Akeneo definiert Schlüsselkriterien für Datenqualität

Gutes Datenmanagement wird im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI immer wichtiger

Düsseldorf – 20. Juni 2024_ KI-Anwendungen sind immer nur so gut wie die Daten, auf denen sie basieren: Akeneo, die Product Experience Company, hat deshalb Schlüsselkriterien für gute Datenqualität entwickelt.

Aktuelle Studien und Umfragen zeigen, dass die Bedeutung von Datenqualität und Datenmanagement in Unternehmen immer deutlicher wird. Laut einer Umfrage von Deloitte ist die Verbesserung der Nutzung von Daten und Analysen für 68 % der Befragten die oberste Priorität.

Product Experience Management (PXM) kann dabei eine entscheidende Rolle spielen, denn es unterstützt Unternehmen dabei, ihre Produktdaten in konsistenter und strukturierter Form zu verwalten und zu pflegen. Am Ende hilft das, Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten und jederzeit eine korrekte und aktuelle Basis für fundierte Entscheidungen vorliege zu haben.

Essenzielle Aspekte der Datenqualität

Gute Datenqualität definiert sich durch Daten, die folgenden Schlüsselkriterien zu erfüllen:

-Relevanz: Die Daten müssen auf die Zielgruppe und das jeweilige Produkt abgestimmt sein.

-Aktualität und zeitliche Gültigkeit: Informationen müssen regelmäßig auf Änderungen überprüft und aktualisiert werden.

-Genauigkeit und Präzision: Alle Daten sollten sorgfältig auf Fehler oder Ungenauigkeiten überprüft werden.

-Konsistenz und Vollständigkeit: Daten müssen einheitlich und ohne Inkonsistenzen in Format oder Struktur sein

Die Qualität der ermittelten Daten hängt dabei von verschiedenen Einflussfaktoren ab, wie etwa der Datenerfassung, der Datenverarbeitung und der Datenanalyse. Fehlerhafte Daten können sich in jedem der Schritte einschleichen und Datenqualitätsprobleme verursachen. Die Präzision und Zuverlässigkeit der Datenerfassung sind von entscheidender Bedeutung, da ungenaue Daten leicht in die Systeme gelangen und zu Fehlentscheidungen führen können. So müssen bei der Datenverarbeitung ein hohes Maß an Effizienz und Genauigkeit gewährleistet sein, um das Risiko inkonsistenter Daten zu minimieren.

Um im datengesteuerten Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu bestehen, ist die Verwaltung und Qualität von Produktinformationen essenziell. Mit einer Lösung wie die Akeneo Porduct Cloud, die als zentrale Drehscheibe für Produktinformationen dient, können Unternehmen die Herausforderung meistern, Daten aus Dutzenden von verschiedenen Quellen zu integrieren und zu harmonisieren. Dies stellt sicher, dass alle Abteilungen, Partner und Vertriebskanäle auf die gleichen, aktuellen Informationen zugreifen können. Das führt zu einer verbesserten Entscheidungsfindung, effizienterer interner Kommunikation und höherer Kundenzufriedenheit.

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

