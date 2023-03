Unternehmensprofil Aladin-Delivery Deutschland

Aladin-Delivery ist ein B2C Werbe- und Onlinemarktplatz für Essensbestellungen und gehört zum Mutterkonzern NETT-TEL CO. Ltd.

Aladin-Delivery wirbt und vermittelt Essensbestellungen an Restaurantpartner deutschlandweit.

Unser digitaler Marktplatz macht Sie online einfacher zu finden und bietet Ihnen einen verbraucherfreundlichen Shop und verschiedene Bezahlfunktionen.

Restaurants können Bestellungen entweder mit eigenem Fahrer/-innen oder mittels Aladin-Delivery Lieferservice ausliefern lassen.

Mit unserem Firmenkundenservice Aladin Marketing GmbH ermöglichen wir Ihren Mitarbeiter/-innen einen technischen Support, der Ihre Fragen beantwortet, Probleme löst und ggf. Wünsche ermöglicht.

Marketing

Die Marketingmaßnahmen von Aladin-Delivery werfen ein riesiges Netz aus, damit Restaurants von einem Millionenpublikum entdeckt werden können.

Der Beitritt zu unserem Netzwerk macht Sie für Kunden, die nach dem passenden Lokal suchen, auffindbar.

Aladin-Delivery erledigt die aufwändige Arbeit für Sie. Wenn Sie bei uns angemeldet sind, erscheinen Sie automatisch in unseren Werbeanzeigen, Social-Media-Markting uvm.

Nehmen Sie an unseren Online-Veranstaltungen teil um Ihre Menüs, kreativen Specials, wie auch aktuellen Aktionen zu präsentieren.

Machen Sie unser Millionenpublikum auf sich aufmerksam und erhöhen Sie Ihren Umsatz.

Verwalten Sie Ihr Restaurant durch leichte Bedienbarkeit und höchste Zuverlässigkeit.

Monatlich kündbar.

Die ersten 6 Monaten nach Anmeldung mit 0% Provision auf Ihre Online Bestellung.

Sie können nach 6 Monaten Testphase zwischen vier Varianten wählen:

Bronzemitgliedschaft

Silbermitgliedschaft

Goldmitgliedschaft

Platinmitgliedschaft

Webseite einfach und mit Zweck

Alle Informationen auf einem Blick und ein leichter Bestellvorgang.

Eine einfache Handhabung für Kunden.

Printwerbung in Form von Online-Print, zum Erreichen von neuen Zielgruppen.

Lokale in der Nähe, wie auch Öffnungszeiten und Speisekarten auf einen Blick.

Bewertungen von Kunden.

Abholung und Lieferungen.

Ads und Menü für deine Landingpage

Online Marketing

Social Media aladin.social

Kleinanzeige aladinad

Videoplattform https://aladin.tube/@AladinDelivery

Suchmaschine

Mit unserem Online Marketing Konzept, erreichen wir für Sie die richtige Zielgruppe und bringen Ihnen Käufe, in diesem Fall Bestellungen für Ihre Dienstleistung.

Besuchen Sie unsere Webseite:

https://admin.aladin.delivery/

Registrieren Sie sich:

https://admin.aladin.delivery/restaurant/apply

Adresse des Firmensitzes:

Deutschland und Europa Vertrieb

Aladin Marketing GmbH

Dinklarstr. 2

31137, Hildesheim, Niedersachsen (Deutschland)

Telefon: +49 5121 957 0302

E-Mail: info@aladin.marketing

Unternehmensnummer: USt-IdNr. : DE341865707

Durch den Zugriff auf und die Nutzung der Website stimmen SIE ausdrücklich den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.

Rechte an geistigem Eigentum

Alle Rechte an dem Inhalt und der Struktur dieser Website, insbesondere an Marken, Logos, Abbildungen, Zeichnungen, Daten, Produkt- oder Firmennamen, Texte, Dokumente, Fotos usw. sind Eigentum von nett-Tel Co., Ltd Hongkong oder fremden Dritten und sind durch nationale und internationale Gesetze und Vorschriften, die von allen Besuchern dieser Website einzuhalten sind, vorbehalten und geschützt.

Ohne schriftliche Zustimmung von nett-Tel Co., Ltd Hongkong oder einer anderen berechtigten Partei ist die Vervielfältigung, die Anmietung, der Verleih oder jede andere Form der öffentlichen Verwendung des Inhalts dieser Website strengstens verboten.

Pressekontakt

Aladin Marketing GmbH

Dinklarstr. 2

31137 Hildesheim

Deutschland

Geschäftsführer: Ali Hijazi

Tel.: +49 (0) 5121 957 0302

Aladin Marketing GmbH

Ali Hijazi

Dinklarstr. 2

31137 Hildesheim

051219570302

https://admin.aladin.delivery

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.