +55 °C stand. Das beleuchtete LCD-Display, die versenkbare Teleskopantenne und die ausfahrbare Campinglampe mit drei Farbtönen sorgen für optimale Sicht und Empfang. Zwei einstellbare Weckzeiten mit Snooze-Funktion machen das Radio auch als Wecker nutzbar. Für kraftvollen Sound sorgen zwei 7-Watt-Stereolautsprecher, während die SOS-Notruf-Funktion im Notfall optische und akustische Signale aussendet.

Verfügbarkeit und Preis

Das neue Albrecht DR 114 ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis beträgt 119,90 Euro. Zum Lieferumfang gehören das Outdoor-Radio, ein 5000 mAh Lithium-Ionen-Akku, ein USB-C-Ladekabel, ein Nylon-Schutzbeutel sowie eine ausführliche Anleitung.

Weitere Informationen: www.albrecht-midland.de.

Über Albrecht & Alan Electronics:

Albrecht ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Unter Albrecht werden hochwertige Digital DAB+ und Internetradios mit passendem Zubehör wie beispielsweise Bluetooth-Lautsprecher zusammengefasst. Die Traditionsmarke weist eine fast 40-jährige Expertise im Kommunikationsbereich auf und leistete von Anfang an Pionierarbeit in der Entwicklung und schrittweisen Optimierung der Radio- und Funktechnik. Ein breitgefächertes Programm an verschiedensten Modellen für unterschiedlichste Ansprüche, hohe Qualität, ausgezeichnetes Design sowie eine Vielzahl an Innovationen zeichnet die Produktreihe aus.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de

Pressekontakt:

Alan Electronics GmbH

Christine Albrecht

Tel.: +49 (0) 4154 / 849-144

E-Mail: presse@albrecht-midland.de